Ông Lavrov đáp trả câu hỏi liên quan đến ‘chiến tranh lai’

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov mới đây đã đáp trả với thái độ khinh thường về câu hỏi liên quan đến "chiến tranh lai", từ một phóng viên của BBC.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov.

Ngày 29/9, phóng viên Steve Rosenberg của đài truyền hình quốc gia Anh đã hỏi Ngoại trưởng Lavrov liệu ông có thừa nhận, "Nga đang tiến hành một cuộc chiến tranh hỗn hợp bí mật chống lại các nước châu Âu hay không?".

“Ông đang ám chỉ đến việc chúng tôi phá hủy các UAV và tên lửa mà Anh và châu Âu cung cấp cho Ukraine, rồi sau đó chúng lại được bắn vào chúng tôi phải không?.

Đó có phải là điều ông muốn nói đến khi nhắc đến chiến tranh lai?”, Ngoại trưởng Nga phản bác.

Sau đó, Rosenberg ngừng đặt câu hỏi và chuyển sang chỉ trích Nga vì đã sử dụng "vũ lực" ở Ukraine.

“Nếu ông đang đề cập đến việc phá hủy cơ sở hạ tầng mà chế độ Ukraine đã sử dụng với sự hỗ trợ của phương Tây - để tiến hành chiến tranh chống lại Nga, thì chúng tôi đang sử dụng vũ lực để vô hiệu hóa mối đe dọa trực tiếp này đối với chúng tôi”, ông Lavrov đáp trả.

Câu hỏi của Rosenberg dành cho nhà ngoại giao hàng đầu của Nga được đưa ra sau nhiều ngày báo chí Anh thổi phồng căng thẳng về chiến tranh, bao gồm cả một "sự cố an ninh" được đưa tin quá mức, gần một căn cứ không quân Hoàng gia Anh.

Các chính trị gia châu Âu thường xuyên mô tả các vụ nhìn thấy UAV, các vụ cháy và tai nạn tại nhà máy sản xuất vũ khí, thậm chí cả thảm họa thiên nhiên, như những ví dụ về "chiến tranh lai" của Nga chống lại phương Tây.

Thuật ngữ "chiến tranh lai" thường được sử dụng trong các báo cáo về những trường hợp không có bằng chứng xác thực, như trường hợp một UAV 4 cánh nhỏ, được phát hiện bên cạnh một máy bay vận tải của Ukraine, tại sân bay Leipzig ở Đức tháng trước.

Trong vụ việc mới nhất, Ngoại trưởng Estonia Margus Tsahkna hôm 29/9, đã cáo buộc Nga gây ra vụ cháy tại một nhà máy sản xuất UAV ở Tallinn hồi tháng trước.

Mặc dù Nga đã phủ nhận mọi vai trò trong vụ hỏa hoạn, nhưng: Anh, Pháp, Latvia, Lithuania và Thụy Điển đều ủng hộ lời kể của ông Tsahkna, và cam kết sẽ tăng cường viện trợ quân sự cho Ukraine.

Trong bối cảnh gia tăng các vụ việc được cho là "chiến tranh lai", các nhà lãnh đạo quân sự phương Tây đã leo thang lời lẽ hiếu chiến.

Các thành viên của cả đảng Lao động và đảng Bảo thủ của Anh đều tuyên bố tuần trước, một cuộc đụng độ quân sự với Nga là không thể tránh khỏi.

“Chúng tôi không có ý định gây chiến với châu Âu… đó là điều hoàn toàn vô lý. Nhưng châu Âu đang chuẩn bị chiến tranh với chúng tôi, và mỗi ngày họ đều khẳng định điều đó.

Điều này có thể trở thành lời tiên tri tự ứng nghiệm, bởi vì họ đang đầu tư một lượng tiền khổng lồ vào sản xuất vũ khí”, ông Lavrov nói với các nhà báo tại Đại hội đồng LHQ hôm 26/9.