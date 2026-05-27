HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Ông Kim Jong un giám sát vụ phóng tên lửa hành trình mới tích hợp AI

Hải Yến
|

Triều Tiên đã thử nghiệm hệ thống phóng mới dành cho tên lửa hạng nhẹ đa năng và hệ thống tên lửa chiến thuật phóng loạt tích hợp AI.

Triều Tiên thử nghiệm tên lửa hành trình mới tích hợp AI năm 2026 - Ảnh 1.

Thông tin trên được Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) công bố ngày 27/5.

Theo KCNA, loại tên lửa hành trình chiến thuật mới được trang bị chức năng điều khiển giai đoạn cuối dựa trên công nghệ AI, kết hợp cùng hệ thống dẫn đường tự động chính xác cao và hệ thống định vị bản đồ địa hình.

Vũ khí này có khả năng thực hiện chuyến bay kết hợp giữa lướt và đẩy, nhằm tấn công chính xác mục tiêu ở khoảng cách 100km.

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã trực tiếp theo dõi quá trình thử nghiệm và đưa ra đánh giá tích cực về ý nghĩa quân sự của loại tên lửa hành trình chiến thuật này.

Ông nhấn mạnh việc hệ thống điều khiển hỏa lực và hệ thống tự động của toàn bộ bệ phóng đã được nâng cấp toàn diện, phù hợp với điều kiện chiến đấu hiện đại, qua đó nâng cao khả năng ứng dụng trong thực tế.

Theo KCNA, loại vũ khí mới dự kiến sẽ được biên chế cho các lữ đoàn pháo binh tầm xa tại khu vực biên giới phía Nam của Triều Tiên.

Ngày 26/5, Triều Tiên cũng phóng một vật thể chưa xác định về phía biển Hoàng Hải. Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc cho biết nước này đang phân tích dữ liệu bay của vụ phóng.

Ngày 20/4, KCNA đưa tin Tổng cục Tên lửa Triều Tiên đã tiến hành thử nghiệm phóng tên lửa đạn đạo chiến thuật Hwasongpho-11 Ra phiên bản cải tiến, được thiết kế cho mục đích sử dụng chiến thuật.

Theo IZ
Ra mắt bảng xếp hạng 35 nơi làm việc xuất sắc hàng đầu Việt Nam: Nơi AI "không thay thế con người"
Tags

Triều Tiên

Kim Jong Un

tên lửa hành trình

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Lời khai của Nguyễn Công Đức Thắng SN 2001 về hành vi gây phẫn nộ: Lái ô tô cán qua người khác rồi bỏ chạy

Lời khai của Nguyễn Công Đức Thắng SN 2001 về hành vi gây phẫn nộ: Lái ô tô cán qua người khác rồi bỏ chạy

01:02
2 kẻ nổ súng bắn chết người nước ngoài giữa trung tâm TP.HCM khai gì về người đứng sau ra lệnh?

2 kẻ nổ súng bắn chết người nước ngoài giữa trung tâm TP.HCM khai gì về người đứng sau ra lệnh?

01:45
Mỹ bất ngờ tấn công hàng loạt mục tiêu bệ phóng tên lửa và tàu Iran

Mỹ bất ngờ tấn công hàng loạt mục tiêu bệ phóng tên lửa và tàu Iran

00:40
Khoảnh khắc cảnh sát đột kích quán bar lúc rạng sáng, các đối tượng cầm đầu bị bắt là ai?

Khoảnh khắc cảnh sát đột kích quán bar lúc rạng sáng, các đối tượng cầm đầu bị bắt là ai?

01:02
"Siêu tiến độ" sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội: Sẽ xác lập kỷ lục về thời gian thi công?

"Siêu tiến độ" sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội: Sẽ xác lập kỷ lục về thời gian thi công?

01:06
Honda City 2026 ra mắt: Lột xác thiết kế, thêm hybrid và loạt công nghệ cạnh tranh Vios, Accent

Honda City 2026 ra mắt: Lột xác thiết kế, thêm hybrid và loạt công nghệ cạnh tranh Vios, Accent

01:02
Hãng có xe máy điện “đi xa nhất VN” ra mắt xe mới: Cốp to gấp rưỡi LEAD, chạy 200km/sạc

Hãng có xe máy điện “đi xa nhất VN” ra mắt xe mới: Cốp to gấp rưỡi LEAD, chạy 200km/sạc

01:30
Cận cảnh giây phút "giăng mẻ lưới" tóm gọn hơn 100 người liên quan ma túy: Nghẹt thở như phim hành động

Cận cảnh giây phút "giăng mẻ lưới" tóm gọn hơn 100 người liên quan ma túy: Nghẹt thở như phim hành động

02:10
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại