Thông tin trên được Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) công bố ngày 27/5.

Theo KCNA, loại tên lửa hành trình chiến thuật mới được trang bị chức năng điều khiển giai đoạn cuối dựa trên công nghệ AI, kết hợp cùng hệ thống dẫn đường tự động chính xác cao và hệ thống định vị bản đồ địa hình.

Vũ khí này có khả năng thực hiện chuyến bay kết hợp giữa lướt và đẩy, nhằm tấn công chính xác mục tiêu ở khoảng cách 100km.

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã trực tiếp theo dõi quá trình thử nghiệm và đưa ra đánh giá tích cực về ý nghĩa quân sự của loại tên lửa hành trình chiến thuật này.

Ông nhấn mạnh việc hệ thống điều khiển hỏa lực và hệ thống tự động của toàn bộ bệ phóng đã được nâng cấp toàn diện, phù hợp với điều kiện chiến đấu hiện đại, qua đó nâng cao khả năng ứng dụng trong thực tế.

Theo KCNA, loại vũ khí mới dự kiến sẽ được biên chế cho các lữ đoàn pháo binh tầm xa tại khu vực biên giới phía Nam của Triều Tiên.

Ngày 26/5, Triều Tiên cũng phóng một vật thể chưa xác định về phía biển Hoàng Hải. Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc cho biết nước này đang phân tích dữ liệu bay của vụ phóng.

Ngày 20/4, KCNA đưa tin Tổng cục Tên lửa Triều Tiên đã tiến hành thử nghiệm phóng tên lửa đạn đạo chiến thuật Hwasongpho-11 Ra phiên bản cải tiến, được thiết kế cho mục đích sử dụng chiến thuật.