Ông Kim Jong-un công bố kế hoạch mở rộng hạm đội với tốc độ đáng chú ý

Triều Tiên vừa hé lộ mục tiêu đóng mới tàu chiến trong nhiều năm tới sau khi đưa vào biên chế 1 chiến hạm mới.

“Trong 5 năm tới, Triều Tiên sẽ đóng 2 tàu chiến lớp Choe Hyon mỗi năm”, KCNA dẫn lời nhà lãnh đạo Kim Jong-un trong bài đăng ngày 23/6.

Theo KCNA, tàu khu trục đa năng mới Choe Hyon đã chính thức được biên chế cho Hải quân Triều Tiên. Con tàu đã hoàn thành thành công chu trình thử nghiệm kéo dài 14 tháng, gồm việc đánh giá các đặc tính tác chiến và vận hành trước khi được bàn giao cho hải quân.

KCNA cho biết lễ tiếp nhận tàu diễn ra ngày 23/6 tại cảng Nampo. Nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã tham dự sự kiện này.

Tàu khu trục Choe Hyon sau đó được biên chế vào Hạm đội Biển Tây của Hải quân Quân đội Nhân dân Triều Tiên. Sau lễ tiếp nhận, con tàu đã thực hiện chuyến ra khơi đầu tiên.

Trước đó, ngày 4/6, KCNA đưa tin ông Kim Jong-un đã thị sát tàu khu trục Kang Gon của Hải quân Triều Tiên, khi tàu đang trải qua các cuộc thử nghiệm nhằm đánh giá khả năng sẵn sàng hoạt động.

Tại đây, nhà lãnh đạo Triều Tiên nhấn mạnh lực lượng vũ trang mạnh, có khả năng bảo đảm chủ quyền trên bộ, trên biển và trên không, là nền tảng cho năng lực răn đe và duy trì hòa bình.

Theo IZ

