Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un thị sát một dây chuyền sản xuất tên lửa tại một địa điểm bí mật vào ngày 31/8. Ảnh: KCNA.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã kiểm tra một “dây chuyền sản xuất tên lửa mới được khánh thành”, trước chuyến thăm dự kiến tới Bắc Kinh để chứng kiến một lễ duyệt binh quy mô lớn cùng Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Theo hãng thông tấn nhà nước KCNA ngày 1/9, trong cuộc thị sát, ông Kim được báo cáo về “tổng thể tình trạng năng lực sản xuất tên lửa của nhà nước”.

Hình ảnh do KCNA công bố dường như cho thấy ông Kim tại một địa điểm không được tiết lộ, kiểm tra vài chục quả tên lửa ở nhiều giai đoạn sản xuất và trao đổi với các sĩ quan mặc quân phục.

Cuộc thị sát diễn ra khi ông Kim chuẩn bị tới Bắc Kinh, nơi Trung Quốc tổ chức lễ duyệt binh ngày 3/9 để kỷ niệm 80 năm ngày kết thúc Chiến tranh Thế giới thứ hai sau khi Nhật Bản đầu hàng.

Ông Kim đã thực hiện chuyến thị sát này trước chuyến đi dự kiến tới Bắc Kinh để tham dự lễ duyệt binh của Trung Quốc ngày 3/9. Ảnh: KCNA.

Triều Tiên đã tăng cường chương trình vũ khí trong vài năm gần đây, hiện đại hóa nhanh lực lượng vũ trang, phát triển vũ khí mới và thử nghiệm các tên lửa đạn đạo liên lục địa có thể vươn tới hầu hết các vùng của Hoa Kỳ.

Nước này cũng đã triển khai binh lính tới tham chiến cùng Nga trong cuộc chiến ở Ukraine, thu được kinh nghiệm thực địa quan trọng.

Theo báo cáo của KCNA, Triều Tiên đã “hoàn thành thành công” kế hoạch năm năm nhằm mở rộng năng lực sản xuất tên lửa.

KCNA này cho biết “nhiều loại tên lửa đã được đưa vào sản xuất hàng loạt” và ông Kim đã phê chuẩn 3 kế hoạch dài hạn mới “liên quan đến năng lực sản xuất tên lửa”.

Chuyến đi tới Bắc Kinh này này sẽ là lần đầu ông Kim tới Trung Quốc từ năm 2019. Ông Kim mới thực hiện 10 chuyến công du nước ngoài từ khi nắm quyền năm 2011.

Lần gần đây nhất ông rời đất nước năm 2023 để gặp Tổng thống Vladimir Putin tại một bãi phóng tên lửa hẻo lánh ở Viễn Đông Nga.