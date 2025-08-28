Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un sẽ dự lễ duyệt binh ở Trung Quốc

Bản tin của hãng thông tấn KCNA cho biết, ông Kim "sẽ sớm đến thăm CHDCND Trung Hoa theo lời mời của Chủ tịch Tập Cận Bình... để tham dự lễ kỷ niệm 80 năm chiến thắng của cuộc kháng chiến nhân dân Trung Quốc…”.

Đây sẽ là chuyến thăm đầu tiên của nhà lãnh đạo Triều Tiên tới Trung Quốc sau hơn 6 năm. Ông sẽ cùng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Nga Vladimir Putin và hơn 20 nhà lãnh đạo thế giới dự lễ kỷ niệm ngày 3/9.

Hàng nghìn binh lính sẽ diễu hành trên quảng trường Thiên An Môn và một số loại vũ mới nhất của quân đội Trung Quốc sẽ được phô diễn trong dịp này.

Đây cũng sẽ là cơ hội để ông Tập và ông Kim gặp gỡ trực tiếp, lần đầu tiên kể từ năm 2019.

Tại cuộc họp báo ngày 28/8 tại Bắc Kinh, Trợ lý Ngoại trưởng Trung Quốc Hồng Lỗi khẳng định Trung Quốc và Triều Tiên là "những người hàng xóm hữu nghị, núi liền núi". Ông cho biết hai nước đã hỗ trợ lẫn nhau và có những đóng góp đáng kể vào chiến thắng trong chiến tranh.

"Lập trường kiên định của Đảng Cộng sản và Chính phủ Trung Quốc là duy trì, củng cố và phát triển tình hữu nghị truyền thống giữa Trung Quốc và Triều Tiên", ông Hồng nói.