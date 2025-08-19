Ông Hun Sen lên án lời đe dọa bắt giữ lãnh đạo Campuchia của Quyền Thủ tướng Thái Lan

Tờ Khmer Times (Campuchia) đưa tin, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen đã lên án Quyền Thủ tướng Thái Lan Phumtham Wechayachai vì phát biểu cho rằng các nhà lãnh đạo Campuchia, bao gồm cả bản thân ông và Thủ tướng đương nhiệm Hun Manet, sẽ bị bắt ngay lập tức nếu nhập cảnh vào Thái Lan.

Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen (trái) và Quyền Thủ tướng Thái Lan Phumtham Wechayachai (phải). Ảnh: Pattaya Mail

Trong một bài đăng trên mạng xã hội Facebook vào ngày 18/8, ông Hun Sen cho biết nếu thông tin do một tờ báo Thái Lan công bố thực sự phản ánh lời nói của Quyền Thủ tướng Thái Lan Phumtham, thì điều đó cho thấy sự "thiếu hiểu biết về luật tục và nghi thức ngoại giao".

Ông Hun Sen còn cảnh báo rằng Campuchia có thể đáp trả tương tự nếu Thái Lan thực hiện bước đi chưa từng có tiền lệ như vậy.

“Nếu Thái Lan có khả năng bắt giữ các nhà lãnh đạo Campuchia thì Campuchia cũng có thể bắt giữ một số nhà lãnh đạo Thái Lan”, ông Hun Sen viết.

Chủ tịch Thượng viện Campuchia cáo buộc Thái Lan phá hoại các chuẩn mực quốc tế và đặt câu hỏi liệu lập trường của Bangkok có nhằm mục đích thúc đẩy hòa bình hay làm mất ổn định quan hệ.

"Liệu đây có phải là nỗ lực xây dựng lòng tin và hướng tới mối quan hệ tốt đẹp hơn, hay là một hành động khiêu khích có thể khơi mào xung đột sau thỏa thuận ngừng bắn?”, ông Hun Sen đặt câu hỏi.

Theo Khmer Times, những bình luận gay gắt của Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen được đưa ra vài giờ sau khi ông Phumtham - người sắp kết thúc nhiệm kỳ Quyền Thủ tướng Thái Lan - tuyên bố rằng Hội đồng An ninh Quốc gia Thái Lan (NSC) đã quyết định theo đuổi các vụ kiện dân sự và hình sự chống lại các nhà lãnh đạo cấp cao của Campuchia tại tòa án Thái Lan về các sự vụ biên giới gần đây.

Hãng truyền thông The Nation (Thái Lan) đưa tin, sau cuộc họp của NSC vào ngày 18/8, Quyền Thủ tướng Thái Lan Phumtham tuyên bố rằng, trong khi các cuộc đàm phán biên giới với Campuchia đang diễn ra, chính phủ Thái Lan đang hành động để giải quyết tác động của hành động tấn công quân sự của Campuchia nhắm vào công dân Thái Lan và tài sản của họ.

"Chúng tôi đã thảo luận về việc khởi kiện Campuchia và các nhà lãnh đạo nước này vì sử dụng vũ lực và vũ khí quân sự", ông Phumtham nói. "Đây là vấn đề mà đội ngũ pháp lý của chúng tôi đã xem xét."

Ông giải thích rằng Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan và Bộ Tư lệnh Cảnh sát cấp tỉnh Khu vực 3 (Thái Lan) sẽ đóng vai trò là đầu mối tiếp nhận khiếu nại từ cả người dân và các cơ quan chính phủ. Sau đó, tất cả các hồ sơ sẽ được chuyển đến Văn phòng Tổng chưởng lý của Thái Lan, nơi sẽ đóng vai trò là "luật sư của quốc gia" và giám sát các vụ kiện.

Quyền Thủ tướng Phumtham làm rõ rằng hành động pháp lý này sẽ chỉ là vấn đề nội bộ theo luật pháp Thái Lan, chứ không phải là vấn đề quốc tế.

"Chúng tôi sẽ không đệ đơn kiện lên Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ) vì chúng tôi không chấp nhận thẩm quyền của tòa án này", ông tuyên bố.

Quyền Thủ tướng Thái Lan lý giải cho cách tiếp cận trong nước rằng đây là biện pháp cần thiết và phù hợp để giải quyết các cuộc tấn công nhắm vào vào công dân Thái Lan và tài sản công.

Ông nói thêm rằng nếu không hành động, các quan chức Thái Lan có thể bị buộc tội tắc trách.

Ông Phumtham còn làm rõ rằng các vụ kiện sẽ được đệ trình dưới dạng "các vụ án tạm giam", nghĩa là lệnh bắt giữ sẽ được thực hiện nếu những cá nhân được nêu tên trong hồ sơ nhập cảnh vào Thái Lan.