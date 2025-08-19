Rapper Campuchia bị cắt hợp đồng vì phát ngôn 'dậy sóng' Thái Lan, ông Hun Sen bất ngờ lên tiếng

Hãng truyền thông The Nation (Thái Lan) đưa tin, động thái này của Coca-Cola diễn ra sau khi VannDa đưa ra những bình luận chính trị liên quan đến tranh chấp biên giới đang diễn ra giữa Campuchia với Thái Lan trên mạng xã hội.

Ông Hun Sen đã gây bất ngờ khi mô tả việc nam rapper này bị chấm dứt hợp đồng là sự "hy sinh vì lợi ích quốc gia".

Coca-Cola từng hợp tác với Vannda, đưa rapper nổi tiếng người Campuchia này vào nhiều chiến dịch quảng cáo và video ca nhạc khác nhau. Ảnh: Facebook/Coca-Cola

Theo The Nation, cuộc tranh cãi bắt đầu sau khi VannDa - một rapper nổi tiếng người Campuchia - sử dụng mạng xã hội để bày tỏ sự ủng hộ của mình đối với chủ quyền của Campuchia trong bối cảnh tranh chấp biên giới căng thẳng với Thái Lan.

Các bài đăng của rapper này, bao gồm bài nói rằng anh "luôn sát cánh cùng đất nước Campuchia" và một video cáo buộc Thái Lan "bắn trước", đã gây ra phản ứng dữ dội từ người tiêu dùng Thái Lan.

Coca-Cola đã chấm dứt hợp đồng với VannDa sau khi xác định hành động của rapper này vi phạm điều khoản quan trọng cấm bình luận chính trị. Coca-Cola trước đó đã hợp tác với Vannda, đưa rapper này vào nhiều chiến dịch quảng cáo và video ca nhạc khác nhau, bao gồm chiến dịch “Pass on the Magic”.

Chính sách toàn cầu đối với đại sứ thương hiệu của Coca-Cola yêu cầu họ phải duy trì hình ảnh tích cực trước công chúng và tránh những mối quan hệ tiêu cực hoặc gây tranh cãi.

Trước nguy cơ bị người tiêu dùng Thái Lan tẩy chay, quyết định của Coca-Cola được coi là biện pháp bảo vệ thương hiệu của công ty này.

Trong một diễn biến bất ngờ, theo tờ Khmer Times (Campuchia), Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen đã ủng hộ thương hiệu đến từ Mỹ. Vào đêm 17/8 ông đã lên Facebook kêu gọi người dân Campuchia giữ bình tĩnh và suy xét vấn đề một cách có lý trí.

"Chúng ta cần biết rằng mặc dù Coca-Cola là sản phẩm của Mỹ, nhưng nó cũng là sản phẩm của Campuchia vì nó được sản xuất tại Campuchia, nơi người lao động Campuchia là những người làm việc và hưởng lợi.

Thuế cũng được nộp vào Campuchia, góp phần vào tăng trưởng kinh tế của Campuchia.

Nếu công ty rút khỏi Campuchia, Campuchia sẽ là bên thua cuộc và đối thủ của chúng ta sẽ là bên được hưởng lợi", ông Hun Sen viết.

Ông Hun Sen tham dự lễ khánh thành nhà máy sản xuất của Coca-Cola tại Phnom Penh, Campuchia, vào tháng 12/2016. Ảnh: Facebook/Samdech Hun Sen of Cambodia

Chủ tịch Thượng viện Campuchia cho biết, nếu Coca-Cola được sản xuất tại Thái Lan thì người tiêu dùng Campuchia có thể ngừng sử dụng nó. Nhưng nếu loại nước ngọt này được sản xuất tại Campuchia, những người tẩy chay sẽ làm mất cả việc làm và thu nhập trực tiếp và gián tiếp của người dân, cũng như doanh thu của nhà nước Campuchia.

Ngoài vấn đề kinh tế, ông Hun Sen cũng nhận định về một vấn đề quan trọng khác, đó là đối thủ của Campuchia đang khiến nước này trở nên đối địch với Mỹ. "Điều này tạo ra các vấn đề ngoại giao, kinh tế, thương mại và đầu tư giữa Campuchia và Mỹ", ông viết.

"Ngay cả các công ty Thái Lan đang đầu tư vào Campuchia, chúng ta cũng phải nỗ lực bảo vệ họ vì lợi ích của chính mình", ông Hun Sen kêu gọi.

Trong lời kết luận nhằm an ủi VannDa, ông Hun Sen viết: "Tôi hy vọng VannDa sẽ hiểu rằng ngay cả khi họ ngăn cản anh vì bất kỳ lý do gì, anh vẫn phải kiên định vì lợi ích quốc gia... VannDa đại diện cho tinh thần hy sinh vì lợi ích của dân tộc [Campuchia]."