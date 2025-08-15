Campuchia xét xử cựu trợ lý của ông Hun Sen: Bị cáo buộc biển thủ 3 triệu USD

Tờ Khmer Times đưa tin, Tòa án thành phố Phnom Penh (Campuchia) hôm 13/8 đã bắt đầu phiên tòa xét xử Duong Dara - cựu trợ lý của Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen, cùng với ba cộng sự bị cáo buộc biển thủ 3 triệu USD từ việc bán một khu phức hợp nhà tù đã ngừng hoạt động ở tỉnh Kampong Chhnang của nước này. Ba cộng sự này là Ly Samet - cựu trợ lý của ông Hun Sen, Muong Khim - một quan chức cảnh sát đã nghỉ hưu, và cựu tài phiệt Uth Thy.

Cả bốn đối tượng đều bị buộc tội "chủ động và thụ động lợi dụng ảnh hưởng và tham nhũng" liên quan đến vụ bán bất động sản đã ngừng hoạt động vào năm 2018.

Bốn đối tượng này đã bị Đơn vị Chống Tham nhũng của Campuchia bắt giữ vào tháng 11 năm ngoái.

Muong Khim, Duong Dara và Ly Samet (từ trái qua phải). Ảnh: GDP & Cảnh sát Campuchia

Thẩm phán chủ tọa Yi Sokvouch cho biết Thy bị cáo buộc hai tội danh “chủ động lợi dụng ảnh hưởng” theo Điều 606 Bộ luật Hình sự và “tham nhũng” theo Điều 32 Luật chống tham nhũng của Campuchia.

Trong khi đó, Dara, Samet và Khim – cựu Phó Cục trưởng Cục An ninh Trung ương Cảnh sát Tư pháp Campuchia – bị buộc tội “lợi dụng ảnh hưởng để trục lợi” và “tham nhũng”. Họ cũng phải đối mặt với các cáo buộc bổ sung về “gian lận” theo Điều 29, 32, 377, 378, 595 và 586 của Bộ luật Hình sự và Luật chống tham nhũng Campuchia.

Nếu bị kết án, mỗi bị cáo phải đối mặt với mức án tù từ 5 đến 10 năm. Theo Thẩm phán Sokvouch, bốn bị cáo đã âm mưu bán nhà tù bỏ hoang và đất đai xung quanh thông qua công ty xây dựng của Thy vào năm 2018 với giá hơn 3 triệu USD. Sau đó, họ xây dựng một nhà tù nhỏ hơn tại một địa điểm khác trong tỉnh Kampong Chhnang với chi phí thấp hơn nhiều.

Thẩm phán cho biết số tiền còn lại từ giao dịch này được cho là không được chuyển cho các tổ chức nhà nước Campuchia mà được giữ lại để sử dụng cá nhân.

Ngày đưa ra phán quyết vẫn chưa được ấn định.