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Ông Hun Sen lập thành tích đáng chú ý

Duy Nguyễn
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Ông Hun Sen cho biết, mặc dù đã nhiều lần ghi eagle ở các hố par 4 và par 5, nhưng việc thực hiện thành công cú hole-in-one ở một hố par 3 vẫn là một thành tích đáng chú ý.

Tờ Khmer Times (Campuchia) đưa tin, trong một buổi chơi golf vào ngày 16/9, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen đã thực hiện thành công một cú hole-in-one (thuật ngữ chỉ cú đánh đưa bóng bay thẳng từ vị trí phát bóng tee box vào lỗ golf chỉ bằng một lần vung gậy duy nhất) hiếm gặp với cú đánh ấn tượng ở khoảng cách xa 130 m.

Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen thực hiện thành công cú hole-in-one hiếm gặp với cú đánh ấn tượng ở khoảng cách xa 130 mét. Nguồn: Facebook/@Samdech Hun Sen of Cambodia

Ông Hun Sen cho biết, mặc dù trong 26 năm chơi golf, ông đã nhiều lần ghi eagle (thuật ngữ chỉ thành tích hoàn thành một hố golf với số gậy ít hơn 2 gậy so với điểm chuẩn par của hố đó) ở các hố par 4 và par 5, nhưng việc thực hiện thành công cú hole-in-one ở một hố par 3 vẫn là một thành tích đáng chú ý.

Ông cho biết khoảng cách đo được đến miệng hố là khoảng 130 m, nhưng do các yếu tố môi trường, cú đánh thực tế cần đạt khoảng cách tương đương 155 m.

Theo Khmer Times, sau hai lần phẫu thuật khiến khả năng đánh xa bằng gậy sắt của bản thân bị giảm, trong lần đưa bóng thẳng vào hố này, ông Hun Sen đã sử dụng một cây gậy 9-wood có độ loft 24 độ (loại gậy gỗ số 9 nằm trong nhóm gậy gỗ đánh trên sân Fairway Wood, sở hữu góc mở mặt gậy cao, khoảng 24 độ).

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Campuchia

hun sen

Golf

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