Kênh đào vừa khánh thành, Trung Quốc lập tức có tuyến mới tới Campuchia: Hành trình chỉ còn 5 ngày

Tuyến đường mới này có thể cung cấp cho các nhà nhập khẩu và xuất khẩu của Campuchia một kết nối khác đến miền nam và tây Trung Quốc.

Tờ Phnom Penh Post đưa tin, theo một giám đốc điều hành vận tải biển khu vực, hàng hóa vận chuyển từ Cảng Vịnh Bắc Bộ của Trung Quốc đến Cảng tự trị Sihanoukville (PAS) của Campuchia hiện có thể hoàn thành hành trình trong vòng 5 ngày, rút ngắn thời gian vận chuyển hơn một nửa so với các tuyến đường truyền thống qua tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc).

Thông tin này được công bố vào ngày 16/9, cùng ngày thành phố Khâm Châu (Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc) khánh thành hoạt động cảng sông - biển, liên quan đến việc khai thông Kênh đào Bình Lục - một dự án giao thông lớn được thiết kế để kết nối các khu vực nội địa phía tây nam Trung Quốc với Vịnh Bắc Bộ và thị trường ASEAN.

Li Chaofei - Tổng giám đốc chi nhánh Nam Ninh của Công ty TNHH Vận tải Container New Haifeng Thượng Hải - phát biểu với các nhà báo ASEAN trong lễ khai trương hoạt động tại Cảng Khâm Châu. Ảnh: Phnom Penh Post

Li Chaofei - Tổng giám đốc chi nhánh Nam Ninh của Công ty TNHH Vận tải Container New Haifeng Thượng Hải - cho biết dịch vụ vận chuyển đến Campuchia hiện đã có tuyến đường nhanh hơn đến Sihanoukville.

"Hiện tại, hành trình của chúng tôi từ Cảng Vịnh Bắc Bộ đến Cảng Sihanoukville của Campuchia chỉ mất 5 ngày. Điều này nhanh hơn hơn 50% so với tuyến đường vận chuyển truyền thống qua tỉnh Quảng Đông", ông trả lời phỏng vấn của các nhà báo ASEAN trong chuyến thăm cảng.

Ông cho biết thêm rằng tuyến đường vận chuyển ngắn hơn đã giúp giảm chi phí đáng kể. Tuyến đường này có thể cung cấp cho các nhà nhập khẩu và xuất khẩu của Campuchia một kết nối khác đến miền nam và tây Trung Quốc, đặc biệt là đối với các sản phẩm nông nghiệp, nguyên vật liệu công nghiệp và hàng hóa cần vận chuyển nhanh hơn.

Ông Li cho biết công ty của ông vận hành 6 tuyến vận chuyển container từ Cảng Vịnh Bắc Bộ, với mạng lưới bao phủ Campuchia, Việt Nam, Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Philippines và Brunei.

Ông cho biết Cảng Vịnh Bắc Bộ đã xử lý hơn 10 triệu đơn vị container 20 feet (TEU) trong năm 2025, phản ánh vai trò ngày càng mở rộng của cụm cảng này trong thương mại giữa Trung Quốc và Đông Nam Á.

Cảng cũng đã ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong toàn bộ quy trình xử lý hàng hóa, bao gồm bốc dỡ, vận chuyển hàng hóa trong phạm vi ngắn và di chuyển container từ khu vực lưu trữ lên xe tải.

Cảng Vịnh Bắc Bộ (Beibu Gulf Port) là thương hiệu quản lý hợp nhất các cảng biển chính ở duyên hải Quảng Tây (Trung Quốc), bao gồm Cảng Khâm Châu, Cảng Bắc Hải và Cảng Phòng Thành. Ảnh: Phnom Penh Post

"Việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo đã giúp tăng hiệu quả hoạt động của tàu chở container lên ít nhất 20% đến 30%. Điều này đã rút ngắn đáng kể thời gian tàu neo đậu tại cảng, nâng cao hiệu quả và giảm chi phí cho các công ty vận tải biển", ông Li nói.

Ông cho biết tổng chi phí (bao gồm phí neo đậu và vận hành bến tàu) đã giảm khoảng 20% sau khi áp dụng tự động hóa và các cải tiến khác về vận hành.

Tờ Phnom Penh Post đưa tin, việc mở rộng năng lực vận chuyển hàng hóa của Cảng Khâm Châu trùng với thời điểm khánh thành Kênh đào Bình Lục - tuyến kênh nối hệ thống đường thủy nội địa của Quảng Tây với Cảng Khâm Châu trên Vịnh Bắc Bộ.

Hàng hóa từ nội địa và tây nam Trung Quốc có thể vận chuyển qua kênh đào đến Khâm Châu trước khi tiếp tục hành trình bằng đường biển đến các điểm đến trong khu vực ASEAN.

Si Shenjie - Phó bí thư Đảng ủy Cục An toàn Hàng hải Khâm Châu - cho biết, Kênh đào Bình Lục dự kiến sẽ giúp tăng cường năng lực vận tải của Hành lang Thương mại Đường bộ - Đường biển Quốc tế Mới và tăng lưu lượng tàu thương mại quốc tế tại Cảng Khâm Châu.

Ông cho biết các cơ quan hàng hải của Trung Quốc đang phối hợp với các nhà điều hành cảng và các cơ quan khác để cải thiện sự phối hợp về quy định, đơn giản hóa việc kiểm tra và đẩy nhanh quá trình thông quan tàu.

Hàng hóa vận chuyển bằng đường biển từ Cảng Vịnh Bắc Bộ của Trung Quốc có thể đến Cảng tự trị Sihanoukville của Campuchia trong vòng 5 ngày, rút ngắn thời gian vận chuyển hơn một nửa. Ảnh: Phnom Penh Post

Theo Phnom Penh Post, Khâm Châu là cửa ngõ hàng hải chính của Hành lang Thương mại Đường bộ - Đường biển Quốc tế Mới, kết nối miền tây Trung Quốc với thị trường quốc tế thông qua đường sắt, đường bộ, đường thủy nội địa và dịch vụ hàng hải.

Đối với Campuchia, tuyến vận chuyển 5 ngày này có thể tạo ra cơ hội mở rộng thương mại thông qua Cảng Sihanoukville, đặc biệt trong trường hợp dịch vụ này cung cấp mức giá vận chuyển cạnh tranh và lịch trình đáng tin cậy theo cả hai chiều.



