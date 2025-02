Ông Hun Sen không can thiệp vào chính phủ Campuchia, chỉ rõ tình huống "dù là con tôi thì cũng mất chức"

Ông Hun Sen nói không can thiệp công việc của chính phủ Campuchia

Tờ Khmer Times (Campuchia) đưa tin, trong lễ khánh thành các tòa nhà ở huyện Ang Snuol, tỉnh Kandal, Campuchia vào ngày 11/2, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia (CPP), Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen cho biết ông hiện không và sẽ không can thiệp vào công việc của chính phủ do Thủ tướng Hun Manet lãnh đạo, nhưng ông sẽ can thiệp nếu chính phủ ngừng tuân theo đường lối của đảng CPP cầm quyền.

Ông Hun Sen cho biết nếu Thủ tướng Hun Manet vượt ra ngoài đường lối chính trị của đảng CPP, mặc dù đó là con trai ông, ông vẫn sẽ cách chức Thủ tướng.

Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia (CPP), Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen và Thủ tướng Campuchia Hun Manet. Ảnh: Thượng viện Campuchia

Theo Khmer Times, tuyên bố của ông Hun Sen được đưa ra để đáp lại những lời chỉ trích thường tới từ nước ngoài, đặt câu hỏi rằng khi nào thì Thủ tướng Hun Manet sẽ thoát khỏi cái bóng của cha mình và đảng CPP.

Ông Hun Sen chỉ trích một số nhà phê bình nêu quan điểm rằng Thủ tướng Hun Manet chỉ có thể được coi là một người không bị chi phối nếu ông thực hiện các hành động chính trị trái ngược với cha mình - cựu Thủ tướng Hun Sen.

Ông Hun Sen mô tả những bình luận như thế là thiếu hiểu biết, nói thêm rằng những người chỉ trích nên nghiên cứu hệ thống bầu cử của Campuchia trước khi bình luận về sự lãnh đạo của đảng CPP.

Ông Hun Sen giải thích rằng hệ thống chính trị Campuchia tuân theo nguyên tắc đại diện tỷ lệ, trong đó đảng đắc cử phải chọn ra Thủ tướng. Sau đó, lãnh đạo đảng sẽ đệ trình đề xuất lên Quốc vương để bổ nhiệm Thủ tướng. Sau đó, Thủ tướng sẽ thành lập nội các và yêu cầu Quốc hội phê duyệt. Do đó, chính phủ phải thực hiện chương trình nghị sự của đảng đắc cử.

Ông Hun Sen tin rằng những nhà bình luận đặt câu hỏi khi nào Thủ tướng Hun Manet sẽ thoát khỏi cái bóng của cha mình và đảng CPP là những người không quen thuộc với hệ thống hành chính công của Campuchia.

Ông Hun Sen giải thích rằng, dựa trên hệ thống này, không có cách nào để chính phủ của Thủ tướng Hun Manet chệch khỏi đường lối của đảng CPP vì hệ thống bầu cử Campuchia đảm bảo Thủ tướng làm việc trong khuôn khổ của đảng CPP. Tuy nhiên, nếu chính phủ thấy cần phải điều chỉnh, CPP sẽ tổ chức một cuộc họp để thảo luận và sửa đổi những điểm không phù hợp trong cương lĩnh hoặc chính sách của đảng.

"Điều này không hạn chế quyền quyết định về công việc của Thủ tướng hoặc Chính phủ Hoàng gia", ông Hun Sen nói.

"Đảng thông qua các cương lĩnh chính trị, nhưng Thủ tướng phải là người quyết định các vấn đề trong thẩm quyền của mình để lãnh đạo chính trị trong nước và đối ngoại. Mặc dù tôi là cha của Thủ tướng, nhưng tôi chưa bao giờ can thiệp vào công việc của ông ấy", ông Hun Sen nói thêm.

"Dù là con trai tôi thì cũng sẽ bị cách chức"

Ông Hun Sen tuyên bố rằng thông điệp kể trên đóng vai trò như một bài học lớn về quản lý công đối với một số nhà bình luận ở nước ngoài và đối với những người cho rằng chỉ khi Thủ tướng Hun Manet hành động chống lại cha mình và đảng CPP thì ông mới được coi là một người không bị chi phối.

"Hãy thử xem! Bất kỳ ai, ngay cả con trai tôi, cũng sẽ bị cách chức. Chương trình nghị sự đang diễn ra suôn sẻ và không có biến cố đột ngột nào. Khi đó, [nếu Thủ tướng Hun Manet có hành động chống lại đảng CPP], các thành viên Quốc hội sẽ không ủng hộ việc tiếp tục nắm quyền của chính phủ", ông Hun Sen nói.

Ông Hun Sen bày tỏ sự tin tưởng rằng cả Thủ tướng và các bộ trưởng trong chính phủ Campuchia đều không hành động trái với hiến pháp nước này hoặc chính sách của đảng CPP.

Ông Hun Sen cũng ca ngợi những thành tựu của chính phủ Campuchia trong 17 tháng qua. Ông tuyên bố rằng dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Hun Manet, Campuchia đã duy trì được hòa bình, ổn định chính trị và xã hội, tăng trưởng kinh tế bền vững.

Hai cha con ông Hun Sen gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh vào tháng 2/2023. Ảnh: Khmer Times

Theo Khmer Times, ông Hun Manet chính thức trở thành Thủ tướng Campuchia sau cuộc bỏ phiếu tín nhiệm của Quốc hội nước này vào ngày 22/8/2023.

Người phát ngôn của chính phủ Campuchia Pen Bona cho biết rằng chính phủ kế nhiệm đang gây dựng những thành tựu mới cho nước này bằng cách đưa ra Chiến lược Ngũ giác - Giai đoạn 1 và sáu chương trình chính sách ưu tiên làm nền tảng hướng tới việc đạt được tầm nhìn của Campuchia là trở thành quốc gia có thu nhập trung bình cao vào năm 2030, trở thành quốc gia có thu nhập cao vào năm 2050.

Theo ông Pen Bona, những thành tựu hữu hình của chính phủ dưới quyền Thủ tướng Hun Manet là Sân bay quốc tế Siem Reap-Angkor, Cảng đa năng Kampot, Kênh đào Funan Techo đang xây dựng, Sân bay quốc tế Techo, Đường cao tốc Phnom Penh-Bavet, việc mở rộng cảng nước sâu tại tỉnh Preah Sihanouk, các nhà máy xử lý nước thải, cầu đường và hệ thống thủy lợi…