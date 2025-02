Điện Kremlin chỉ ra một thực tế khi ông Trump nói "Ukraine có thể thuộc về Nga": Thái độ Kyiv ra sao?

Hãng thông tấn nhà nước Nga TASS đưa tin, trong cuộc họp báo ngày 11/2, khi bình luận về tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng một ngày nào đó Ukraine có thể thuộc về Nga, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết: "Thực tế là một phần lớn Ukraine muốn trở thành của Nga hoặc đã gia nhập [Nga]."

"Đây là một thực tế đã được hiện thực hóa trên thực địa: Nga hiện có bốn vùng đất mới. Bất chấp nhiều nguy hiểm, người dân đã xếp hàng để bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu dân ý về việc gia nhập Nga. Theo nhiều cách, điều này tương ứng với lời nói của Tổng thống Trump", ông Peskov chỉ ra.

Nói về khả năng thực hiện các đề xuất của nhà lãnh đạo Mỹ, người phát ngôn Điện Kremlin nói thêm rằng "Bất kỳ sự việc nào cũng có thể xảy ra với xác suất 50%: có hoặc không."

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: TASS

Trước đó, trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Fox News (Mỹ) được phát sóng hôm 10/2, Tổng thống Trump đã nói rằng "một ngày nào đó Ukraine có thể là của Nga" và không loại trừ khả năng muốn Ukraine hoàn trả toàn bộ số tiền mà chính phủ Mỹ đã chi cho việc hỗ trợ Kyiv.

Nhà lãnh đạo Mỹ chỉ rõ rằng ông muốn nhận được số tiền tương đương 500 tỷ USD từ kim loại đất hiếm của Ukraine.

"Họ có đất đai vô cùng giá trị về đất hiếm, về dầu khí và những thứ khác", ông Trump nói. "Tôi muốn tiền của chúng ta [Mỹ] được đảm bảo vì chúng ta đang chi hàng trăm tỷ USD."

"Một ngày nào đó họ [Ukraine] có thể thuộc về Nga hoặc không phải là của Nga", ông Trump nói thêm.

Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Ukraine Oleksandr Merezhko nói với kênh ABC News (Mỹ) về phát biểu của Tổng thống Trump rằng: "Điều đó sẽ không bao giờ xảy ra."

"Tuyên bố của [Tổng thống] Trump có nghĩa là ông ấy cần trao đổi nhiều hơn với [Tổng thống Ukraine Volodymyr] Zelensky để hiểu được bức tranh thực tế", ông Merezhko nói.

Trước đó, trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin Reuters (Anh) vào tuần trước, Tổng thống Ukraine từng bày tỏ sự cởi mở với đề xuất về kim loại đất hiếm của ông Trump.

"Người Mỹ đã giúp đỡ nhiều nhất, và do đó người Mỹ nên kiếm được nhiều nhất", ông Zelensky nói.

Tổng thống Zelensky cũng đã nói với kênh ITV News (Anh) rằng ông "sẽ sẵn sàng cho bất kỳ hình thức đàm phán nào" nếu có "sự đảm bảo rằng Mỹ và Châu Âu sẽ không bỏ rơi chúng tôi và họ sẽ hỗ trợ chúng tôi và cung cấp các đảm bảo an ninh".

Hôm 10/2, Tổng thống Trump cho biết rằng, Keith Kellogg - đặc phái viên của ông về vấn đề Ukraine và Nga - sẽ đến thăm Ukraine trong tuần này trong bối cảnh Nhà Trắng đang xây dựng một kế hoạch hòa bình.

Rộ tin máy bay liên quan đến ông Trump hạ cánh ở Moscow

Trong một diễn biến có liên quan, hãng thông tấn nhà nước Nga RIA Novosti đưa tin rằng một máy bay phản lực được cho là có liên quan đến Steve Witkoff - đặc phái viên Trung Đông của Tổng thống Mỹ - đã hạ cánh tại sân bay Vnukovo tại Moscow vào ngày 11/2.

Trích dẫn dữ liệu từ trang theo dõi chuyến bay Flightradar24, RIA Novosti cho biết một máy bay phản lực tư nhân Gulfstream G650ER đã khởi hành từ Washington và hạ cánh xuống sân bay Vnukovo tại Moscow vào lúc 10:17 sáng giờ địa phương.

Theo tạp chí Newsweek (Mỹ), ông Witkoff sở hữu một máy bay phản lực Gulfstream G650ER, mặc dù không rõ liệu đó có phải là chiếc máy bay đã hạ cánh tại Moscow vào ngày 11/2 hay không.

Chiếc máy bay phản lực tư nhân Gulfstream G650ER khởi hành từ Washington và hạ cánh xuống sân bay Vnukovo tại Moscow vào lúc 10:17 sáng giờ địa phương ngày 11/2. Ảnh: X/@siadevinci

Trong cuốn sách sắp ra mắt vào tháng 3/2025 “Revenge: The Inside Story of Trump's Return to Power” (tạm dịch “Sự trả thù: Câu chuyện bên trong về sự trở lại quyền lực của ông Trump”), tác giả Alex Isenstadt - phóng viên chính trị của hãng tin Axios (Mỹ) tiết lộ rằng Tổng thống Trump đã sử dụng một máy bay phản lực cá nhân của ông Witkoff để đi tham dự một sự kiện trong chiến dịch tranh cử năm 2024 vì sợ bị Iran ám sát.

Hãng tin điều tra Agentstvo (Nga) cho biết ông Trump từng sử dụng chiếc Gulfstream G650ER hạ cánh tại Moscow hôm 11/2 nhiều lần, bao gồm cả việc đi tham dự Hội nghị hành động chính trị bảo thủ (CPAC) tại thành phố Orlando (Mỹ) vào năm 2021 và lễ khánh thành Nhà thờ Đức Bà Paris vào tháng 12/2024 (đó là chuyến bay khứ hồi).

Khi được hỏi về thông tin đặc phái viên Trung Đông của Tổng thống Mỹ Witkoff đã hạ cánh tại Nga, người phát ngôn Điện Kremlin Peskov nói với hãng thông tấn nhà nước Interfax (Nga) rằng: "Không, chúng tôi không có thông tin. Không có kế hoạch liên lạc nào [với ông Witkoff]."

Ông Peskov nói thêm rằng hiện tại không có cuộc thảo luận nào "liên quan đến việc giải quyết vấn đề Ukraine" được lên kế hoạch.

Sau đó, cũng trong ngày 11/2, Cơ quan Hàng không Dân dụng Nga (Rosaviatsia) đã đưa ra tuyên bố phản hồi lại những thắc mắc và báo cáo của giới truyền thông về việc dịch vụ theo dõi chuyến bay cho thấy một máy bay phản lực tư nhân hạ cánh xuống Moscow từ Mỹ.

Rosaviatsia cho biết đây là chuyến bay kỹ thuật một chiều từ Washington đến Moscow liên quan đến "hợp tác nhân đạo" về lĩnh vực y tế. Họ không tiết lộ chi tiết về chuyến bay hoặc danh tính của những người trên máy bay.

Bên cạnh đó, Đại sứ Mỹ tại Moscow Lynne Tracy đã có cuộc hội đàm với Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov vào ngày 11/2.

Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova, hai nhà ngoại giao Nga – Mỹ đã thảo luận về hoạt động của các tổ chức ngoại giao Nga ở nước ngoài.