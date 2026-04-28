HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

"Ông hoàng nhạc Việt" U60 gà trống nuôi con trai 7 tuổi: "Ba sẽ cố hết sức, lần này sẽ khác"

Hoa Bay |

"Lâu nay cứ nửa chừng xuân rồi dễ dãi với bản thân mình. Nhưng lần này sẽ khác", là lời khẳng định của "ông hoàng nhạc Việt".

Mới đây, "ông hoàng nhạc Việt" Đàm Vĩnh Hưng gây chú ý khi chia sẻ dòng trạng thái đầy cảm xúc trên trang cá nhân, xoay quanh cậu con trai 7 tuổi tên thân mật Polo và quyết tâm thay đổi lối sống của mình.

Nam ca sĩ cho biết, mọi chuyện bắt đầu từ một câu nói của con trai trong lúc được ru ngủ: "Ba! Con muốn ba bất tử! Con muốn ba sống 150 tuổi với con". Trước mong muốn hồn nhiên của con, anh đáp lại hài hước: "Sao được con? Nhưng ba sẽ cố hết sức nha! Chứ 150 tuổi là thấy ghê lắm Polo ơi!".

Không chỉ dừng lại ở cảm xúc, Đàm Vĩnh Hưng cho biết anh sẽ thay đổi chế độ sinh hoạt để giữ sức khỏe, đồng hành lâu dài cùng con. Nam ca sĩ liệt kê hàng loạt món ăn sẽ hạn chế như da gà, phao câu, nội tạng động vật, hải sản nhiều đạm đồng thời giảm tinh bột, đồ ngọt, chocolate và các loại trái cây nhiều đường.

Anh thừa nhận bản thân trước đây khá dễ dãi với việc ăn uống: "Lâu nay cứ nửa chừng xuân rồi dễ dãi với bản thân mình. Nhưng lần này sẽ khác!". Đồng thời, giọng ca sinh năm 1971 cũng hài hước nhắn nhủ bạn bè và người hâm mộ "đừng ai tặng chè bánh nữa" xem đây như một cách để tự nhắc nhở bản thân thực hiện cam kết.

Chia sẻ này nhanh chóng nhận được sự quan tâm của người hâm mộ, đồng nghiệp: "Đẻ con muộn thì phải sống lâu là đúng rồi"; "Hai cha con dễ thương quá"; "Nói vậy thôi chứ 1 tháng không ăn là thèm ha đại ka"; "Polo lúc nào cũng làm người khác tan chảy"... là một trong số những bình luận vui vẻ từ cư dân mạng.

Được biết, Đàm Vĩnh Hưng công khai con trai Polo vào năm 2022. Từ đó đến nay, nam ca sĩ thường xuyên chia sẻ cuộc sống đời thường bên con, từ việc đưa đón đi học, chăm sóc sinh hoạt đến những khoảnh khắc vui chơi hàng ngày.

Ở tuổi ngoài 50, anh lựa chọn tập trung nhiều thời gian cho gia đình, đồng thời vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật. Hình ảnh một nghệ sĩ nổi tiếng gắn liền với vai trò người cha đơn thân nhận được sự quan tâm của khán giả.

Tags

sao Việt

Đàm Vĩnh Hưng

ông hoàng nhạc Việt

Polo

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại