Lãnh đạo trại giam Xuyên Mộc cảm ơn Đàm Vĩnh Hưng

Mới đây, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã có buổi biểu diễn tại trại giam Xuyên Mộc (TP.HCM). Trên trang fanpage cá nhân, nam ca sĩ liên tục cập nhật hình ảnh, clip và chia sẻ cảm xúc về suất diễn đặc biệt này.

Chia sẻ trong một đoạn clip, Đàm Vĩnh Hưng cho biết anh vừa háo hức vừa hồi hộp khi đi hát tại trại giam. Nam ca sĩ tiết lộ, đây là năm thứ 10 anh duy trì hoạt động biểu diễn phục vụ phạm nhân. Theo anh, yếu tố quan trọng nhất khi đứng trên sân khấu đặc biệt này chính là việc lựa chọn ca khúc.

“Bài hát phải có nội dung khiến người nghe nhớ về gia đình, cha mẹ. Đó là cách gián tiếp để nhắc nhở mọi người sống lương thiện hơn, lành mạnh hơn và cải tạo tốt hơn để sớm trở về với gia đình. Tôi muốn góp một phần nhỏ để các bạn cải tạo nhanh, tu tâm dưỡng tính”, Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ.

Đàm Vĩnh Hưng được đại diện cán bộ trại giam gửi lời cảm ơn.

Sự nhiệt tình và tâm huyết của Đàm Vĩnh Hưng cùng ê-kíp đã nhận được sự ghi nhận từ lãnh đạo, cán bộ trại giam Xuyên Mộc. Đại diện đơn vị đã thay mặt lãnh đạo và cán bộ chiến sĩ gửi lời cảm ơn đến nam ca sĩ và nhắn nhủ tới các phạm nhân có mặt.

“Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng và các nghệ sĩ trong ê-kíp đã mang đến cho trại giam Xuyên Mộc những tiết mục văn nghệ ý nghĩa, giúp mọi người gần nhau hơn, yêu thương nhau hơn và nghĩ về nhau nhiều hơn. Nhân dịp cuối năm, Đàm Vĩnh Hưng cũng gửi gắm thông điệp về một năm mới với những suy nghĩ mới, tình cảm mới và sự yêu thương nhiều hơn.

Thay mặt lãnh đạo đơn vị, toàn thể cán bộ chiến sĩ và các phạm nhân, chúng tôi xin trân trọng cảm ơn tình cảm của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng và các văn nghệ sĩ”, vị cán bộ bày tỏ.