"Ông hoàng nhạc Việt" đi hát ở trại giam, giúp một phạm nhân cải tạo tốt gặp chị ruột sau 10 năm

Mới đây, "ông hoàng nhạc Việt" đình đám một thời – Đàm Vĩnh Hưng đã chia sẻ cảm xúc về hành trình tròn 10 năm mang âm nhạc đến các trại giam trên cả nước.



Nam ca sĩ bày tỏ: "Hành trình mang Xuân về trại giam 2026 của Hưng đã kết thúc. Hưng thật sự thấy công việc mình làm suốt 10 năm qua rất có ý nghĩa. Trong lòng Hưng cảm thấy rất sung sướng khi được làm việc này".

Đặc biệt, anh đăng tải đoạn clip trò chuyện với một phạm nhân lớn tuổi, sắp đến ngày được hòa nhập cộng đồng mà anh gặp trong lần biểu diễn gần đây. Người đàn ông 56 tuổi trải lòng rằng chỉ vì một phút không kiềm chế được bản thân mà phải trả giá bằng nhiều năm sau song sắt.

"Bị bắt vô đây mới suy nghĩ, chứ lúc chưa vào thì có suy nghĩ gì đâu. Máu lên tới đầu rồi khống chế không nổi nên mới vô đây. Mẹ mất lâu rồi, vô đây được một năm thì cha cũng mất", người này nghẹn ngào kể. Gần chục năm qua, chị ruột không thể đến thăm ông vì hoàn cảnh khó khăn.

Đàm Vĩnh Hưng trò chuyện với phạm nhân cải tạo tốt.

Khi được hỏi về dự định sau khi mãn hạn tù, phạm nhân cho biết trước đây chỉ làm nông nên chưa biết sẽ bắt đầu lại từ đâu. Đàm Vĩnh Hưng nhẹ nhàng gợi ý rằng, nếu có thể, ông nên nhờ địa phương giới thiệu làm bảo vệ hoặc giữ xe tại các cơ quan, xí nghiệp.

Kết thúc cuộc trò chuyện, nam ca sĩ động viên: "Mình sắp được về rồi, mình sẽ bình tĩnh hơn nha. Hy vọng sẽ có nơi nào đó nhận anh". Nam ca sĩ còn gửi lì xì đầu năm như một lời chúc may mắn.

Tuy nhiên, câu chuyện của phạm nhân này khiến Đàm Vĩnh Hưng trăn trở. Sau đó, anh bất ngờ quay lại trại giam mang theo "món quà" đặc biệt: đưa chị gái của phạm nhân vào thăm em trai sau gần 10 năm xa cách. Khoảnh khắc hai chị em ôm chầm lấy nhau khiến nam ca sĩ xúc động. Đặc biệt khi người chị gái nói: "Chị không có tiền vô thăm em".

Chị cũng chia sẻ hoàn cảnh gia đình khó khăn khi chồng bị tai biến, kinh tế kiệt quệ. Nhờ sự hỗ trợ của nam ca sĩ, bà mới có cơ hội vào gặp em trai.

Trước chị gái, người đàn ông khẳng định mình cải tạo tốt, được cán bộ và bạn tù thương: "Em ráng cải tạo tốt để mau về", phạm nhân này nói với chị. Theo tiết lộ từ Đàm Vĩnh Hưng, phạm nhân này chỉ còn vài tháng nữa sẽ chấp hành xong án phạt và trở về với gia đình.