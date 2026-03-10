"Ông hoàng nhạc Việt" đăng thông báo sau hơn 1 tháng bán cafe, chia sẻ hoàn cảnh gà trống nuôi con

Mới đây, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng thu hút sự chú ý khi đăng tải dòng trạng thái dài trên trang cá nhân gửi đến những khách hàng đã ủng hộ tiệm cafe của anh trong thời gian qua.

Theo chia sẻ của nam ca sĩ, sau hơn một tháng bắt tay vào việc kinh doanh, anh nhận được rất nhiều sự quan tâm và ủng hộ từ khán giả. Tuy nhiên do lịch trình bận rộn với nhiều công việc nên không phải lúc nào anh cũng có mặt tại quán để gặp gỡ mọi người.

“Ông hoàng nhạc Việt” cho biết bản thân vẫn phải cân bằng nhiều vai trò cùng lúc. Ngoài việc điều hành công ty, đi diễn, thu âm và chuẩn bị các dự án âm nhạc mới, anh còn dành nhiều thời gian chăm sóc con trai nhỏ.

Đàm Vĩnh Hưng hát ở quán cafe của mình.

Trong bài đăng, nam ca sĩ viết: “Bên cạnh công việc, Hưng còn phải dành thời gian đưa đón và kèm Polo học, làm bài tập về nhà, luyện chữ viết và chơi cùng con…”.

Vì vậy, để thuận tiện cho khán giả muốn gặp gỡ và chụp hình cùng mình tại quán, Đàm Vĩnh Hưng thông báo khung giờ cố định để có mặt ở quán gặp khán giả của mình. Và ngoài khoảng thời gian này, nam ca sĩ sẽ dành cho các công việc cá nhân và gia đình.

Anh cũng chia sẻ thẳng thắn về hoàn cảnh hiện tại của mình và mong mọi người thông cảm để có thể "vừa là ca sĩ mà quý vị đã iu thương gần 30 năm qua, vừa là cha mà còn là gà trống nuôi con. Lại vừa khởi nghiệp trên con đường kinh doanh", nam ca sĩ bày tỏ.

Dòng trạng thái của Đàm Vĩnh Hưng nhanh chóng nhận được nhiều lượt tương tác từ người hâm mộ. Nhiều khán giả bày tỏ sự cảm thông với lịch trình bận rộn của nam ca sĩ và tiếp tục ủng hộ dự án kinh doanh mới của anh.