MC Hạnh AnAn: "Tôi chỉ là người sống ở Hà Nội và rất biết ơn mảnh đất này đã cưu mang tôi"

Từ một người làm báo, Hạnh AnAn dần trở thành gương mặt MC quen thuộc trong nhiều chương trình âm nhạc tại Hà Nội. Không chọn cách dẫn dắt ồn ào hay phô trương, chị nhẹ nhàng kết nối nghệ sĩ và khán giả bằng những câu chuyện phía sau mỗi ca khúc.

Với Hạnh AnAn, sân khấu không chỉ là nơi giới thiệu bài hát mà còn là không gian để những ký ức âm nhạc, những lát cắt đời nghệ sĩ được kể lại bằng tất cả sự trân trọng và cảm xúc.

Trong một dịp gần đây, nữ MC mang đậm chất người Hà Nội dù không sinh ra ở Hà Nội đã có những tâm sự, trải lòng cùng chúng tôi.

MC Hạnh An An duyên dáng với áo dài của NTK Linh Moon.

Khi đứng trên sân khấu, tôi không chỉ nói mà giống như đang kể một câu chuyện



- Từ người làm báo rồi trở thành một nữ MC chuyên dẫn về mảng âm nhạc có tiếng ở Hà Nội, chị có thể chia sẻ về cơ duyên của mình với công việc này không?

Thực ra tôi đến với công việc dẫn chương trình âm nhạc khá… tình cờ. Xuất phát điểm của tôi là một người làm báo, quen với việc viết, nghiên cứu và kể lại những câu chuyện văn hóa.

Trong quá trình làm nghề, tôi có nhiều cơ hội tiếp xúc với âm nhạc, với các nghệ sĩ, đặc biệt là những câu chuyện phía sau một ca khúc hay một đời nghệ sĩ. Một vài lần được mời lên sân khấu để chia sẻ hoặc dẫn dắt các buổi giao lưu nhỏ, tôi nhận ra rằng mình có thể kể những câu chuyện đó bằng giọng nói, bằng cảm xúc trực tiếp với khán giả.

Từ những buổi rất nhỏ như vậy, dần dần tôi bước vào vai trò MC lúc nào không hay. Có lẽ điều giữ tôi lại với sân khấu là cảm giác rất đặc biệt: được kết nối khán giả với âm nhạc và âm nhạc với những câu chuyện phía sau nó.

- Lấn sang một lĩnh vực phải đứng trước nhiều người chị gặp khó khăn và thuận lợi gì?

Khó khăn lớn nhất có lẽ là tôi không được đào tạo chính quy về MC. Vì vậy mọi thứ đều phải học bằng trải nghiệm: cách đứng sân khấu, cách giữ nhịp chương trình, cách điều tiết cảm xúc khán giả.

Nhưng bù lại, nghề báo lại cho tôi một lợi thế rất lớn. Tôi quen với việc tìm hiểu kỹ thông tin. Tôi có thói quen đặt câu hỏi và lắng nghe, đặc biệt là khả năng kể chuyện. Vì vậy khi dẫn các chương trình âm nhạc, tôi thường không chỉ giới thiệu bài hát mà cố gắng mở ra một không gian câu chuyện để khán giả bước vào.

- Là tay ngang nhưng chị thường xuyên được mời dẫn ở các chương trình lớn với sự góp mặt của nhiều ngôi sao. Theo chị điều gì ở bản thân khiến chị được lựa chọn?

Tôi nghĩ có lẽ không phải vì tôi là một MC quá đặc biệt mà vì tôi làm việc rất kỹ với từng chương trình.

Trước mỗi đêm nhạc, tôi thường dành nhiều thời gian để đọc lại các tư liệu, tìm hiểu về ca khúc, về giai đoạn sáng tác, về tâm trạng của nghệ sĩ khi họ hát bài đó.

Vì vậy khi đứng trên sân khấu, tôi không chỉ nói để dẫn chương trình mà giống như đang kể một câu chuyện mà mình thật sự hiểu và rung động. Có thể chính điều đó khiến khán giả và ban tổ chức cảm thấy phù hợp.

- Có ý kiến cho rằng cách dẫn của chị hơi phô trương giọng nói, hơi "điệu" và nói hơi nhiều, chị nghĩ sao?

Tôi nghĩ mọi ý kiến của khán giả đều đáng trân trọng. Khi đứng trên sân khấu, mỗi người sẽ có một phong cách riêng. Có thể vì tôi xuất phát từ việc kể chuyện và chia sẻ cảm xúc với âm nhạc nên cách dẫn của tôi đôi khi mang màu sắc hơi trữ tình và nhiều cảm xúc hơn.

Nhưng tôi cũng luôn lắng nghe góp ý để điều chỉnh. Với tôi, điều quan trọng nhất là sự chân thành với âm nhạc và với khán giả. Nếu câu chuyện mình kể thật sự chạm được vào cảm xúc của họ, thì đó là điều tôi thấy hạnh phúc nhất.

Nhờ công việc MC, Hạnh AnAn có cơ duyên gặp nhiều nghệ sĩ lớn.

Tôi may mắn được làm việc với nhiều tên tuổi lớn

- Trước mỗi lần dẫn một chương trình chị thường làm gì?

Chuẩn bị cho một chương trình là việc tôi làm khá kỹ. Ngoài việc đọc lại tư liệu về ca khúc và nghệ sĩ, tôi thường cố gắng trò chuyện với họ trước chương trình nếu có cơ hội. Không phải để hỏi những câu chuyện quá riêng tư mà chỉ để hiểu thêm một chút về tâm trạng của họ khi bước lên sân khấu hôm đó.

Đôi khi chỉ một câu nói rất nhỏ của nghệ sĩ cũng có thể giúp tôi tìm được một cách dẫn rất tự nhiên và đúng cảm xúc cho cả chương trình.

- Trong quá trình gặp gỡ giao lưu chị ấn tượng nhất với ca sĩ nào?

Thực ra mỗi nghệ sĩ đều để lại trong tôi một ấn tượng rất riêng. Có những người khi bước lên sân khấu thì vô cùng rực rỡ nhưng khi ngồi trò chuyện lại giản dị đến bất ngờ. Tôi luôn trân trọng những khoảnh khắc được nghe họ kể về những chặng đường khó khăn trong nghề hay những kỷ niệm gắn với một ca khúc mà khán giả chỉ cảm nhận bằng cảm xúc còn phía sau lại là cả một phần đời rất thật của người nghệ sĩ.

Với riêng tôi, một niềm hạnh phúc rất lớn là được các danh ca, nhạc sĩ tin tưởng chia sẻ. Họ đều là những tên tuổi quá lớn của âm nhạc Việt Nam còn tôi thì vẫn luôn thấy mình rất "nhỏ" cả theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Nhưng may mắn là trong nhiều chương trình, tôi lại có cơ hội được đồng hành cùng họ, được nghe họ kể những câu chuyện thú vị mà không phải lúc nào công chúng cũng có dịp biết đến.

Đó đều là những nghệ sĩ có vốn sống dày, những người đã đi qua nhiều giai đoạn lịch sử của âm nhạc và của đất nước như danh ca Khánh Ly, danh ca Chế Linh, nhạc sĩ Vũ Thành An, nhạc sĩ Đức Huy, danh ca Tuấn Ngọc…

Nữ MC và danh ca Khánh Ly.

Đứng trước "cái bóng" lớn như vậy, nếu không đủ bình tĩnh và nếu thiếu đi sự chân thành thì thật sự rất khó để làm tròn vai trò của mình. Nhưng điều khiến tôi cảm thấy may mắn là mình đã nhận được sự tin tưởng của họ, đặc biệt là danh ca Khánh Ly.

Được làm việc với bà là một trải nghiệm vô cùng thú vị. Tôi học được ở bà rất nhiều điều quý giá, nhất là cách kể chuyện bằng âm nhạc — giản dị, sâu sắc và đầy trải nghiệm. Có lẽ chính lối kể chuyện ấy cũng ảnh hưởng nhiều đến phong cách dẫn chương trình của tôi sau này.

Thú thật, tôi cũng không nghĩ rằng mình lại có thể đồng hành với bà bền bỉ đến vậy, cho đến khi tôi trở thành một thành viên tích cực của chương trình thiện nguyện "Vòng Tay Nhân Ái" do chính bà cùng ca sĩ Quang Thành khởi xướng.

Tôi đã có những năm tháng rong ruổi cùng hành trình ấy, đi qua nhiều vùng đất còn khó khăn của đất nước, gặp gỡ nhiều phận đời kém may mắn. Và ở đó, tôi được nhìn thấy một Khánh Ly rất khác: gần gũi, chân thành, đúng nghĩa là một người đàn bà Việt Nam với tấm lòng nhân hậu.

Những trải nghiệm ấy khiến tôi càng thêm trân trọng dòng nhạc Trịnh Công Sơn và tiếng hát Khánh Ly — một sự kết hợp đã trở thành ký ức âm nhạc của nhiều thế hệ người Việt. Và rồi mỗi lần đứng chung trên sân khấu, chúng tôi luôn có một cảm giác rất an tâm — đôi khi chỉ cần một cái gật đầu, một ánh mắt là đã hiểu nhau.

Nhiều người lầm tưởng tôi là người Hà Nội

- Nhiều người nói chị mang đậm chất phụ nữ Hà Nội, chị nghĩ sao?

Nghe vậy tôi cũng thấy… vừa vui vừa hơi ngại. Bởi tôi là người Hưng Yên, tôi sinh ra và lớn lên từ làng quê, sau đó lên thành phố học hành và lập nghiệp. Có lẽ vì tôi sống ở Hà Nội đã lâu và làm việc trong môi trường văn hóa nghệ thuật của thành phố này. Hà Nội có một nhịp sống và một cách cảm nhận rất riêng nhẹ nhàng, chậm rãi và nhiều hoài niệm.

Có thể phần nào đó tính cách của tôi cũng chịu ảnh hưởng từ không gian ấy cho nên rất nhiều người cứ lầm tưởng tôi là người Hà Nội. Nhưng tôi chỉ là người sống ở Hà Nội và rất biết ơn mảnh đất này đã cưu mang tôi và cho tôi được "thơm lây" như thế!

- Những điều rất Hà Nội đó là bản chất con người chị hay vì yêu Hà Nội mà dần hình thành?

Tôi nghĩ là cả hai. Mỗi con người đều có sẵn trong mình một phần tính cách. Nhưng khi sống lâu trong một thành phố, mình cũng dần hấp thụ những giá trị văn hóa của nơi đó.

Với tôi, Hà Nội không chỉ là nơi sống mà còn là một nguồn cảm hứng rất lớn cho âm nhạc, cho công việc và cho cách mình cảm nhận cuộc sống.

Hà Nội không của riêng ai đâu, Hà Nội là của tất cả chúng ta và tôi yêu nơi đây từ đất và người, từ những bản tình ca, từ những tác phẩm hội họa, từ những ký ức thời thơ bé có bóng dáng của cha, căn tập thể cha đã ở suốt bao nhiêu năm công tác…là những kỷ niệm thời học đại học, rồi đi làm, có gia đình và giờ thì các con đã trưởng thành, biết bao kỷ niệm buồn, vui…biết bao ân tình sâu nặng … Vì thế mà Hà Nội đã thấm vào trong tâm hồn tôi theo tháng năm càng sâu đậm hơn.