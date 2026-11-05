"Ông hoàng nhạc sến" U60 đăng ảnh gần gũi 1 người phụ nữ

Nhiều người gửi lời chúc mừng "ông hoàng nhạc sến", đồng thời tò mò về mối quan hệ giữa nam ca sĩ và người phụ nữ xuất hiện trong ảnh.

Mới đây, ca sĩ Ngọc Sơn thu hút sự chú ý khi chia sẻ loạt ảnh thân mật bên một người phụ nữ trên trang cá nhân.

Trong những hình ảnh được đăng tải, nam ca sĩ và người phụ nữ này thoải mái thể hiện sự gần gũi, thậm chí trao nhau nụ hôn lên má nhân dịp sinh nhật của cô. Tuy nhiên, Ngọc Sơn không tiết lộ danh tính người phụ nữ mà chỉ đính kèm lời chúc: "Chúc mừng sinh nhật các tình yêu trong tháng 11 nè".

Bài đăng nhanh chóng nhận được sự quan tâm của đông đảo người theo dõi. Nhiều người tò mò về mối quan hệ giữa Ngọc Sơn và người phụ nữ xuất hiện trong ảnh. Không ít khán giả gửi lời chúc mừng, thậm chí cho rằng đây là người bạn đời của nam ca sĩ.

Hình ảnh Ngọc Sơn đăng tải trên trang cá nhân.

Dưới bài đăng, một số bình luận thu hút sự chú ý như: "Đẹp đôi rồi các bác ạ"; "Chúc mừng hạnh phúc cặp đôi danh ca cả đời cùng nhau nhé"; "Có phải vợ không?"; "Bác đánh dấu chủ quyền rồi nhé"; "Chúc mừng anh Ba đã tìm được bến đỗ cuộc đời".

Đáng chú ý, trước những bình luận gọi người phụ nữ là vợ mình như "Vợ anh trẻ đẹp quá", "Hạnh phúc quá nha thầy"... Ngọc Sơn chỉ phản hồi bằng biểu tượng có ngón tay "like", không đưa ra lời giải thích về mối quan hệ giữa hai người.

Ngọc Sơn sinh năm 1968, là một trong những gương mặt quen thuộc của dòng nhạc trữ tình, bolero tại Việt Nam. Anh được đông đảo khán giả biết đến từ thập niên 1990 qua những ca khúc như Tình cha, Lòng mẹ, Đêm cuối... Nam ca sĩ ghi dấu ấn với giọng hát giàu cảm xúc cùng phong cách biểu diễn riêng.

Bên cạnh vai trò ca sĩ, Ngọc Sơn còn sáng tác và chơi nhiều loại nhạc cụ. Với sự nghiệp hoạt động nghệ thuật nhiều năm, anh được khán giả ưu ái gọi bằng biệt danh "ông hoàng nhạc sến" hay "anh Ba".