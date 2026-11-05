HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

"Ông hoàng nhạc sến" U60 đăng ảnh gần gũi 1 người phụ nữ

A LY
|

Nhiều người gửi lời chúc mừng "ông hoàng nhạc sến", đồng thời tò mò về mối quan hệ giữa nam ca sĩ và người phụ nữ xuất hiện trong ảnh.

"Ông hoàng nhạc sến" U60 đăng ảnh gần gũi 1 người phụ nữ - Ảnh 1.

Mới đây, ca sĩ Ngọc Sơn thu hút sự chú ý khi chia sẻ loạt ảnh thân mật bên một người phụ nữ trên trang cá nhân.

Trong những hình ảnh được đăng tải, nam ca sĩ và người phụ nữ này thoải mái thể hiện sự gần gũi, thậm chí trao nhau nụ hôn lên má nhân dịp sinh nhật của cô. Tuy nhiên, Ngọc Sơn không tiết lộ danh tính người phụ nữ mà chỉ đính kèm lời chúc: "Chúc mừng sinh nhật các tình yêu trong tháng 11 nè".

Bài đăng nhanh chóng nhận được sự quan tâm của đông đảo người theo dõi. Nhiều người tò mò về mối quan hệ giữa Ngọc Sơn và người phụ nữ xuất hiện trong ảnh. Không ít khán giả gửi lời chúc mừng, thậm chí cho rằng đây là người bạn đời của nam ca sĩ.

"Ông hoàng nhạc sến" U60 đăng ảnh gần gũi 1 người phụ nữ - Ảnh 2.
"Ông hoàng nhạc sến" U60 đăng ảnh gần gũi 1 người phụ nữ - Ảnh 3.

Hình ảnh Ngọc Sơn đăng tải trên trang cá nhân.

Dưới bài đăng, một số bình luận thu hút sự chú ý như: "Đẹp đôi rồi các bác ạ"; "Chúc mừng hạnh phúc cặp đôi danh ca cả đời cùng nhau nhé"; "Có phải vợ không?"; "Bác đánh dấu chủ quyền rồi nhé"; "Chúc mừng anh Ba đã tìm được bến đỗ cuộc đời".

Đáng chú ý, trước những bình luận gọi người phụ nữ là vợ mình như "Vợ anh trẻ đẹp quá", "Hạnh phúc quá nha thầy"... Ngọc Sơn chỉ phản hồi bằng biểu tượng có ngón tay "like", không đưa ra lời giải thích về mối quan hệ giữa hai người.

Ngọc Sơn sinh năm 1968, là một trong những gương mặt quen thuộc của dòng nhạc trữ tình, bolero tại Việt Nam. Anh được đông đảo khán giả biết đến từ thập niên 1990 qua những ca khúc như Tình cha, Lòng mẹ, Đêm cuối... Nam ca sĩ ghi dấu ấn với giọng hát giàu cảm xúc cùng phong cách biểu diễn riêng.

Bên cạnh vai trò ca sĩ, Ngọc Sơn còn sáng tác và chơi nhiều loại nhạc cụ. Với sự nghiệp hoạt động nghệ thuật nhiều năm, anh được khán giả ưu ái gọi bằng biệt danh "ông hoàng nhạc sến" hay "anh Ba".

Nữ nghệ sĩ quê Nghệ An được phong NSND ở tuổi 41: "Đừng quá cân nhắc về đúng sai"
Tags

Ngọc Sơn

ông hoàng nhạc sến

ca sĩ

nhạc trữ tình

Bolero

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Hình ảnh Shark Bình, Mr Pips tới tòa trong vụ chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng

Hình ảnh Shark Bình, Mr Pips tới tòa trong vụ chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng

00:37
Lời khai của nữ tài xế xe Lexus Lê Kim Anh SN 1994, người chống đối khi làm việc với CSGT

Lời khai của nữ tài xế xe Lexus Lê Kim Anh SN 1994, người chống đối khi làm việc với CSGT

01:30
Nữ tài xế xe Lexus chốt cửa, tăng ga bỏ chạy khi đang làm việc với CSGT: Đã tìm ra danh tính

Nữ tài xế xe Lexus chốt cửa, tăng ga bỏ chạy khi đang làm việc với CSGT: Đã tìm ra danh tính

00:53
Yamaha ra mắt xe máy điện mới toanh, có thể sạc điện dân dụng, dùng chung trạm sạc ô tô

Yamaha ra mắt xe máy điện mới toanh, có thể sạc điện dân dụng, dùng chung trạm sạc ô tô

01:36
Mazda ra mắt xe điện mới lớn hơn CX-5, màn hình 5K, chạy 555km/sạc

Mazda ra mắt xe điện mới lớn hơn CX-5, màn hình 5K, chạy 555km/sạc

01:39
Công an phá đường dây mại dâm quy mô lớn: Lộ ám hiệu riêng của quản lý khi cho nhân viên bán dâm

Công an phá đường dây mại dâm quy mô lớn: Lộ ám hiệu riêng của quản lý khi cho nhân viên bán dâm

01:12
Bên trong công xưởng của đường dây trộm chó bằng ô tô liên tỉnh, tiêu thụ hơn 10 tấn thịt

Bên trong công xưởng của đường dây trộm chó bằng ô tô liên tỉnh, tiêu thụ hơn 10 tấn thịt

02:56
Xe 7 chỗ Toyota Fortuner thế hệ mới tiếp tục lộ ảnh chạy thử, đầu xe khác biệt, có thể thêm ADAS

Xe 7 chỗ Toyota Fortuner thế hệ mới tiếp tục lộ ảnh chạy thử, đầu xe khác biệt, có thể thêm ADAS

01:48
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại