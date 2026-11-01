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Con nuôi Ngọc Sơn SN 1981: "Ai mang bằng chứng đến, tôi thưởng lại cho 1 tỷ đồng"

Tùng Ninh
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"Ai mang bằng chứng đến đòi nợ tôi đi" – Quách Tuấn Du chia sẻ.

Mới đây, ca sĩ Quách Tuấn Du đã lên tiếng thẳng thắn phủ nhận tin đồn nợ nần. Anh hài hước đùa lại: "Tôi là tên lừa đảo nè, kiếm ai mang bằng chứng đến đòi nợ tôi đi, đứng trước mặt tôi cho quay clip luôn. Tôi còn thưởng lại cho 1 tỷ đồng...".

Quách Tuấn Du khẳng định không nợ nần và thưởng 1 tỷ cho Ai có bằng chứng - Ảnh 1.

Phía dưới bài đăng, rất nhiều khán giả và bạn bè đồng nghiệp đã vào chia sẻ, động viên Quách Tuấn Du. Nhiều người khuyên anh nên bỏ qua tin đồn thất thiệt, chỉ cần bản thân mình sống tốt.

Quách Tuấn Du sinh năm 1981 được danh ca Ngọc Sơn nhận làm con nuôi dìu dắt, ủng hộ nhiệt tình trên con đường âm nhạc. Nhờ phong cách trình diễn sôi nổi cùng dòng nhạc trẻ và Bolero remix bắt tai, anh được nhiều khán giả miền Nam và hải ngoại yêu thích.

Sau hơn 20 năm cống hiến cho nghệ thuật, Quách Tuấn Du tích lũy được khối tài sản đáng mơ ước, sở hữu nhiều nhà, xe hơi. Trải qua tuổi thơ khó khăn khi bố mất sớm, anh luôn lấy gia đình làm động lực phấn đấu.

Để trọn vẹn đạo hiếu, nam ca sĩ đã chi số tiền lớn mua tặng mẹ một ngôi nhà khang trang để an dưỡng tuổi già. Anh cũng chủ động lo toàn bộ chi phí sinh hoạt cho mẹ để bà tận hưởng trọn vẹn cuộc sống.

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Tags

Quách Tuấn Du

Ngọc Sơn

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