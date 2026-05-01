"Ông hoàng nhạc đỏ" cưới vợ vừa đẹp vừa giỏi, vui thú điền viên trong biệt thự 4000m2 ở Hà Nội

Trong làng nhạc Việt, Trọng Tấn từ lâu đã được xem là một trong những giọng ca tiêu biểu của dòng nhạc cách mạng. Không chỉ gây ấn tượng bởi chất giọng tenor đầy nội lực, truyền cảm, anh còn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi cuộc sống gia đình viên mãn bên người vợ xinh đẹp, tài năng và cơ ngơi đáng mơ ước tại Hà Nội.

Ca sĩ Trọng Tấn

Nam ca sĩ được mệnh danh là "ông hoàng nhạc đỏ"

Trọng Tấn sinh năm 1976 tại Thanh Hóa. Anh trưởng thành từ môi trường đào tạo chuyên nghiệp khi theo học tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Ngay từ những năm đầu sự nghiệp, anh đã nhanh chóng khẳng định vị trí nhờ chất giọng đẹp, kỹ thuật thanh nhạc vững vàng cùng phong cách biểu diễn đĩnh đạc.

Tên tuổi của Trọng Tấn gắn liền với những ca khúc cách mạng đi cùng năm tháng như Tiếng đàn bầu, Tình ca, Đất nước tình yêu, Bài ca hy vọng, và đặc biệt là Một đời người một rừng cây…

Trọng Tấn là giọng ca hàng đầu trong làng nhạc đỏ

Những màn trình diễn của anh thường xuất hiện trong các chương trình nghệ thuật lớn mang tầm quốc gia, đặc biệt vào các dịp lễ trọng đại. Nhờ đó, khán giả ưu ái gọi anh bằng danh xưng "ông hoàng nhạc đỏ".

Ngoài sự nghiệp ca hát solo, Trọng Tấn cũng được biết đến với sự kết hợp ăn ý cùng hai giọng ca nổi tiếng khác là Đăng Dương và Việt Hoàn. Bộ ba "tam ca nhạc đỏ" này đã tạo nên một dấu ấn đặc biệt trong làng nhạc Việt, được khán giả đón nhận nồng nhiệt qua nhiều chương trình và đêm nhạc lớn.

Nam ca sĩ có sự nghiệp âm nhạc khiến nhiều người ngưỡng mộ

Trọng Tấn không chỉ hoạt động biểu diễn mà còn tham gia công tác giảng dạy, đào tạo thế hệ ca sĩ trẻ. Anh từng đảm nhận vai trò quản lý trong lĩnh vực nghệ thuật và thường xuyên xuất hiện trong các sự kiện văn hóa lớn. Sự nghiệp ổn định, hình ảnh sạch và đời tư kín đáo giúp nam ca sĩ giữ được vị trí vững chắc trong lòng công chúng suốt nhiều năm.

Không chạy theo thị hiếu thị trường, Trọng Tấn chọn cho mình con đường bền vững với dòng nhạc cách mạng. Chính sự kiên định này lại trở thành yếu tố giúp anh tạo nên dấu ấn riêng. Nhiều đồng nghiệp nhận xét anh là người chỉn chu, nghiêm túc và luôn đặt chất lượng nghệ thuật lên hàng đầu.

Hôn nhân hạnh phúc, sở hữu cả nhà phố lẫn biệt thự 4000m2 ở Hà Nội

Bên cạnh sự nghiệp thành công, Trọng Tấn còn có cuộc sống gia đình đáng ngưỡng mộ. Anh kết hôn với bà xã vừa đẹp, vừa giỏi, luôn đứng phía sau hỗ trợ chồng trong công việc lẫn cuộc sống. Dù không hoạt động trong showbiz nhưng vợ Trọng Tấn rất tinh tế, khéo léo trong việc vun vén tổ ấm.

Bà xã Trọng Tấn rất xinh đẹp, giỏi giang

Gia đình Trọng Tấn hiện sinh sống trong một căn nhà phố khang trang tại phố Trần Quang Diệu, Hà Nội. Căn nhà được vợ chồng anh mua từ năm 2009 sau gần một thập kỷ tích góp, gồm 4 tầng, có thang máy riêng và không gian sống rộng rãi, tiện nghi.

Điểm nhấn đặc biệt trong ngôi nhà là khuôn viên xanh mát với hồ cá koi được thiết kế công phu. Trên sân thượng, nam ca sĩ dành nhiều diện tích để trồng cây cảnh, hoa cỏ và rau xanh. Đây cũng là nơi anh tìm về sau những giờ làm việc căng thẳng, tận hưởng cuộc sống yên bình giữa lòng phố thị.

Trọng Tấn và gia đình hiện đang sống trong căn nhà phố bề thế giữa trung tâm Hà Nội

Không chỉ dừng lại ở nhà phố, Trọng Tấn còn sở hữu một khu biệt thự rộng tới 4000m2 tại ngoại thành Hà Nội. Nơi đây được xây dựng như một khu nghỉ dưỡng thu nhỏ với bể bơi lớn, vườn cây, đồi thông và cảnh quan xanh mát.

Nam ca sĩ chia sẻ, mỗi khi trở về đây, anh cảm nhận được sự thư thái, bình yên hiếm có. Không gian luôn rộn ràng tiếng chim, ngập tràn hoa cỏ theo mùa. Vào những dịp rảnh rỗi, vợ chồng anh thường xuyên lui tới để chăm sóc cây cối, thu hoạch rau trái và tận hưởng cuộc sống gần gũi với thiên nhiên.

Nam ca sĩ còn sở hữu biệt thự rộng 4000m2 ở ngoại thành Hà Nội

Bà xã Trọng Tấn cũng từng bày tỏ niềm vui giản dị khi thấy cây trong vườn ra hoa, kết trái hay chim về làm tổ. Những điều nhỏ bé ấy lại mang đến cảm giác hạnh phúc rất riêng cho gia đình. Đó cũng chính là lý do họ dành nhiều tâm huyết để xây dựng và duy trì khu nghỉ dưỡng này.

Sau những chuyến lưu diễn hay giờ giảng dạy bận rộn, Trọng Tấn tìm thấy niềm vui trong việc làm nông dân, tự tay chăm sóc từng luống rau, tỉa cây, nuôi cá. Anh cho biết cuộc sống điền viên giúp cân bằng tinh thần, mang lại sự thư giãn và tránh cảm giác nhàm chán.

Trọng Tấn vui thú điền viên

Không chỉ có bất động sản tại Hà Nội, nam ca sĩ còn xây dựng một căn nhà rộng rãi tại quê nhà Thanh Hóa. Đây là nơi để gia đình sum họp, gặp gỡ họ hàng mỗi dịp lễ Tết. Theo chia sẻ, cứ khoảng hai tuần, anh lại đưa vợ con về thăm bố mẹ, duy trì sự gắn kết với quê hương.

Dù sở hữu nhiều tài sản giá trị, Trọng Tấn vẫn giữ lối sống giản dị, kín tiếng. Anh hiếm khi khoe khoang về sự giàu có, mà tập trung vào việc xây dựng tổ ấm và phát triển sự nghiệp. Với anh, hạnh phúc không nằm ở vật chất mà ở sự bình yên, gắn bó giữa các thành viên trong gia đình.