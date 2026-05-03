"Ông hoàng cải lương" cưới vợ 3 vừa đẹp vừa giỏi, mở 3 nhà hàng to, ở biệt thự 2 mặt tiền tại Bình Chánh

Nhắc đến cải lương Việt Nam, không thể không kể đến tên tuổi của Kim Tử Long. Với loạt vai diễn ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả, anh được mệnh danh là "ông hoàng cải lương".

Không chỉ thành công trên sân khấu, Kim Tử Long còn gây chú ý bởi cuộc sống riêng nhiều thăng trầm, nhưng viên mãn ở tuổi 60, đặc biệt là cuộc hôn nhân với người vợ thứ ba vừa xinh đẹp vừa tài giỏi, cùng khối tài sản đáng mơ ước.

Ông hoàng cải lương "mát tay" kinh doanh

Sinh năm 1966 tại TP.HCM, Kim Tử Long là một trong những nghệ sĩ cải lương nổi bật nhất từ thập niên 1990 - giai đoạn hoàng kim của loại hình nghệ thuật này. Anh ghi dấu ấn qua nhiều vở diễn đình đám, trở thành gương mặt quen thuộc của sân khấu và băng đĩa cải lương.

Không chỉ thành công trong nghệ thuật, Kim Tử Long còn được biết đến là người "mát tay" trong kinh doanh. Nam nghệ sĩ từng đầu tư bất động sản từ những năm 2000 và tích lũy được khối tài sản lớn, có thời điểm sở hữu cả nghìn cây vàng.

Hiện tại, ngoài việc đi diễn và tham gia gameshow, Kim Tử Long còn kinh doanh đa lĩnh vực. Từ nhiều năm qua, nam nghệ sĩ đã mở nhà hàng lẩu nướng rất đông khách với 2 chi nhánh.

Tiếp đó, anh mở một nhà hàng đồ Thái sang trọng và một tiệm bánh mì. Đến tháng 4 năm nay, Kim Tử Long tiếp tục mở thêm một nhà hàng lớn nữa ở TP.HCM. Những hoạt động này giúp nam nghệ sĩ duy trì nguồn thu ổn định, ngay cả khi cải lương không còn ở thời kỳ đỉnh cao.

Đáng chú ý, Kim Tử Long từng chia sẻ quan điểm sống rất thực tế về tiền bạc. Anh không tiêu xài hoang phí mà luôn có kế hoạch tích lũy cho tương lai, khác với nhiều nghệ sĩ chỉ sống cho hiện tại. Chính tư duy này đã góp phần giúp anh xây dựng được cuộc sống sung túc, bền vững.

Biệt thự của Kim Tử Long ở TP.HCM

Hiện tại, Kim Tử Long sống cùng gia đình trong một căn biệt thự 2 mặt tiền, rộng khoảng 300m2 tại Bình Chánh cũ, TP.HCM. Cơ ngơi của nam nghệ sĩ gồm 3 tầng bề thế, bao quanh là khuôn viên vườn thoáng đãng.

Toàn bộ không gian được lắp đặt hệ thống camera an ninh cùng lực lượng bảo vệ hoạt động liên tục suốt ngày đêm, nhằm đảm bảo sự an toàn và tính riêng tư tuyệt đối.

Phía trước ngôi nhà rợp bóng cây xanh, mang lại cảm giác mát mẻ, dễ chịu ngay từ khi bước vào. Ở bên trong, khoảng sân rộng được tận dụng để trồng sen và nhiều loại cây cảnh khác, điểm thêm những chậu hoa do chính tay Kim Tử Long chăm sóc.

Hôn nhân viên mãn bên bà xã kém 11 tuổi, vừa đẹp vừa giỏi

Bên cạnh sự nghiệp, đời tư của Kim Tử Long cũng nhận được nhiều sự quan tâm. Nam nghệ sĩ từng trải qua 2 cuộc hôn nhân đổ vỡ trước khi tìm được bến đỗ bình yên bên người vợ thứ ba - nghệ sĩ cải lương Trinh Trinh.

Trinh Trinh sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, là cháu ruột của NSND Thanh Tòng. Cô có nhiều năm hoạt động trên sân khấu. Không chỉ sở hữu nhan sắc đậm chất Á Đông, bà xã Kim Tử Long còn được đánh giá là người phụ nữ khéo léo, hiểu chuyện và hết lòng vì gia đình.

Hai người bén duyên sau thời gian dài làm việc chung và chính thức về chung một nhà từ khoảng năm 2011. Dù chênh lệch 11 tuổi và từng vướng không ít lời dị nghị, song cặp đôi vẫn gắn bó bền chặt suốt nhiều năm.

Sau hai cuộc hôn nhân trước, Kim Tử Long có 3 người con riêng. Khi đến với Trinh Trinh, cả hai tiếp tục có thêm 2 con trai, tạo nên một đại gia đình đông đúc nhưng hòa thuận.

Điều đặc biệt là mối quan hệ giữa vợ hiện tại và các con riêng của chồng rất tốt đẹp. Theo chia sẻ của chính nam nghệ sĩ, các thành viên trong gia đình, kể cả những người vợ cũ, vẫn giữ sự tôn trọng và cư xử văn minh với nhau để con cái được phát triển trong môi trường hòa thuận. Kim Tử Long từng thẳng thắn nói về cuộc đời mình: "Tôi từng trải qua 3 đời vợ nhưng khi chia tay vẫn giữ được sự văn minh".

Hiện tại, nam nghệ sĩ dành nhiều thời gian cho gia đình, xem vợ con là chỗ dựa tinh thần lớn nhất. Anh cũng tiết lộ trong hơn 10 năm chung sống với Trinh Trinh, hai vợ chồng hiếm khi xảy ra mâu thuẫn lớn, nhờ sự nhường nhịn và thấu hiểu lẫn nhau.

Không chỉ chăm lo gia đình, Trinh Trinh còn là hậu phương vững chắc, hỗ trợ chồng trong công việc nghệ thuật lẫn kinh doanh. Chính sự đồng hành này giúp Kim Tử Long giữ được phong độ ổn định trong sự nghiệp dù đã bước sang tuổi 60.