“Ông hoàng cải lương” Việt Nam: Nhà mặt tiền trung tâm quận 3, U80 được vợ 3 chăm như chăm trẻ

NSND Minh Vương sinh năm 1950 tại Cần Giuộc, Long An. Ông là một trong những “cây đa cây đề” của làng cải lương Việt Nam. Năm 14 tuổi, cậu bé Minh Vương đã vượt qua hơn 300 “đối thủ” để giành danh hiệu “Khôi nguyên vọng cổ”.

Năm 1971, Minh Vương bắt đầu tỏa sáng khi được các hãng băng đĩa chú ý đến và mời thu thanh. Các tác phẩm tiêu biểu do ông thủ vai kép chánh là: Người tình trên chiến trận, Đường gươm Nguyên Bá, Đêm lạnh chùa hoang, Tiêu Anh Phụng, Tái sanh duyên, Đời cô Hạnh... Ngoài ra, còn có nhiều bài tân cổ như: Vườn tao ngộ, Yêu lầm, Phút cuối, Biển tình...

Suốt gần 60 năm làm nghề, ông có gia tài hàng trăm vai diễn, nổi bật như các vai Nguyễn Trãi (Rạng ngọc Côn Sơn), Minh (Tô Ánh Nguyệt), Tùng (Pha lê và cát bụi), Luân (Đời cô Lựu)…

Các nữ nghệ sĩ đã từng diễn đôi với ông như: NSND Bạch Tuyết, NSND Ngọc Giàu, NSƯT Mỹ Châu... đặc biệt nhất là NSND Lệ Thủy được xem là "cặp nghệ sĩ vàng" của cải lương miền Nam.

Về sau, ông được khán giả ưu ái gọi với danh xưng "Ông hoàng cải lương" Việt Nam vì đã dành cả đời cho sân khấu. Tháng 8/2019, ông được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân.

Nghệ sĩ Minh Vương thời trẻ.

Ông được khán giả đặt cho danh xưng "Ông hoàng cải lương Việt Nam".

Về cuộc sống riêng, NSND Minh Vương từng gặp biến cố lớn về sức khỏe. Ông bị suy thận nặng vào năm 2011. Bệnh suy thận khiến chân ông sưng tấy, tiểu tiện khó khó khăn, chạy thận thường xuyên. Ngoài suy thận, ông còn bị suy tim.

Ngày 1/7/2012, ông được phẫu thuật ghép thận và hồi sinh như một phép màu. Từ đó, ông dùng ngày này làm ngày sinh nhật của mình. Trải qua lần thập tử nhất sinh và có cuộc đời mới, ông vô cùng hạnh phúc.

Ông nói trên báo Vietnamnet: "Tôi quan niệm mình hãy sống như đứa trẻ, cứ lạc quan, không lo nghĩ quá nhiều về ngày mai. Đừng để những ràng buộc về tuổi tác làm mình trở nên già nua, sầu muộn bởi cuộc sống xung quanh đang có rất nhiều niềm vui".

Ở tuổi U80, NSND Minh Vương không còn xuất hiện nhiều trên các sân khấu. Ông chủ yếu nhận lời tham gia biểu diễn từ một số đồng nghiệp thân thiết.

Nam NSND hiện đang sống trong một cơ ngơi vô cùng hoành tráng tại đường Trần Quốc Thảo, quận 3, TPHCM. Căn biệt thự của nam NSND được đạo diễn Khương Dừa tiết lộ trong một lần tới chơi. Được biết, căn nhà có diện tích lớn, thiết kế nội thất sang trọng. Tầng trệt dùng làm nhà hàng, kinh doanh.

Không chỉ viên mãn về kinh tế, sức khỏe, ông còn hạnh phúc vì ở tuổi xế chiều vẫn có vợ để bầu bạn, tâm tình. Song trước khi có được cuộc hôn nhân viên mãn này, ông từng trải qua nhiều lận đận về tình duyên.

NSND Minh Vương và vợ.

Căn biệt thự nơi gia đình "ông hoàng cải lương Việt Nam" đang ở tại đường Trần Quốc Thảo, quận 3, TPHCM.

NSN Minh Vương từng trải qua nhiều lần hôn nhân "đứt gánh". Ông từng tâm sự trên báo Phụ nữ Việt Nam: "Số tôi lận đận với phụ nữ lắm. Nhờ sân khấu mà tôi gượng dậy được và lao vào biểu diễn”.

Ở cuộc hôn nhân đầu tiên, ông có 2 con. Khi ly hôn, nghệ sĩ Minh Vương quyết định ra đi với hai bàn tay trắng và để lại hết của cải cho vợ con. Kể từ đó, ông và vợ cũ cũng không liên lạc. Tới khi con trai cưới vợ, ông mới sánh bước cùng vợ cũ trong hôn lễ của con để làm tròn bổn phận người cha.

Sau này, NSND Minh Vương được mai mối cho một cô gái ở Long An, nhưng gần sát ngày cưới thì vợ ông bị tai nạn giao thông qua đời. Một lần nữa, nam nghệ sĩ lại phải vượt qua nỗi đau.

Cuối cùng, nghệ sĩ Minh Vương tìm được bến đỗ bên người vợ thứ ba là một chủ tiệm may xinh đẹp, tên Đỗ Thị Hồng. Hai người kết hôn năm 1990 và gắn bó với nhau 35 năm qua. Cả hai có chung một cô con gái. Với ông, người vợ hiện tại không chỉ là nghĩa vợ chồng mà còn xem nhau là bạn bè, tri kỷ.

Ông luôn tự hào về vợ mình. Ông hoàng cải lương Việt Nam chia sẻ trên tờ Vnexpress rằng, ông được vợ lo cho từng miếng ăn, giấc ngủ, chăm sóc như chăm đứa trẻ. Ông nói thêm: "Đời nghệ sĩ vốn nhiều cám dỗ nhưng hôn nhân của tôi luôn bình yên, có lẽ nhờ có người vợ tâm đầu ý hợp, cùng nhau đi qua bao buồn vui sướng khổ hơn 30 năm".

Cuộc sống của NSND Minh Vương giờ đây khá nhẹ nhàng khi đã bước qua tuổi thất thập. Với thú vui chăm sóc cây kiểng, tập thể dục và gặp gỡ vài người bạn, mỗi ngày của ông đều trôi qua êm đềm. Ông thường dành thời gian sum họp gia đình, vui vầy cùng con cháu vào những ngày không đi diễn.