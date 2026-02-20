“Ông hoàng cải lương” tuổi ngựa từng có 1000 cây vàng, tuổi 60 sống bên vợ 3 trong biệt thự ở TP.HCM

Ông hoàng cải lương đình đám

Kim Tử Long là một trong những nghệ sĩ cải lương nổi bật nhất của sân khấu miền Nam. Sinh năm 1966 (tuổi Bính Ngọ), anh bén duyên với cải lương từ thuở thiếu niên và từng bước khẳng định vị thế của mình qua hàng loạt vai diễn kinh điển, góp phần định hình dòng nghệ thuật truyền thống này trong lòng công chúng.

Nghệ sĩ Kim Tử Long

Cải lương từng là loại hình nghệ thuật “nổi bật nhất” trong đời sống giải trí miền Nam. Trong thời kỳ hoàng kim của bộ môn này vào thập niên 1990, Kim Tử Long nổi bật với chất giọng mạnh mẽ, cảm xúc dạt dào và lối diễn xuất nhập tâm.

Anh được mệnh danh là “ông hoàng cải lương” bởi sự phủ sóng dày đặc trên sân khấu, trong các vở diễn truyền hình và trong lòng khán giả yêu thích nghệ thuật truyền thống. Tên tuổi nam nghệ sĩ gắn liền với nhiều vở diễn ăn khách như Y Ban và nàng tiên , Nàng tiên Mẫu Đơn , Phụng Nghi Đình … Đây là những tác phẩm từng là “bảo chứng phòng vé” của cải lương thập niên 1990.

Kim Tử Long được mệnh danh là một trong những "ông hoàng cải lương"

Không chỉ giành được cảm tình của khán giả bằng diễn xuất, Kim Tử Long còn được biết đến với dòng nhạc nhạc Hoa lời Việt , đặc biệt là các ca khúc trong album Mưa bụi - một hiện tượng âm nhạc khiến tên tuổi anh càng thêm sâu đậm trong đời sống văn hóa đại chúng.

Thành công trên sân khấu kéo theo danh tiếng và kinh tế. Trong một chương trình truyền hình, Kim Tử Long từng chia sẻ những giai đoạn thăng hoa trong nghề, anh biểu diễn hàng đêm, lịch diễn dày đặc. Khi ấy, khán giả không chỉ tặng hoa mà còn tặng tiền ngay trên sân khấu như một cách bày tỏ tình cảm và sự trân trọng dành cho anh.

Trong những năm thập niên 2000, Kim Tử Long từng sở hữu đến hơn 1000 cây vàng nhờ tiền cát xê và mua bán bất động sản. Có những thương vụ anh mua nhà chỉ 110 cây vàng nhưng bán lại với giá 150 cây, và cứ thế dồn lại mà trở thành số vàng khổng lồ.

Kim Tử Long sở hữu khối tài sản đáng ngưỡng mộ nhờ chăm chỉ hoạt động nghệ thuật và kinh doanh

Cuộc sống tuổi 60 trong biệt thự ở TP.HCM

Bên cạnh thành công trong sự nghiệp, đời tư của Kim Tử Long cũng là đề tài được báo chí quan tâm. Nam nghệ sĩ từng trải qua ba cuộc hôn nhân. Anh kết hôn lần đầu và có với nhau một cô con gái là Hoàng Kim Phụng (tên thân mật Maika).

Sau một thời gian chung sống, cả hai quyết định chia tay do không tìm được tiếng nói chung. Vợ cũ của nam nghệ sĩ sau đó sang nước ngoài định cư. Dẫu đường ai nấy đi, họ vẫn giữ mối quan hệ hòa nhã.

Sau đó, Kim Tử Long bước vào cuộc hôn nhân thứ hai với chị Cẩm Tú - em gái của danh thủ Nguyễn Hồng Sơn. Cặp đôi có hai con chung là Hoàng Gia Linh và Hoàng Gia Hân. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân này cũng không kéo dài. Dù vậy, Kim Tử Long cho biết anh vẫn giữ cách ứng xử chừng mực với gia đình vợ cũ, thậm chí thoải mái trò chuyện, giao lưu cùng Hồng Sơn khi cùng xuất hiện trên sóng truyền hình.

Kim Tử Long và bà xã hiện tại - nghệ sĩ Trinh Trinh

Hơn 10 năm qua, Kim Tử Long hạnh phúc bên người vợ thứ ba là NSƯT Trinh Trinh, kém anh 11 tuổi. Cả hai cùng các con trong căn biệt thự rộng gần 300m2, tọa lạc tại huyện Bình Chánh cũ, TP.HCM.

Căn biệt thự của nam nghệ sĩ được xây dựng gồm ba tầng, nổi bật với gam màu trắng - xám hiện đại làm chủ đạo. Không gian sống được đầu tư chỉn chu khi sở hữu hồ bơi riêng, khuôn viên sân vườn rộng rãi, đồng thời lắp đặt hệ thống camera an ninh và có bảo vệ túc trực suốt ngày đêm.

Bên trong ngôi nhà, nội thất được lựa chọn theo phong cách sang trọng, tinh tế. NSƯT Kim Tử Long còn dành riêng một khu vực để trưng bày các bằng khen, giải thưởng ghi dấu chặng đường nghệ thuật nhiều năm của mình. Riêng phòng khách được bài trí thêm nhiều vật phẩm phong thủy theo sở thích cá nhân, góp phần tạo điểm nhấn và mang lại cảm giác ấm cúng cho không gian sinh hoạt chung.

Biệt thự mặt tiền sang trọng của nghệ sĩ Kim Tử Long ở TP.HCM

Không chỉ chú trọng đến không gian sống, Kim Tử Long còn có thú chơi xe hơi. Anh từng nhiều lần thay xe, sở hữu tới hơn 30 chiếc xe hơi trong suốt những năm qua. Tuy nhiên, anh cho biết bản thân không tiêu xài hoang phí mà luôn giữ lối sống tiết kiệm, đầu tư lâu dài cho gia đình và tương lai. Với anh, hạnh phúc đơn giản là có một gia đình yên ấm, con cái khỏe mạnh và được tiếp tục cống hiến cho nghệ thuật cải lương.

Trong gia đình, Trinh Trinh đóng vai trò quản lý tài chính. Kim Tử Long từng chia sẻ rằng anh giao trọn mọi khoản thu nhập từ nghệ thuật và kinh doanh cho bà xã quản lý, nhằm đảm bảo sự ổn định và phát triển lâu dài của gia đình.

Kim Tử Long hiện có cuộc sống viên mãn bên vợ con

Ở tuổi gần 60, Kim Tử Long vẫn đều đặn chạy show, xuất hiện trong nhiều chương trình truyền hình, gameshow, và dự án nghệ thuật mới. Anh xem mỗi vai diễn, mỗi buổi biểu diễn như một món quà dành tặng khán giả đã yêu mến mình suốt nhiều thập kỷ.