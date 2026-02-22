Mẹ đơn thân U50 là nghệ sĩ, được đại gia miền Tây yêu say đắm, đưa về ăn Tết cùng gia tộc

Sau nhiều thăng trầm trong cuộc sống, Phi Thanh Vân nay tìm được bến đỗ bình yên bên doanh nhân miền Tây Trần Chí Phú, hơn cô 10 tuổi. Vào dịp Tết này, cô được chồng đưa về quê sum họp với đại gia đình nhà chồng, được mọi người đón nhận, yêu thương.

Trên trang cá nhân, Phi Thanh Vân chia sẻ đầy hạnh phúc và cảm kích: "Tết năm nay khép lại trong sự ấm áp, bình an và tràn đầy biết ơn. Sau những ngày đầu năm trang nghiêm cúng Phật và tưởng nhớ ông bà, cha mẹ tại nhà riêng, Phi Thanh Vân cùng ông xã và con trai đã dành hai ngày trở về quê, sum họp bên bố chồng và đại gia đình. Đó là khoảng thời gian thật ý nghĩa khi được quây quần cùng các anh chị em, họ hàng và những người thân yêu bên nhà chồng.

Phi Thanh Vân và con trai được đại gia miền Tây đưa về ăn Tết cùng gia tộc

Những bữa cơm giản dị, những câu chuyện rộn ràng tiếng cười đã làm cho tình thân thêm gắn kết, ấm áp và trọn vẹn hơn bao giờ hết. Những ngày còn lại của kỳ nghỉ, gia đình dành thời gian đi chùa lễ Phật, cầu nguyện bình an, sức khỏe và thuận duyên cho tất cả.

Vân cũng lên Bảo Lộc, thắp hương tại nhà máy với lòng thành kính, mong một năm mới hanh thông, vững vàng và phát triển bền vững. Xen giữa những chuyến đi là những buổi gặp gỡ bạn bè, anh chị em thân thiết - những người đã luôn đồng hành, chia sẻ và nâng đỡ nhau trong cuộc sống.

Vân xin gửi lời cảm ơn chân thành đến gia đình chồng, đặc biệt là bố, cùng các gia đình sui gia, đã luôn yêu thương, đón nhận và dành cho Vân sự ấm áp như người thân ruột thịt. Cảm ơn các chị em dâu đảm đang, hiếu thảo, luôn giữ gìn nếp nhà và lan tỏa năng lượng yêu thương. Cảm ơn các em chồng tình cảm và các cháu nhỏ đáng yêu đã mang đến thật nhiều niềm vui.

Nữ nghệ sĩ hạnh phúc khi được chồng yêu thương, gia đình chồng đón nhận

Biết ơn tất cả những lương duyên thiện lành đã cho Vân một đại gia đình đầy tình thương và sự gắn kết. Một mùa xuân không chỉ là khởi đầu của năm mới, mà còn là dịp để mỗi người thêm trân trọng giá trị của gia đình, của tình thân và của những điều bình dị nhưng thiêng liêng nhất trong cuộc sống. Chào một năm mới an lành - hạnh phúc - đủ đầy trọn vẹn".

Phi Thanh Vân sinh năm 1982 tại Hà Nội, từng là người mẫu, diễn viên nổi tiếng. Hiện tại, cô tập trung vào các hoạt động kinh doanh, quản lý văn hóa và đào tạo nhân lực. Tháng 6/2025, nữ nghệ sĩ được trao quyết định giữ chức Phó viện trưởng Viện Văn hóa, Thương hiệu truyền thống và phát triển nguồn nhân lực.

Phi Thanh Vân từng 2 lần đổ vỡ hôn nhân. Sau thời gian dài làm mẹ đơn thân, nuôi con và tập trung phát triển sự nghiệp, đầu tháng 11/2024, nữ nghệ sĩ chính thức công khai mối quan hệ tình cảm với doanh nhân Trần Chí Phú, chủ một nhà máy chế biến đá đặt tại Lâm Đồng với khuôn viên rộng khoảng 3 hecta.

