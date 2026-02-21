Ông hoàng băng đĩa miền Bắc: "Nhiều người không thích nói tôi phá hoại chèo"

Vừa qua, tại chương trình The Khang Show, nghệ sĩ Xuân Hinh đã chia sẻ về sự nghiệp của mình.



Anh nói: "Từ năm 1976 tôi đã trúng tuyển vào Đoàn dân ca quan họ Bắc Ninh vì tôi rất yêu quan họ, hát dân ca.

Xuân Hinh

Tôi làm ở Đoàn dân ca quan họ Bắc Ninh tới 6, 7 năm và thi đỗ vào khóa Chèo đầu tiên trường Sân khấu Điện ảnh. Từ quan họ chuyển sang chèo, tôi lại mê chèo vô cùng. Tôi cứ thế đi đóng hề chèo, rồi lại đi dự nghe hát văn và mê hát văn.

Từ lúc tôi còn nghèo khổ đã mê những loại hình văn hóa nghệ thuật dân tộc này rồi và có được cơ ngơi ngày hôm nay cũng nhờ nó. Đã nhiều lần tôi định bỏ nghề rồi vì ngày đó kiếm tiền rất khó khăn, vất vả.

Trong lúc làm nghề hát văn, tôi thấy ông đánh đàn cho tôi yếu lắm rồi, cứ run rẩy. Biết ông này sắp đi nên tôi thu lại những lời hát văn, tiếng đàn để lưu lại làm tư liệu. Tôi cứ đi quay hình, thu tiếng các đoạn hát văn như vậy.

Mục đích của tôi là khi nào khó khăn quá mà bỏ nghề rồi thì có những tư liệu, kỷ niệm riêng cho mình. Ai ngờ đâu từ những năm đó tôi lại nổi tiếng. Nói chung, tôi sống được tới ngày hôm nay là nhờ văn hóa dân tộc. Tôi ăn được cái lộc, kiếm được tiền nhờ văn hóa dân tộc từ những câu hát dân gian đó.

Vì thế, tôi phải uống nước nhớ nguồn. Tôi làm tất cả mọi thứ để đền đáp lại cái ơn với văn hóa dân tộc".

Về danh xưng ông hoàng băng đĩa miền Bắc, Xuân Hinh nói: "Quá vất vả! Ở miền Bắc tôi là người đi đầu về diễn hài, làm băng đĩa hài.

Đầu tiên, tôi diễn các vai mẫu mực của hề chèo rồi được mời đi diễn hài cho các cơ quan, công ty. Diễn như thế là tôi được trả một chút tiền. Tôi cứ lấy ngắn nuôi dài.

Kiếm được chút tiền tôi tích lại để làm băng đĩa. Tôi là người đóng hết các vai hề cổ rồi sáng tạo, tự đưa cái hiện đại mới vào. Lúc đó nhiều người không thích nói tôi phá hoại chèo, phá nọ phá kia.

Tôi nghĩ mỗi thời mỗi khác. Ngày xưa các cụ hát chèo thế này, tới đời tôi hát khác thì các cháu sau này còn khác nữa. Làm sao bắt thế hệ sau giống thế hệ trước được, có học cũng không thể giống các cụ được".