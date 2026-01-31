Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres

“LHQ đang có nguy cơ cạn kiệt tiền mặt do các khoản phí chưa thanh toán, và thiếu hụt ngân sách từ các quốc gia thành viên đe dọa làm gián đoạn các hoạt động quan trọng”, Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres cảnh báo.

Ông Guterres đã đưa ra cảnh báo trong một bức thư gửi tới tất cả 193 quốc gia thành viên trong tuần này, như nhiều phương tiện truyền thông đã trích dẫn.

Ông kêu gọi hoặc là thực hiện các khoản thanh toán bắt buộc hoặc là cải tổ các quy tắc tài chính của tổ chức để tránh một “sự sụp đổ tài chính sắp xảy ra”.

Tổng Thư ký cho biết, LHQ đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng tài chính “ngày càng trầm trọng, đe dọa việc thực hiện các chương trình”, với nguy cơ cạn kiệt tiền mặt vào tháng 7.

Bức thư mô tả một “đòn giáng kép” do một quy định buộc LHQ phải hoàn trả các khoản tiền chưa sử dụng cho các chương trình cụ thể cho các quốc gia thành viên, ngay cả khi các khoản đóng góp chưa bao giờ được thanh toán, khiến tổ chức này rơi vào cái mà ông Guterres gọi là “vòng luẩn quẩn kiểu Kafka”.

Khoản phí chưa đóng đã đạt mức kỷ lục 1,568 tỷ đô la vào cuối năm 2025, trong khi số tiền thu được chỉ đáp ứng 76,7% tổng số đóng góp được đánh giá, khiến tổ chức này đứng trước nguy cơ vỡ nợ nghiêm trọng.

Ông Guterres đồng thời lưu ý, trừ khi việc thu phí "cải thiện đáng kể", LHQ sẽ không thể thực hiện đầy đủ ngân sách năm 2026.

Những lời cảnh báo được đưa ra khi Mỹ, quốc gia đóng góp lớn nhất cho tổ chức này, cắt giảm nguồn tài trợ tự nguyện cho nhiều chương trình của LHQ, và giảm mạnh chi tiêu viện trợ vào năm 2025.

Các chuyên gia nhận định rằng, cuộc khủng hoảng hiện nay là nghiêm trọng nhất trong lịch sử của tổ chức, và sự miễn cưỡng của các nước đóng góp lớn trong việc nhanh chóng trả nợ cho thấy một cuộc khủng hoảng sâu sắc về lòng tin vào các thể chế ngoại giao đa phương.

Nếu tình hình không được giải quyết kịp thời, LHQ có thể phải đối mặt với việc cắt giảm nhân sự mạnh mẽ và thu hẹp các chương trình viện trợ toàn cầu tại các khu vực xung đột.