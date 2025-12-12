UAE công bố khoản cam kết 550 triệu USD sát cánh cùng Liên Hợp Quốc

Theo đó, khoản cam kết này của UAE nhằm huy động 33 tỷ USD để hỗ trợ hơn 135 triệu người trên toàn thế giới, bao gồm các chương trình hỗ trợ người tị nạn và di cư. Trọng tâm trước mắt là bảo vệ và hỗ trợ 87 triệu người đang cần sự trợ giúp khẩn cấp, với nhu cầu tài chính 23 tỷ USD.

Khoản hỗ trợ cũng nhấn mạnh vai trò quan trọng của UAE trong việc thúc đẩy hành động nhân đạo đa phương và sự hợp tác chặt chẽ với các cơ quan Liên Hợp Quốc, bao gồm Văn phòng Điều phối Các vấn đề Nhân đạo của Liên Hợp Quốc (OCHA), cũng như với các chương trình cứu trợ và phát triển tại thực địa, nhằm đảm bảo khả năng tiếp cận hỗ trợ một cách nhanh chóng và hiệu quả cho những người cần nhất.

Các nhà lãnh đạo cấp cao UAE luôn sát cánh cùng TTK LHQ trong các chiến dịch nhân đạo

Bà Reem bint Ebrahim Al Hashimy, Bộ trưởng Hợp tác Quốc tế UAE cho biết “UAE tiếp tục duy trì cam kết vững chắc trong việc hỗ trợ các nỗ lực nhân đạo toàn cầu và hợp tác cùng các đối tác Liên Hợp Quốc để bảo đảm hỗ trợ đến được với những nhóm dân cư chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Khoản cam kết này thể hiện rõ chỉ đạo của Tổng thống Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan và phản ánh niềm tin sâu sắc của chúng tôi vào tầm quan trọng của tinh thần đoàn kết quốc tế trong việc đáp ứng các lời kêu gọi nhân đạo một cách hiệu quả, bền vững và bảo vệ phẩm giá con người.”

Ông Tom Fletcher, Trợ lý Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc về Các vấn đề Nhân đạo kiêm Điều phối viên Cứu trợ Khẩn cấp tại OCHA, hoan nghênh cam kết của UAE đồng thời khẳng định “Lời kêu gọi toàn cầu của chúng tôi hướng tới việc hỗ trợ những cộng đồng bị tác động nặng nề nhất và chuyển các kế hoạch thành hành động bảo vệ thiết thực. Sự ủng hộ nhanh chóng và hào phóng của UAE đối với kế hoạch năm 2026 gửi đi một thông điệp mạnh mẽ, tập trung vào những người cần được hỗ trợ trước tiên. Chúng ta phải thúc đẩy một phản ứng hiệu quả và đổi mới, phù hợp với yêu cầu của giai đoạn hiện nay.”

Hỗ trợ nhân đạo của UAE là một trong những nguồn viện trợ cho người dân châu Phi, trong đó có phụ nữ và trẻ em Sonmalia

Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Tiến sĩ Tedros Adhanom Ghebreyesus, cho biết: “Các dấu hiệu cảnh báo về sự suy yếu của hệ thống y tế xuất hiện từ rất sớm — khi dịch bệnh lan rộng, suy dinh dưỡng gia tăng và các trường hợp tử vong có thể phòng tránh bắt đầu xuất hiện. Tuy nhiên, khi chúng ta hợp tác cùng nhau, khả năng cung cấp dịch vụ có thể được phục hồi và nhiều người sẽ tiếp cận được sự hỗ trợ thiết yếu. Tôi cảm ơn Ngài Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan và UAE vì sự hỗ trợ quý báu này, giúp mang lại dịch vụ chăm sóc y tế nhân đạo cho hàng triệu người đang cần.”

Bà Catherine Russell, Giám đốc Điều hành UNICEF nhận định “UNICEF trân trọng sự hỗ trợ hào phóng của UAE, vốn sẽ đóng góp quan trọng trong việc cải thiện cuộc sống của trẻ em bị ảnh hưởng bởi các cuộc khủng hoảng nhân đạo. Trẻ em luôn là nhóm dễ bị tổn thương nhất khi khủng hoảng xảy ra. Trong bối cảnh nhu cầu tăng cao trong khi nguồn lực hạn chế, sự hỗ trợ này đặc biệt có ý nghĩa và tiếp nối mối quan hệ hợp tác chiến lược giữa UNICEF và UAE.”

Ông Filippo Grandi, Cao ủy Liên Hợp Quốc về Người tị nạn (UNHCR), bày tỏ sự hoan nghênh:“Chúng tôi đánh giá cao cam kết mạnh mẽ của UAE đối với các nỗ lực nhân đạo”. Ông cho biết thêm: “Tình trạng thiếu hụt tài chính nghiêm trọng đang ảnh hưởng tới hàng triệu người buộc phải di dời; các đóng góp từ những chính phủ như UAE giúp UNHCR nâng cao năng lực ứng phó và mang lại hy vọng cho những người đang cần hỗ trợ.”

Bà Cindy McCain, Giám đốc Điều hành Chương trình Lương thực Thế giới (WFP), phát biểu: “Trong bối cảnh nhu cầu nhân đạo gia tăng mạnh mẽ và nguồn lực bị thu hẹp đáng kể, khoản hỗ trợ hào phóng của UAE là nguồn lực quan trọng giúp bảo đảm hỗ trợ khẩn cấp đến được với những cộng đồng đang trong tình trạng thiếu thốn nghiêm trọng nhất. Chúng tôi cảm ơn UAE vì vai trò dẫn dắt trong các nỗ lực nhân đạo toàn cầu trong thời điểm đầy thách thức này. WFP sẵn sàng phối hợp với UAE để bảo đảm nguồn lực này được chuyển tới hàng triệu người đang đối mặt với nguy cơ thiếu đói nghiêm trọng.”

Khoản hỗ trợ này tiếp tục củng cố mối quan hệ đối tác chiến lược giữa UAE và hệ thống nhân đạo Liên Hợp Quốc, đồng thời tái khẳng định vai trò trung tâm của UAE trong việc giải quyết các thách thức nhân đạo cấp bách nhất. Điều này góp phần nâng cao khả năng của cộng đồng quốc tế trong việc bảo vệ con người và hỗ trợ ổn định tại các khu vực chịu ảnh hưởng bởi khủng hoảng, phù hợp với chỉ đạo của Ngài Tổng thống về cách tiếp cận đi đầu của UAE trong công tác nhân đạo toàn cầu.