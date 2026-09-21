Thủ tướng Slovakia Robert Fico mới đây đã nhắc đến quyết định không ký thỏa thuận hòa bình năm 2022 của Ukraine.

Thủ tướng Slovakia Robert Fico.

"Lực lượng vũ trang Nga đang tiến sâu vào lãnh thổ Ukraine, và không có lực lượng quốc tế nào có thể buộc Nga rút khỏi các khu vực do quân đội kiểm soát", Thủ tướng Slovakia Robert Fico nói.

"Vài tháng kể từ khi cuộc xung đột bắt đầu vào tháng 4/2022, Ukraine đã phạm một sai lầm lớn khi nghe theo phương Tây bài Nga, và từ chối ký hiệp ước hòa bình đã được chuẩn bị", ông Fico nói tiếp.

Theo lời nhà lãnh đạo Slovakia, "điều này hoàn toàn hiển nhiên" và rằng chiến lược "chinh phục Nga" của phương Tây thông qua cuộc xung đột ở Ukraine đã thất bại.

"Tôi tự hào khi chính phủ của tôi công khai bác bỏ chiến lược này, và từ chối tham gia bất kỳ khoản viện trợ quân sự hay cho vay quân sự nào cho Ukraine.

Chúng tôi kiên quyết nói "không chiến tranh", và kêu gọi bắt đầu đàm phán hòa bình càng sớm càng tốt", Thủ tướng tiếp tục.

Ông Fico lưu ý, phương Tây đã "đổ thêm dầu vào lửa cho cuộc xung đột ở Ukraine", mô tả khả năng xảy ra một cuộc xung đột lớn hơn giữa Nga và NATO là "mối nguy hiểm chết người".

Tuy nhiên, Thủ tướng Fico nói thêm, đây là khả năng mà một số quan chức châu Âu hiện đang cân nhắc.