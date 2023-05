Ông Erdogan tuyên bố thủ lĩnh IS bị tiêu diệt ở Syria

Trong một cuộc phỏng vấn được phát sóng hôm 30/4, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho biết, các đặc vụ của Tổ chức Tình báo Quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ (MIT) đã theo dõi al-Qurashi “trong một thời gian dài” và tiêu diệt hắn vào 29/4.

Ông nói: “Chúng tôi sẽ tiếp tục cuộc đấu tranh với các tổ chức khủng bố mà không có bất kỳ sự phân biệt đối xử nào”.

Hoạt động trên được cho là tiến hành vào khoảng 1 giờ sáng ngày 29/4 tại một ngôi làng gần Jindires, cách biên giới Thổ Nhĩ Kỳ khoảng 7 km.

Các lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ đã bao vây một khu nhà nơi al-Qurashi được cho là đang ở và chiến đấu với các chiến binh IS. Thủ lĩnh IS này đã không chịu đầu hàng, sau đó hắn cho nổ chất nổ được buộc vào người mình.

Al-Qurashi trở thành thủ lĩnh thứ 4 của IS vào tháng 11 năm ngoái, sau khi người tiền nhiệm của hắn là Abu Hasan al-Hashimi al-Qurashi bị giết.

Các quan chức quân sự Mỹ tuyên bố rằng al-Qurashi đã bị phiến quân Syria giết chết vào giữa tháng 10 ở tỉnh Daraa, miền nam Syria.

Hắn mới đảm nhiệm vị trí này được khoảng 8 tháng, nắm quyền lãnh đạo sau khi người tiền nhiệm Abu Ibrahim al-Qurashi tự sát cùng vợ con trong một cuộc đột kích của lực lượng đặc biệt Mỹ ở miền bắc Syria.

Mặc dù các hoạt động chống khủng bố của Thổ Nhĩ Kỳ chủ yếu tập trung vào các nhóm chiến binh người Kurd, bao gồm cả PKK, nhưng IS cũng là cái gai đối với phía Ankara vì IS đã giết chết tổng cộng 315 dân thường trong hàng chục cuộc tấn công.

Năm ngoái, phiến quân Syria do Mỹ ủng hộ cáo buộc Thổ Nhĩ Kỳ trao cho IS một “vùng an toàn” ở miền bắc Syria. Các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ đã bác bỏ cáo buộc này. Thổ Nhĩ Kỳ là một trong những quốc gia đầu tiên xác định IS là một tổ chức khủng bố vào năm 2013 và đã chiến đấu với nhóm này trong nhiều năm.

Hoạt động của MIT vào cuối tuần qua diễn ra chỉ 2 tuần trước cuộc bầu cử tổng thống của Thổ Nhĩ Kỳ. Ông Erdogan sẽ tìm cách tái đắc cử trong cuộc chiến với thủ lĩnh phe đối lập thân phương Tây Kemal Kilicdaroglu. Các cuộc thăm dò cho thấy cuộc đua hiện đang rất nóng.