Hãng tin AP vừa liệt kê một số lời hứa mà Tổng thống Donald Trump đang xúc tiến vào thời điểm bắt đầu năm thứ hai của nhiệm kỳ tổng thống Mỹ thứ hai của ông.

Chuyên cơ Không lực Một mới từ Qatar

Các quan chức quốc phòng Mỹ vào tháng 5-2025 đã tiếp nhận một chiếc Boeing 747 hạng sang từ Qatar để ông Donald Trump sử dụng làm chuyên cơ Không lực Một.

Không quân Mỹ cho biết máy bay này đang được nâng cấp tại bang Texas để đáp ứng các tiêu chuẩn an ninh và liên lạc của Mỹ với chi phí khoảng 400 triệu USD.

Bất chấp tuyên bố của ông Donald Trump rằng mọi việc sẽ hoàn tất trong 6 tháng, việc hoàn thành thực tế có thể phải đợi đến sau khi ông rời nhiệm sở - vào tháng 1-2029.

Kiểm soát Greenland

Sau khi quân đội Mỹ bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro, ông Donald Trump đã lặp lại lời kêu gọi tiếp quản vùng lãnh thổ tự trị của Đan Mạch.

Một quân nhân Đan Mạch phía trước trung tâm Bộ Chỉ huy chung Bắc Cực tại Nuuk - Greenland, ngày 16-1. Ảnh: AP

Tổng thống Donald Trump bổ nhiệm Thống đốc bang Louisiana Jeff Landry làm đặc phái viên của Mỹ tại Greenland. Đây là một động thái gợi nhắc thương vụ mua lại Louisiana năm 1803 từ Pháp, vốn đã giúp tăng gấp đôi diện tích của Mỹ.

Tuy nhiên, Đan Mạch khẳng định sẽ không nhượng lại Greenland, đồng thời cảnh báo rằng bất kỳ cuộc xâm chiếm nào cũng có thể gây ra các hệ lụy địa chính trị nghiêm trọng, bởi lẽ Đan Mạch là một đồng minh NATO.

Trong tuần rồi, tại Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) ở Davos - Thụy Sĩ, ông Donald Trump tuyên bố đã đạt được "khuôn khổ thỏa thuận" về Greenland. Tuy nhiên, hiện chưa ai rõ khuôn khổ này cụ thể thế nào.

Điều tra về bút ký tự động (autopen)

Ông Donald Trump chỉ thị Bộ Tư pháp điều tra việc người tiền nhiệm Joe Biden lạm dụng ký tự động để phê duyệt văn bản, dù đây là công cụ các tổng thống trước đó vẫn thường dùng.

Mở lại nhà tù Alcatraz

Tổng thống Mỹ dự định khôi phục và mở rộng nhà tù khét tiếng Alcatraz sau hơn 60 năm đóng cửa để giam giữ người nhập cư.

Cục Nhà tù đã khảo sát thực địa vào tháng 7, đang bắt đầu lên phương án thiết kế cũng như dự toán ngân sách cho kế hoạch này.

Tìm kiếm nhiệm kỳ thứ ba

Hiến pháp Mỹ quy định không ai được đắc cử quá hai lần, song ông Donald Trump vẫn thường xuyên ẩn ý về việc tranh cử tiếp.

Dù từng thừa nhận không được phép, gần đây, ông Donald Trump lại tỏ ra nghi ngờ giới hạn này và gợi ý về một "cuộc vận động sửa đổi hiến pháp".

Bên cạnh đó, ông Donald Trump còn có các kế hoạch đáng chú ý khác như: các chiến dịch quân sự và kế hoạch công nghệ quốc phòng.

Những người phụ nữ băng qua đường bên dưới tấm biểu ngữ lớn in hình những bàn tay đang nắm chặt quốc kỳ Iran như một biểu tượng của lòng yêu nước tại Tehran, Iran, vào ngày 14-1. Ảnh: AP

Khả năng can thiệp quân sự

Ông Donald Trump từng đe dọa can thiệp vào Colombia vì vấn đề ma túy và cảnh báo sẽ mạnh tay với Mexico do các băng đảng lũng đoạn.

Ngoài ra, ông Donald Trumpcũng cảnh báo Iran sẽ bị "trừng phạt rất nặng" nếu đàn áp người biểu tình, dù gần đây ông có dấu hiệu rút lại các lời đe dọa này.

Chương trình phòng thủ Vòm Vàng (Golden Dome)

Đây là hệ thống phòng thủ tên lửa đa tầng trị giá 175 tỉ USD, dự kiến đưa vũ khí vào không gian lần đầu tiên. Mục tiêu là vận hành đầy đủ vào tháng 1-2029, dù giới chức quốc phòng Mỹ cho rằng lúc đó có thể chỉ mới đạt được những năng lực sơ khai nhất.