Ngành của Campuchia từng xuất 90% sản lượng tới Việt Nam, nay tìm đường xuất sang Trung Quốc, Nhật Bản

Tờ Khmer Times ngày 24/1 đưa tin, Hiệp hội Điều Campuchia (CAC) dự kiến tổ chức hai sự kiện xúc tiến thương mại lớn vào tháng 2 và tháng 3/2026, tập trung vào đa dạng hóa thị trường xuất khẩu và tăng cường xuất khẩu sang Trung Quốc và Nhật Bản.

Gần 90% lượng xuất khẩu điều của Campuchia hiện nay hướng đến Việt Nam. Ảnh: CAC

Vào tháng 2, CAC sẽ tổ chức một sự kiện kết nối kinh doanh tại Phnom Penh, liên kết các thương nhân địa phương của Campuchia với 10 công ty Trung Quốc quan tâm đến việc mua hạt điều thô và vỏ hạt điều. Sự kiện này được tổ chức với sự phối hợp của Hiệp hội Xúc tiến Kinh tế Công nghiệp Trung Quốc - Campuchia.

Sự kiện xúc tiến thương mại thứ hai dự kiến diễn ra vào tháng 3 sẽ quy tụ các thành viên CAC và các công ty Nhật Bản để đàm phán trực tiếp. Được tổ chức bởi Tổ chức Thương mại Quốc tế Nhật Bản (JETRO), sự kiện này đặc biệt nhắm mục tiêu mở rộng thị trường hạt điều Campuchia tại Nhật Bản.

Khoảng 40 doanh nghiệp chế biến của Campuchia dự kiến sẽ gặp gỡ 20 công ty Nhật Bản. Sự kiện này diễn ra sau một loạt các cuộc thảo luận cấp cao được tổ chức vào tháng 11/2025 và sẽ bao gồm chuyến đi khảo sát thực địa đến tỉnh Kampong Thom của Campuchia vào ngày 9/3; tại đó, các đại diện doanh nghiệp sẽ khảo sát tiêu chuẩn sản xuất và cơ sở hạ tầng chuỗi cung ứng.

Theo Khmer Times, ngành điều của Campuchia đã ghi nhận một năm đột phá vào năm 2025, xuất khẩu hơn 1 triệu tấn hạt điều thô và tạo ra doanh thu hơn 1,5 tỷ USD. Mặc dù gần 90% lượng xuất khẩu hiện nay hướng đến Việt Nam, Chính sách Điều Quốc gia giai đoạn 2022-2027 của chính phủ Campuchia đặt mục tiêu tăng đáng kể năng lực chế biến trong nước và xuất khẩu trực tiếp sang thị trường toàn cầu.