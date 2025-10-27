Chiều 27/10, tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Tư pháp, báo chí đặt câu hỏi về kết quả thi hành án dân sự liên quan đến ông Đinh La Thăng hiện kết quả thế nào? Đã thu hồi được bao nhiêu tiền?

Trả lời câu hỏi, bà Trần Thị Phương Hoa , Phó Cục trưởng Cục Quản lý Thi hành án dân sự (Bộ Tư pháp) cho biết, ông Đinh La Thăng phải liên đới cùng đồng phạm thi hành 3 vụ án, cá nhân ông Thăng phải thi hành hơn 800 tỷ đồng, hiện mới thi hành xong hơn 4 tỷ đồng.

“Ông Thăng đang chấp hành án phạt tù, không có tài sản... Cơ quan Thi hành án tiếp tục theo dõi về các tài sản của ông Thăng để tiến hành thu hồi", bà Hoa nói.

Ông Đinh La Thăng.

Trước đó, hồi tháng 5/2025, đại diện Tổng cục Thi hành án dân sự cũng "đính chính" một số báo chí đưa tin đã thi hành xong vụ ông Đinh La Thăng làm thất thoát hơn 800 tỷ đồng là "chưa chính xác".

“Khi thi hành án, các đơn vị phát hiện trong TPHCM có một tài sản của ông Thăng nên họ tiếp tục thi hành nốt phần tài sản này chứ không phải Chi cục Thi hành án dân sự TPHCM đã thi hành xong hơn 800 tỷ đồng. Ông ấy làm gì có đủ tiền để thi hành”, đại diện Tổng cục Thi hành án dân sự nói.

Ông Đinh La Thăng (cựu Chủ tịch HĐTV Tập đoàn PVN, cựu Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, cựu Bí thư Thành ủy TPHCM) đang chấp hành tổng mức án 30 năm tù, sau 4 bản án và bị buộc bồi thường hơn 800 tỷ đồng.

Do liên đới nhiều vụ nên số liệu thi hành án dân sự, nộp tiền khắc phục hậu quả giữa ông và đồng phạm chưa được công bố chi tiết. Chỉ biết tính đến đầu tháng 4/2021, trong cuộc họp báo thường kỳ Bộ Tư pháp tổ chức, lãnh đạo Tổng cục Thi hành án dân sự cho hay, ông Thăng mới khắc phục hơn 4,5 tỷ.

Trong các phiên xét xử trước đây, ông Đinh La Thăng từng nhiều lần nhắc đến chuyện mình “không có tiền”, nên không đủ khả năng thi hành các bản án dân sự, với trách nhiệm bồi thường lên đến hàng trăm tỷ đồng.