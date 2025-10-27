Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an vừa ra lệnh truy nã đặc biệt đối với Nguyễn Công Minh (SN 1972, quê quán Hà Tĩnh, thường trú tại tỉnh Bình Phước cũ), Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cây xanh Công Minh.

Trước đó, ngày 08/5/2024, Bộ Công an khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; đưa và nhận hối lộ” xảy ra tại Công ty TNHH cây xanh Công Minh và các tỉnh, thành phố.

Đến tháng 3/2025, A09 đã khởi tố 3 người của Công ty Cây xanh Công Minh gồm Nguyễn Công Minh, Lê Thị Hòa (Phó giám đốc Công ty) và Ngô Thị Ngọc Lý (Kế toán trưởng) cùng về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.

Trong đó, bắt tạm giam đối với Lê Thị Hòa và Ngô Thị Ngọc Lý. Riêng bị can Nguyễn Công Minh đã bỏ trốn từ 4/6/2023.

Cơ quan CSĐT truy nã với Lê Công Minh

Để có căn cứ giải quyết vụ án, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã gửi 146 yêu cầu định giá đến hội đồng định giá trong tố tụng hình sự của 21 tỉnh, thành phố để yêu cầu định giá đối với 578 dự án liên quan đến hệ thống công ty cây xanh của Nguyễn Công Minh.

Đến tháng 4/2025 đã có 5 hội đồng định giá có kết luận về tài sản đối với 100 dự án, trong đó xác định thiệt hại cho nhà nước gần 100 tỷ đồng.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, Công ty Cây xanh Công Minh đã thông đồng với các chủ đầu tư để có cơ hội tham gia xây dựng giá gói thầu ngay từ giai đoạn lập dự án. Sau khi giá hợp đồng được phê duyệt, Công ty thường được chỉ định trúng thầu hoặc sử dụng các pháp nhân khác trong hệ thống của mình để tham gia đấu thầu và giành chiến thắng.

Vai trò của bị can Nguyễn Công Minh

Tại buổi họp báo do Bộ Công an tổ chức chiều 4/4/2025, Thượng tá Trần Văn Hùng – Phó Cục trưởng Cục An ninh điều tra (A09), thông tin về vụ án Công ty Cây xanh Công Minh và vai trò của bị can Nguyễn Công Minh - Chủ tịch HĐQT.

Theo Thanh Niên online, cơ quan điều tra xác định bị can Nguyễn Công Minh đã chỉ đạo bà Hòa truyền đạt ý kiến của mình hướng dẫn các giám đốc khu vực, giám đốc chi nhánh liên hệ với chủ đầu tư can thiệp vào hoạt động đấu thầu. Minh cũng chỉ đạo các giám đốc này lập hồ sơ dự thầu cho nhiều công ty trong hệ thống cùng tham gia đấu thầu với mục đích để một công ty trong số đó được thắng thầu.

Đồng thời, bị can Minh còn chỉ đạo Hòa hướng dẫn các chi nhánh đưa tên các cá nhân có năng lực, trình độ kinh nghiệm vào danh sách nhân sự của công ty dự thầu để công ty đó được trúng thầu, nhưng thực tế các nhân sự này không làm việc tại công ty trúng thầu, không tham gia thực hiện dự án.

Các công ty trong hệ sinh thái của ông Minh trúng thầu cũng không trực tiếp thực hiện dự án mà giao chi nhánh nơi phát sinh dự án thực hiện.

Công ty Cây xanh Công Minh có trụ sở chính tại tỉnh Bình Phước (nay là tỉnh Đồng Nai) - Ảnh: Kinh tế đô thị

Ngoài ra, A09 cũng xác định ông Minh chỉ đạo bà Hòa và Lý ký biên bản "giao khoán công việc", nhận tiền hưởng lợi bất chính từ các dự án cây xanh mà chi nhánh, khu vực được giao thi công dự án.

Về thủ đoạn của các đối tượng, Báo CAND dẫn lời Thượng tá Hùng cho biết, hệ thống sinh thái Công ty Cây xanh Công Minh thành lập hơn 40 Công ty, các công ty này có pháp nhân độc lập. Sau đó, đối tượng chia thành 6 khu vực trên cả nước, các công ty này sẽ tham gia hoạt động đấu thầu có dấu hiệu vi phạm, có dấu hiệu vi phạm, quản lý theo mô hình tổng công ty và công ty con, hoạt động riêng lẻ, độc lập với nhau.

Trước đó, Công ty cây xanh Công Minh đã thực hiện hơn 600 gói thầu trên cả nước, với tổng giá trị khoảng hơn 3.500 tỷ đồng, trong đó thanh toán khoảng 3.000 tỷ đồng.

"Đến nay, Cơ quan ANĐT Bộ Công an xác định, các bị can đã gây thiệt hại cho Nhà nước khoảng 100 tỷ đồng", báo này dẫn lời Thượng tá Trần Văn Hùng nhấn mạnh tại buổi họp hôm 4/4/2025.