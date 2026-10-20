Ông Đặng Lê Nguyên Vũ tiếp tục tìm người cùng đi bán cà phê, bánh mì vỉa hè, lương 40.000 đồng/giờ, toàn thời gian 10 - 12 triệu đồng/tháng, không yêu cầu kinh nghiệm

Sau đợt tuyển dụng tại Hà Nội, doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Trung Nguyên Legend của ông Đặng Lê Nguyên Vũ tiếp tục tìm nhân viên tại khu vực phía nam.

Thời gian gần đây, Trung Nguyên Legend, thương hiệu cà phê do ông Đặng Lê Nguyên Vũ sáng lập, liên tục gây chú ý với mô hình đưa cà phê và bánh mì đến gần người tiêu dùng thông qua những chiếc xe bán hàng lưu động. Không chỉ xuất hiện tại một số địa điểm ở TP.HCM, doanh nghiệp còn triển khai các đợt tuyển dụng nhân sự phục vụ hoạt động này.

Đáng chú ý, sau thông báo tuyển nhân viên tại Hà Nội hồi đầu tháng 10/2026, fanpage Trung Nguyên Franchising Tuyển Dụng mới đây tiếp tục đăng tin tìm người cho dự án xe bán hàng lưu động tại TP.HCM và khu vực lân cận. Mức thu nhập được đưa ra khá đáng chú ý, trong khi điều kiện ứng tuyển không yêu cầu kinh nghiệm.

Xe cà phê, bánh mì lưu động của Trung Nguyên

Tuyển người bán cà phê, bánh mì lưu động, thu nhập 10 - 12 triệu đồng/tháng

Theo thông tin đăng tải trên fanpage Trung Nguyên Franchising Tuyển Dụng, đơn vị này đang tìm kiếm nhân viên bán hàng cho dự án xe lưu động, với cả hai hình thức làm việc toàn thời gian (full-time) và bán thời gian (part-time).

Cụ thể, nhân viên toàn thời gian được giới thiệu mức thu nhập từ 10–12 triệu đồng/tháng trở lên. Trong khi đó, người làm bán thời gian được trả 40.000 đồng/giờ. Khu vực tuyển dụng là TP.HCM và các địa bàn lân cận.

Đáng chú ý, công việc không yêu cầu ứng viên phải có kinh nghiệm trước đó. Theo thông báo, người lao động chỉ cần có sức khỏe tốt, chăm chỉ, chịu khó, sẵn sàng học hỏi và yêu thích môi trường làm việc năng động. Doanh nghiệp cho biết nhân viên sẽ được đào tạo bài bản trước khi bắt đầu công việc.

Về nhiệm vụ cụ thể, người trúng tuyển sẽ trực tiếp chuẩn bị, bán cà phê và bánh mì phục vụ khách hàng trên xe lưu động. Ngoài ra, nhân viên còn phải tư vấn sản phẩm, giao tiếp với khách, sắp xếp hàng hóa, giữ gìn vệ sinh khu vực làm việc và hỗ trợ những công việc liên quan đến vận hành xe.

Khác với nhân viên làm việc tại một cửa hàng cố định, vị trí này gắn với những điểm bán có khả năng di chuyển. Việc tiếp tục tìm kiếm nhân sự tại TP.HCM cho thấy Trung Nguyên Franchising vẫn đang dành sự quan tâm cho hoạt động bán hàng lưu động. Tuy nhiên, thông báo mới chưa đề cập số lượng lao động cần tuyển, số xe dự kiến vận hành hay địa điểm làm việc cụ thể.

Những chiếc xe cà phê – bánh mì của ông Đặng Lê Nguyên Vũ có gì đặc biệt?

Trước khi xuất hiện các thông báo tuyển dụng nói trên, từ đầu tháng 8/2026, Trung Nguyên Legend đã bắt đầu thử nghiệm mô hình kinh doanh mới mang tên Speed Coffee – The Power of Discovery tại TP.HCM.

Những chiếc xe tải nhẹ mang hai tông màu trắng và xanh lá xuất hiện tại một số khu vực của thành phố. Trên thân xe có dòng chữ Speed Coffee, phần thùng phía sau được thiết kế thành quầy bán hàng, tích hợp khu vực pha chế và phục vụ trực tiếp cho khách.

Điểm đặc biệt là thay vì cần không gian cửa hàng rộng lớn, những chiếc xe có thiết kế nhỏ gọn, kết hợp bàn ghế gấp và dù che nắng khi cần thiết. Dù khách có thể ngồi lại thưởng thức, mô hình chủ yếu hướng đến người mua mang đi, phù hợp với nhu cầu sử dụng cà phê nhanh trong nhịp sống đô thị.

Không chỉ bán đồ uống, Speed Coffee còn phục vụ bánh mì và các combo đồ ăn, thức uống. Theo thực đơn, cà phê đen đá có giá 25.000 đồng, cà phê sữa đá 28.000 đồng, bánh mì gà nướng 30.000 đồng và bánh mì thịt 35.000 đồng. Các combo kết hợp cà phê và bánh mì dao động từ 50.000–55.000 đồng.

Tại thời điểm ngày 18/8, mô hình này được ghi nhận có ba điểm bán tại TP.HCM, gồm đường Ba Tháng Hai, trong khuôn viên Nhà hát Hòa Bình; đường Bùi Thị Xuân và khu vực chung cư Hồng Lĩnh. Khi đó, doanh nghiệp dự kiến nâng số điểm bán lên khoảng 10 vào cuối tháng 8, song chưa có thông tin chính thức xác nhận số lượng thực tế sau khi mở rộng.

Gần đây hơn, từ ngày 8–11/10, Trung Nguyên Legend tiếp tục đưa Speed Coffee đến Lễ hội kỷ niệm 30 năm Hàng Việt Nam Chất lượng cao tại Công viên Lê Văn Tám, TP.HCM.

Không riêng Trung Nguyên, nhiều thương hiệu cà phê lớn cũng từng xuống đường bán hàng

Thực tế, kinh doanh cà phê bằng xe lưu động không phải mô hình hoàn toàn mới tại Việt Nam. Ngay chính Trung Nguyên Legend cũng từng có những thử nghiệm tương tự từ nhiều năm trước.

Cụ thể từ năm 2020, Trung Nguyên đã đưa các xe đẩy bán cà phê mang đi đến phía trước một số cửa hàng Trung Nguyên E-Coffee. Những xe này chủ yếu đóng vai trò bổ trợ cho cửa hàng hiện hữu, giúp phục vụ nhanh nhóm khách không có nhu cầu ngồi lại.

Cũng trong năm 2020, Highlands Coffee từng gây chú ý khi sử dụng một chiếc ô tô lưu động bán cà phê tại bãi đỗ xe trước tòa nhà Handico trên đường Phạm Hùng, Hà Nội. Xe phục vụ những món quen thuộc như cà phê phin, PhinDi và trà, với mức giá thấp hơn khoảng 10.000–16.000 đồng so với sản phẩm tương ứng tại cửa hàng khi ấy.

Mô hình quán cà phê nhỏ, lưu động từng đươc Highlands triển khai

Trên thế giới, Starbucks cũng từng thử nghiệm mô hình tương tự từ năm 2014. Theo thông tin được Đại học Arizona State (Mỹ) công bố ngày 21/8/2014, hãng triển khai xe cà phê di động tại khuôn viên trường này và hai trường đại học khác, cung cấp thực đơn đồ uống, đồ ăn gần tương đương cửa hàng thông thường. Những chiếc xe có thể thay đổi vị trí trong ngày để phục vụ sinh viên và giảng viên.

Nhìn từ các trường hợp trên, lợi thế dễ nhận thấy của mô hình lưu động là khả năng tiếp cận khách hàng ở nhiều địa điểm, phục vụ nhanh và giảm sự phụ thuộc vào không gian quán cố định. Tuy nhiên, việc duy trì chất lượng sản phẩm, lựa chọn địa điểm phù hợp và tổ chức vận hành cũng là những bài toán mà doanh nghiệp cần giải quyết.

Xe cà phê của Starbucks từng triển khai

Với Trung Nguyên Legend, sự xuất hiện của Speed Coffee cùng những thông báo tuyển dụng nhân viên xe lưu động cho thấy một hướng tiếp cận đáng chú ý. Bên cạnh các không gian cà phê vốn là hình ảnh quen thuộc của thương hiệu, những chiếc xe nhỏ gọn có thể trở thành một kênh phục vụ khách hàng mua mang đi, đáp ứng nhu cầu nhanh chóng, tiện lợi trong đời sống hằng ngày.