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Ông Đặng Lê Nguyên Vũ sau gần 30 năm gây dựng đế chế cà phê: Con trai cả hiếm hoi lộ diện, trở thành Phó Tổng giám đốc TNI Group

Phương Vy
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Sau nhiều năm khá kín tiếng, Đặng Lê Trung Nguyên – con trai cả của ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo vừa xuất hiện với vai trò mới tại doanh nghiệp do mẹ điều hành.

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Theo chia sẻ của bà Lê Hoàng Diệp Thảo, anh hiện đảm nhiệm vị trí Phó Tổng giám đốc TNI Group.

Bà Lê Hoàng Diệp Thảo mới đây chia sẻ trên trang cá nhân thông tin con trai trưởng Đặng Lê Trung Nguyên đã đảm nhiệm vị trí Phó Tổng giám đốc TNI Group.

Đây là một trong những lần hiếm hoi thông tin về vai trò kinh doanh của thế hệ kế cận trong gia đình hai nhà sáng lập Trung Nguyên được công bố. Đặng Lê Trung Nguyên sinh năm 1998 và nhiều năm qua gần như không xuất hiện thường xuyên trước truyền thông. Lần xuất hiện công khai đáng chú ý trước đó của anh là vào cuối năm 2021.

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Hiện TNI Group chưa công bố rộng rãi quyết định bổ nhiệm hay cập nhật danh sách ban điều hành trên website. Vì vậy, thông tin về chức danh mới của Đặng Lê Trung Nguyên hiện được xác nhận trực tiếp qua chia sẻ của bà Lê Hoàng Diệp Thảo trên tài khoản facebook cá nhân.

Việc người con cả chính thức tham gia bộ máy điều hành đáng chú ý bởi TNI là hệ sinh thái kinh doanh mà bà Thảo phát triển sau giai đoạn rời hoạt động điều hành tại Trung Nguyên.

TNI Group hiện ra sao?

Bà Lê Hoàng Diệp Thảo hiện được giới thiệu trên website chính thức là Nhà sáng lập kiêm Tổng giám đốc TNI King Coffee. Bà đồng thời được biết đến với vai trò đồng sáng lập Tập đoàn Trung Nguyên trước đây. King Coffee được bà Thảo đưa ra thị trường từ năm 2015. Theo thông tin doanh nghiệp công bố trong năm 2026, thương hiệu hiện đã hiện diện tại khoảng 120 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Website chính thức của bà Thảo hiện liệt kê các thương hiệu/pháp nhân trong hệ sinh thái gồm Trung Nguyen International, King Coffee USA và TNI Corporation Pte. Ltd.

Như vậy, vị trí Phó Tổng giám đốc đưa Đặng Lê Trung Nguyên vào cấp điều hành của một hệ thống kinh doanh đã có hoạt động cả trong và ngoài Việt Nam, thay vì chỉ đơn thuần xuất hiện với tư cách thành viên gia đình.

Đặng Lê Trung Nguyên là con đầu trong 4 người con của ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo. Những người con còn lại lần lượt có tên là: Đặng Lê Bình Nguyên, Đặng Lê Thảo Nguyên, Đặng Lê Tây Nguyên.

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Ông Vũ và bà Thảo từng có hơn 20 năm chung sống và cùng tham gia quá trình xây dựng Trung Nguyên. Hai người có bốn con chung và sau thời gian phát sinh bất đồng, bà Thảo nộp đơn ly hôn năm 2015. Quá trình phân chia tài sản và quyền điều hành Trung Nguyên sau đó kéo dài nhiều năm và thu hút sự chú ý lớn của dư luận.

Theo phán quyết của tòa án, bốn người con sống cùng bà Thảo, trong khi ông Vũ có nghĩa vụ cấp dưỡng tổng cộng 10 tỷ đồng mỗi năm. Về phần doanh nghiệp, ông Đặng Lê Nguyên Vũ tiếp tục nắm quyền điều hành Trung Nguyên. Từ đó, hoạt động kinh doanh của hai người phát triển theo hai hướng riêng.

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ hiện vẫn là nhà sáng lập, Chủ tịch Trung Nguyên Legend. Website của tập đoàn tiếp tục giới thiệu ông là người sáng lập và dẫn dắt thương hiệu được hình thành từ năm 1996. Trong khi đó, bà Thảo tập trung phát triển King Coffee và TNI. Năm 2026, bà vẫn trực tiếp xuất hiện với chức danh Nhà sáng lập kiêm Tổng giám đốc TNI King Coffee trong các hoạt động của doanh nghiệp.

Thế hệ thứ hai bắt đầu xuất hiện

Trong nhiều năm, bốn người con của ông Vũ và bà Thảo hầu như đứng ngoài các hoạt động truyền thông của hai hệ thống cà phê lớn gắn với gia đình.

Do đó, việc Đặng Lê Trung Nguyên xuất hiện với chức danh Phó Tổng giám đốc TNI Group có ý nghĩa khác với những lần xuất hiện cá nhân trước đây: Đây là lần hiếm hoi một người thuộc thế hệ thứ hai được công khai với một vị trí điều hành cụ thể trong doanh nghiệp của gia đình.

Dù vậy, hiện chưa có thông tin công khai về phạm vi phụ trách, quyền hạn hay những mảng kinh doanh mà vị Phó Tổng giám đốc mới sẽ trực tiếp đảm nhiệm. Bà Lê Hoàng Diệp Thảo cũng chưa cho biết đây có phải là một phần trong kế hoạch chuyển giao thế hệ tại TNI Group hay không.

Nhưng sau gần ba thập kỷ kể từ thời điểm Trung Nguyên được hình thành, sự xuất hiện của

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con trai Đặng Lê Nguyên Vũ

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