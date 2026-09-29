Ông Đặng Lê Nguyên Vũ sắp có thêm 2 công trình mới trong khu đô thị rộng hơn 45 ha: Quy mô dành cho hơn 1.100 người, khánh thành ngay trong cùng một ngày

2 công trình được khởi công vào năm ngoái và dự kiến sẽ cùng khánh thành vào ngày 3/10 tới đây.

Nằm giữa Buôn Ma Thuột, “Thành phố Cà phê” là khu đô thị rộng hơn 45 ha do Trung Nguyên Legend - thương hiệu gắn với ông Đặng Lê Nguyên Vũ - đầu tư phát triển từ năm 2017. Sau gần một thập kỷ, khu vực này đã hình thành nhiều công trình mang màu sắc riêng như Bảo tàng Thế giới Cà phê, Zen Garden, không gian đọc sách, tổ hợp Gym - Yoga - Bắn cung, khu luyện tập cưỡi ngựa Ả Rập - Golf 3D cùng các không gian văn hóa, ẩm thực và trải nghiệm.

Dự án được Trung Nguyên Legend định hướng như một khu đô thị gắn với văn hóa cà phê và đời sống cư dân. Sắp tới, danh sách công trình bên trong khu đô thị này sẽ có thêm một mảnh ghép mới: giáo dục. Hai trường học gồm Trường Mầm non INschool và Trường Tiểu học Xanh Tuệ Đức dự kiến cùng được khánh thành vào ngày 3/10/2026.

Khu đô thị mang tên "Thành phố Cà phê" tại Buôn Ma Thuột của ông Đặng Lê Nguyên Vũ (Ảnh Trung Nguyên Legend)

Tổng quy mô 2 ngôi trường dành cho khoảng hơn 1.150 học sinh

Hai công trình nói trên được khởi công trong năm 2025, sau khi Trung Nguyên Legend ký hợp tác với INschool thuộc Tổ chức Giáo dục Interlink Education và hệ thống trường Xanh Tuệ Đức. Theo Báo Đắk Lắk, Trường Mầm non INschool được thiết kế gồm 2 tầng với 26 phòng học, quy mô khoảng 650 học sinh. Mỗi lớp dự kiến có khoảng 25 trẻ.

Ngay bên cạnh, Trường Tiểu học Xanh Tuệ Đức có quy mô 3 tầng, gồm 20 phòng học, dự kiến đáp ứng nhu cầu học tập của khoảng 500 học sinh, với sĩ số thiết kế khoảng 25 học sinh/lớp. Như vậy, khi đưa vào hoạt động theo đúng quy mô công bố, hai ngôi trường có tổng cộng 46 phòng học, đủ khả năng phục vụ khoảng 1.150 học sinh.

Không gian bên trong cũng không chỉ có những lớp học thông thường. Thông tin từ Trung Nguyên Legend, các trường được bố trí thêm phòng vi tính, phòng sinh hoạt, khu vui chơi, phòng âm nhạc, thư viện và những khu vực chức năng riêng. Một chi tiết đáng chú ý là cả hai trường đều được thiết kế có hồ bơi nước ấm.

Phối cảnh trường Tiểu học Xanh Tuệ Đức (Ảnh Thành phố Cà phê)

Ngoài ra, mỗi trường dự kiến có một không gian mang tên “Thư viện Ánh sáng”. Theo Trung Nguyên Legend, tại đây sẽ bố trí các đầu sách thuộc Tủ sách Nền tảng Đổi đời, gắn với định hướng khuyến đọc mà ông Đặng Lê Nguyên Vũ nhiều năm theo đuổi.

Dù được xây dựng cùng thời điểm và nằm trong một dự án, hai trường hướng đến những nhóm tuổi và mô hình giáo dục khác nhau.

Trên trang chủ Trung Nguyên Legend, Trường Mầm non INschool được giới thiệu chú trọng phương pháp học tập chủ động, hướng tới việc hình thành tư duy và khả năng sáng tạo của trẻ từ sớm. Hệ thống này cũng giới thiệu chương trình theo hướng kết hợp nội dung của Bộ Giáo dục và Đào tạo với ngoại ngữ và các kỹ năng hội nhập. Thực tế, INschool là ngôi trường đã có mặt tại Buôn Ma Thuột trước khi dự án trường học trong Thành phố Cà phê được triển khai. Vì vậy, công trình mới có thể được xem là một cơ sở bổ sung của hệ thống này tại địa phương.

Trong khi đó, Trường Tiểu học Xanh Tuệ Đức được phát triển theo triết lý mà hệ thống này gọi là “Ba gốc rễ”, gồm Đạo đức - Trí tuệ - Nghị lực. Các hoạt động giáo dục được định hướng kết hợp học tập văn hóa với kỹ năng và trải nghiệm, chú trọng khả năng tự học, tự lập của trẻ.

Khi hai trường được khởi công, thông tin từ Cổng Thông tin điện tử tỉnh Đắk Lắk cho biết đối tượng phục vụ không chỉ giới hạn ở trẻ em sinh sống trong Thành phố Cà phê mà còn hướng tới toàn bộ học sinh trên địa bàn tỉnh.

Mảnh ghép mới của “Thành phố Cà phê” hơn 45 ha

Trước khi có hai trường học, công trình được biết đến nhiều nhất tại Thành phố Cà phê là Bảo tàng Thế giới Cà phê, mở cửa từ năm 2018. Công trình có thiết kế lấy cảm hứng từ những đường cong của nhà dài Tây Nguyên và đã trở thành một điểm tham quan quen thuộc tại Buôn Ma Thuột.

Xung quanh bảo tàng, Trung Nguyên Legend tiếp tục phát triển các không gian cây xanh, thể thao và trải nghiệm. Những tiện ích như Zen Garden, khu tập Yoga, bắn cung, cưỡi ngựa Ả Rập hay không gian văn hóa - ẩm thực tạo nên diện mạo khá khác biệt so với một khu đô thị chỉ tập trung vào nhà ở.

Theo Cổng Thông tin điện tử tỉnh Đắk Lắk, dự án cũng được phát triển theo định hướng dành phần lớn diện tích cho cảnh quan xanh và mặt nước. Song song với các công trình hiện hữu, Trung Nguyên Legend còn triển khai thêm những hạng mục lưu trú, hội nghị và dịch vụ theo từng giai đoạn.

Ảnh Trung Nguyên Legend

Trong bức tranh đó, hai trường học đánh dấu sự xuất hiện rõ nét hơn của nhóm tiện ích gắn trực tiếp với đời sống gia đình. Nếu trước đây Thành phố Cà phê gây chú ý chủ yếu bởi bảo tàng và những trải nghiệm xoay quanh cà phê, việc bổ sung trường mầm non và tiểu học cho thấy khu đô thị đang tiếp tục hoàn thiện các chức năng phục vụ nhu cầu sinh hoạt lâu dài.