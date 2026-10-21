Ông chủ ở Mỹ mua xe hơi tặng ca sĩ quê TP.HCM: "Tôi mất 2 ngày suy nghĩ"

"Tôi phải nói" – người chồng thứ hai của Nhật Hạ chia sẻ.

Vừa qua, tại buổi tiệc sinh nhật mình, mỹ nhân hải ngoại là ca sĩ Nhật Hạ đã tiết lộ chuyện tình cảm giữa mình với người chồng thứ hai.

Người chồng thứ hai của Nhật Hạ

Theo đó, cô từng thề thốt với bạn thân là ca sĩ Trizzie Phương Trinh rằng sau khi chia tay người chồng đầu tiên thì sẽ không bao giờ lấy chồng nữa. Tuy nhiên, cô lại gặp được người chồng hiện tại và quyết định kết hôn chỉ sau một thời gian ngắn.

Lí do Nhật Hạ tái hôn vì khi còn quen nhau dưới tư cách anh em thân thiết, chưa hề tiến tới yêu đương hay ước hẹn gì, nhưng chồng hai đã chơi lớn tặng ngay cho Nhật Hạ một chiếc ô tô Mercedes đắt tiền, khiến cô không thể từ chối.

Nhật Hạ vừa nói xong thì ông xã cũng lên tiếng: "Tôi phải nói điều này để có câu trả lời cho quý vị về chiếc xe Mercedes đó. Hồi đó cách đây cũng phải mấy chục năm rồi. Tôi tặng cô ấy chiếc Mercedes giá 40 nghìn đô, số tiền này gần 30 năm trước là lớn lắm.

Thực ra tôi cũng phải mất hai ngày suy nghĩ mới dám mua chiếc Mercedes đó tặng Nhật Hạ vì lúc đó tôi chưa hề tỏ tình gì với nhau.

Hồi đó tôi sống ở Virgina bên Washington DC. Nhật Hạ sang đó hát. Tôi thấy cô này dễ thương nên muốn làm quen, rủ nhau đi cà phê trò chuyện, nhưng chưa nghĩ sẽ đi xa. Tôi khi ấy cũng có công ty, làm chủ nên tiền rủng rỉnh nên mới dám bỏ 40 nghìn đô để mua xe hơi.

Tôi dành ra hai ngày để suy nghĩ, tự mình hỏi bản thân mình xem có nên tặng chiếc xe hơi này không vì chưa hề có gì yêu đương với nhau. Nghĩ hai ngày xong, tôi thấy 40 nghìn này chẳng ăn thua gì khi mình đã muốn tặng, trong túi lại đang rủng rỉnh nhiều tiền, nên mua xe tặng luôn.

Tôi còn tự hỏi mình có ý đồ gì khi tặng món quà này không mà tự trả lời là tặng với mục đích trong sáng, không hề có yêu cầu, ý đồ gì hết, tặng xong vẫn làm bạn bình thường.

Tôi tặng món quà này trong bất ngờ, không cho Nhật Hạ biết trước. Tôi nhờ một người bạn ở California mua hộ chiếc xe Mercedes này rồi đến ngày đó thì đem xe tới nhà Nhật Hạ.

Nhật Hạ nhận được món quà này xong vô cùng ngạc nhiên. Nhân dịp sinh nhật Nhật Hạ hôm nay, tôi xin tiết lộ cho quý vị về câu chuyện này".



