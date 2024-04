Ông chủ chuỗi siêu thị Big C, GO!, Nguyễn Kim vừa chi 1 tỷ USD để mua một tòa nhà?

Hãng tin Reuters đưa tin tập đoàn Central (Thái Lan) cho biết trong một tuyên bố cuối tuần rồi rằng họ rất lạc quan về các cuộc đàm phán để mua lại toàn bộ Tập đoàn KaDeWe.



Hiện nhà bán lẻ Thái Lan đã nắm giữ 50,1% cổ phần của tập đoàn này.

Vittorio Radice, thành viên hội đồng quản trị của Central Group Châu Âu, cho biết: "Việc mua lại tòa nhà KaDeWe là cột mốc quan trọng đầu tiên đối với chúng tôi trong nỗ lực khôi phục và tái cơ cấu công ty điều hành Tập đoàn KaDeWe hướng tới một doanh nghiệp bền vững và khả thi về mặt tài chính".

Signa Prime mất khả năng thanh toán, công ty sở hữu cổ phần của các cửa hàng bách hóa cao cấp KaDeWe, đã từ chối bình luận.

Tập đoàn Central (Thái Lan) được cho là đã mua toà nhà nổi tiếng ở Đức với giá 1 tỷ USD.

Giá mua tòa nhà, một địa điểm du lịch nổi tiếng ở Berlin, được nhật báo kinh doanh Handelsblatt của Đức đưa tin là vào khoảng 1 tỷ euro (1,07 tỷ USD).

Central không cho biết họ đã trả bao nhiêu cho tài sản này.

Signa, đế chế bất động sản do ông trùm Rene Benko thành lập, là một trong những nạn nhân lớn nhất trong cuộc khủng hoảng bất động sản ở Châu Âu, khi các chủ nợ nộp đơn yêu cầu bồi thường trị giá hàng tỷ euro.

Các công ty thành viên của tập đoàn Signa, mạng lưới hàng trăm công ty, đã tuyên bố vỡ nợ, trong đó có hai đơn vị quan trọng nhất của nó là Signa Prime và Signa Development.

Central Retail đón tiếp 500.000 khách Việt mỗi ngày

Central Group Thái Lan khởi sự từ nhà sáng lập Tiang Chirathivat. Ông Chirathivat mở một cửa hàng nhỏ do gia đình quản lý ở Bangkok vào đầu những năm 1950. Sau đó, vào năm 1956, con trai ông, Samrit Chirathivat, đã mở rộng hoạt động kinh doanh hàng hóa tổng hợp của cha mình với việc thành lập cửa hàng bách hóa trung tâm đầu tiên ở quận Wangburapha của Bangkok.

Cả hai cha con, những người sáng lập tập đoàn, đều tham gia vào việc điều hành công việc kinh doanh và cũng được các thành viên khác trong gia đình giúp đỡ.

Doanh nghiệp này mang đặc trưng của nhiều "lần đầu tiên" tại Thái Lan: công ty đầu tiên nhập khẩu các thương hiệu mỹ phẩm quốc tế, người đầu tiên tập trung vào dịch vụ khách hàng hoàn hảo và là người đầu tiên thực hiện truyền thông tiếp thị sáng tạo.

GO! là một trong thương hiệu chuỗi siêu thị của Central Retail tại Việt Nam.

Central Group ngày nay là một trong những tập đoàn thương mại tư nhân lớn nhất Thái Lan. Công ty đã phát triển với hơn 50 công ty con, với sáu ngành nghề kinh doanh chính.



Trong đó có Central Retail, một trong những nền tảng bán lẻ lớn nhất Đông Nam Á với danh mục đa dạng gồm các doanh nghiệp dẫn đầu thị trường. Năm ngoái, Central Retail đã đạt được thành công lớn, doanh thu cao kỷ lục 248.688 triệu THB, EBITDA 32.436 triệu THB với lợi nhuận ròng là 8.016 triệu THB (218 triệu USD).

Central Retail bắt đầu hoạt động kinh doanh tại Việt Nam với lĩnh vực thời trang, từ năm 2012. Sau hơn một thập kỷ, Central Retail đã phát triển và thay đổi hoạt động thương mại bán lẻ tại Việt Nam.

Theo công ty, mỗi ngày, họ tiếp đón trung bình 500.000 lượt khách tại hơn 340 cửa hàng và trung tâm thương mại trải dài khắp 42 tỉnh thành trên cả nước, với tổng diện tích bán lẻ lên đến hơn 1.000.000 mét vuông, tạo công ăn việc làm cho khoảng 15.000 người lao động tại Việt Nam.

Năm 2016, Central Retail đã mua lại Big C Việt Nam. Hiện, Central Retail Việt Nam có các thương hiệu: Trung tâm Thương mại GO!, Đại siêu thị GO!, Tops Market, Big C, go!, Siêu thị Lan Chi, Nguyễn Kim, SuperSports, Come Home, Kubo và Robins.