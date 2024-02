Tập đoàn BĐS bán lẻ lớn nhất Thái Lan Central Pattana thành lập pháp nhân tại Việt Nam, chuẩn bị cho một cuộc chơi lớn?

Đầu tháng 2 vừa qua, Central Pattana, một thành viên của Central Group (tập đoàn đa ngành hàng đầu Thái Lan) vừa chính thức thành lập pháp nhân tại Việt Nam với tên gọi công ty TNHH CPN Global. Doanh nghiệp này hoạt động chính trong lĩnh vực bất động sản, có vốn điều lệ 20 tỷ đồng và do Central Pattana nắm giữ 100% cổ phần. Người đại diện tại Việt Nam của pháp nhân này là ông Chanavat Uahwatansakul.

Theo tìm hiểu, Central Pattana là một công ty con thuộc Central Group - tập đoàn Thái Lan do gia đình tỷ Chirathivat quản lý trực tiếp. Gia đình Chirathivat hiện đang sếp thứ 4 trong những gia tộc giàu nhất Thái Lan với khối tài sản ước tính khoảng hơn 12 tỷ USD.

Hiện Central Pattana đang là nhà phát triển bất động sản bán lẻ lớn nhất Thái Lan. Bên cạnh các trung tâm thương mại, Central Group cũng phát triển nhiều dự án văn phòng, khu dân cư, khách sạn… thông qua Central Pattana.

Trong một bài báo đăng trên BangkokPost ngày 9/3/2023, Giám đốc điều hành Central Pattana Wallaya Chirathivat cho biết sẽ đầu tư các siêu dự án (mega projects) trong thời gian từ 5 đến 10 năm, mỗi dự án rộng hơn 350.000 m2 với mức đầu tư hơn 20 tỷ baht (khoảng gầng 14.000 tỷ đồng) mỗi dự án.

Việt Nam và Malaysia là các quốc gia mà đơn vị này đang nhắm đến do sự tương đồng về văn hóa, hành vi tiêu dùng và đã có nền tảng từ hệ thống bán lẻ của Central Group.

"Việt Nam là một thị trường quan trọng mà chúng tôi muốn khai thác mặc dù có nhiều quy định mà chúng tôi phải vượt qua. Hy vọng rằng chúng tôi sẽ công bố điều gì đó về Việt Nam vào giữa năm nay." - Bà Wallaya Chirathivat nói.

Về phía Central Group, công ty này đã đầu tư vào Việt Nam kể từ năm 2012 thông qua công ty con là Central Retail. Những thương hiệu thuộc quyền quản lý của Central Retail bao gồm trong lĩnh vực thực phẩm có Central Food Hall, Tops Market, Tops Daily, Tops Superstore, Tops Online, Family Mart, GO!, Mini go!, và siêu thị Lan Chi.

Mảng thời trang bao gồm trung tâm mua sắm Central, trung tâm mua sắm Robinson, Supersports, Central Marketing Group (CMG) và Rinascente. Mảng điện tử gia dụng gồm Bao gồm Power Buy, Thai Watsadu, Baan & Beyond, Auto1, vFIX, OfficeMate, B2S, meb e-book và Nguyễn Kim. Và cuối cùng, mảng quản lý bất động sản gồm các đơn vị bán lẻ Robinson Lifestyle, Tops Plaza ở Thái, Siêu thị GO! (Big C) ở Việt Nam.

Theo BCTC quý 2/2023 của Central Retail, thị trường Việt Nam nửa đầu năm qua đã mang về 25.879 triệu baht (hơn 17.000 tỷ đồng) doanh thu cho tập đoàn này. Năm 2022, Central Retail cũng dẫn đầu doanh thu với hơn 36.000 tỷ đồng, bỏ xa loạt đối thủ.

Nhìn nhận Việt Nam là thị trường trọng điểm, đầu năm nay Central Retail tuyên bố bố khoản đầu tư trị giá 1,45 tỷ USD trong 5 năm tới vào Việt Nam. Trong giai đoạn 2023 – 2027, Công ty đặt mục tiêu tăng gấp đôi số lượng cửa hàng lên 600, có mặt trên 57 trên 63 tỉnh thành của Việt Nam. Central Retail cũng đặt tham vọng trở thành nhà bán lẻ đa kênh số một ngành thực phẩm và số hai mảng bất động sản – trung tâm thương mại tại Việt Nam vào năm 2027.

Đầu năm ngoái, một trang báo mạng nước ngoài đã đưa tin đồn về việc Central Group có thể mua cổ phần của một doanh nghiệp BĐS bán lẻ lớn của Việt Nam. Sau đó, một công ty con của Central Group là Central Retail đã lên tiếng bác bỏ.