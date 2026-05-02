Nhiều bậc phụ huynh chiều con đến mức sẵn sàng đứng ra "dọn bãi chiến trường" cho mọi lỗi lầm của trẻ. Họ tưởng rằng mình là chỗ dựa vững chắc, nhưng thực tế lại đang tước đi cơ hội để đứa trẻ học cách chịu trách nhiệm. Những ranh giới và quy tắc xã hội vốn không phải thứ muốn vượt qua là được.

Câu chuyện "10 tấn nước trên mái nhà" và bài học về gia giáo

Mới đây, một ông bố ở Trung Quốc sống tại tầng thượng chung cư đã có một "sáng kiến" khiến ai nấy đều thót tim: Xây bể bơi ngay trên mái nhà để con thỏa sức vui đùa và nuôi cá.

Trong khi cộng đồng mạng ra sức can ngăn vì lý do an toàn, ông bố này vẫn thản nhiên đáp trả. Hãy làm một phép tính đơn giản: 1m3 nước tương đương với 1 tấn. Việc chất hàng chục tấn nước lên mái nhà không chỉ đe dọa tính mạng gia đình họ mà còn là quả bom nổ chậm đối với kết cấu của cả tòa nhà.

Người bố không để tâm đến lời can ngăn của cư dân mạng

Đáng nói hơn, trong video, những đứa con của anh ta liên tục làm mặt xấu, nhạo báng trước ống kính. Nhìn thái độ của những đứa trẻ "nghịch như quỷ" này, người ta chỉ biết thở dài: Cha mẹ thiếu kiến thức và sự tự giác, sao có thể dạy con thành người văn minh? Thậm chí, 1 cư dân mạng còn bức xúc để lại bình luận: "Anh cứ xây đi, tôi chờ đến ngay anh phải vào tù chịu tội".

Tố chất của cha mẹ là "vạch xuất phát" thực sự của con cái

Người ta hay nói "đừng để con thua ở vạch xuất phát", nhưng thực tế, chính sự thiếu văn hóa của cha mẹ đã kéo lùi vạch xuất phát của trẻ.

- Tầm nhìn của cha mẹ là trần nhà của con: Cha mẹ có nhận thức cao sẽ dạy con tư duy logic, sự thấu cảm và tinh thần thượng tôn pháp luật. Ngược lại, những phụ huynh coi thường quy tắc, chỉ muốn con mình "được việc" bất chấp hậu quả, đang trực tiếp hạ thấp tiêu chuẩn đạo đức của đứa trẻ.

- Giáo dục là sự truyền thụ nhận thức: Cách cha mẹ đối diện với khó khăn là tích cực giải quyết hay than thân trách phận sẽ trực tiếp hình thành thế giới quan của trẻ.

- Sự tôn trọng tạo nên tự trọng: Những phụ huynh văn minh coi con cái là một cá thể độc lập để tôn trọng, thay vì là tài sản hay công cụ để thực hiện ước mơ dang dở của mình. Một đứa trẻ có lòng tự trọng cao luôn có xu hướng chủ động và trách nhiệm hơn trong cuộc sống.

Lời kết:

Đừng để sự nuông chiều và thiếu hiểu biết của mình đẩy con vào cảnh "không còn đường lui". Trước khi dạy con thành tài, hãy dạy con (và chính mình) cách tôn trọng những quy tắc cơ bản nhất của xã hội.