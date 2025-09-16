Trong quan niệm của người Việt, cây xanh không chỉ mang lại vẻ đẹp cho không gian sống mà còn ẩn chứa ý nghĩa về may mắn, thịnh vượng. Nếu như ở nông thôn, vườn nhà rộng rãi, bạn có thể dễ trồng cau, khế, sung… Ở đô thị, với diện tích khiêm tốn, bạn vẫn có thể trồng những loại cây vừa gọn gàng vừa mang ý nghĩa tốt lành.

Dưới đây là 5 loại cây mang đến năng lượng tích cực cho gia đình bạn, thích hợp trồng trong những căn hộ nhỏ.

1. Cây lựu cảnh - đỏ hoa, đỏ lộc

Lựu cảnh là lựa chọn phổ biến trong nhà phố bởi thân cây nhỏ, có thể trồng chậu và dễ tạo dáng bonsai. Hoa lựu đỏ rực tượng trưng cho sự may mắn, vượng khí.

Quả lựu nhiều hạt gợi hình ảnh con đàn cháu đống, gia đình sung túc. Đặt một chậu lựu cảnh ở ban công hoặc trước hiên vừa đẹp mắt vừa giúp ngôi nhà thêm sức sống.

2. Cây quất - tượng trưng cho tài lộc

Không chỉ xuất hiện trong dịp Tết, quất cảnh còn được nhiều gia đình trồng quanh năm. Dáng cây nhỏ gọn, có thể trồng trong chậu, phù hợp với không gian hạn chế. Quả quất chín vàng óng thể hiện sự sung túc, dồi dào. Nhiều người tin rằng, trong nhà có chậu quất xanh tốt, gia đình sẽ gặp nhiều may mắn, công việc thuận lợi.

3. Cây sung cảnh - mong cầu viên mãn

Khác với cây sung cổ thụ ở làng quê, sung cảnh trong chậu nhỏ vừa trang trí vừa mang ý nghĩa phong thủy. Quả sung mọc thành chùm, thể hiện sự sung túc, trọn vẹn.

Gia đình ở nhà phố có thể đặt chậu sung cảnh nơi ban công, sân thượng hay trước cửa. Đây là loại cây chịu nắng tốt, ít tốn công chăm sóc nhưng vẫn đem lại cảm giác xanh mát và bình an.

4. Cây bưởi bonsai - hương thơm, lộc đầy nhà

Những năm gần đây, xu hướng trồng bưởi cảnh bonsai ngày càng phổ biến ở đô thị. Cây bưởi bonsai dáng gọn gàng, quả trĩu cành, vừa làm đẹp vừa mang ý nghĩa no đủ, hưng thịnh. Đặc biệt, hoa bưởi nở trắng muốt, hương thơm nhẹ nhàng lan tỏa khắp nhà, tạo cảm giác dễ chịu và thư thái.

5. Cây trầu bà - sức sống bền bỉ, phúc lộc dồi dào

Trầu bà là loài cây leo, dễ trồng trong chậu nhỏ, giỏ treo hoặc để bàn. Lá trầu bà xanh mướt quanh năm, tượng trưng cho sự thịnh vượng, may mắn và sức sống bền bỉ.

Nhiều gia đình chọn đặt trầu bà ở phòng khách hoặc ban công như một “bộ lọc không khí tự nhiên”, vừa thanh lọc môi trường vừa mang đến cảm giác tươi mới, an lành cho không gian sống.

Trồng cây trong không gian đô thị không chỉ để làm đẹp, thanh lọc không khí mà còn như một cách tiếp nối truyền thống “nhà có cây, ắt có lộc”. Chỉ cần một chậu lựu đỏ hoa, một cây quất sai quả hay một khóm sung bonsai, ngôi nhà phố vốn chật hẹp bỗng trở nên tươi tắn, ấm áp.

Ông bà xưa tin rằng, cây xanh là hiện thân của sự sống, mang lại nguồn năng lượng tích cực cho gia đình. Giữa nhịp sống hiện đại, việc duy trì một vài loại cây phong thủy trong không gian sống cũng chính là cách để con cháu nhớ về nếp nhà xưa: trân trọng sự sum vầy, mong cầu phúc lộc và gìn giữ sự an yên cho mai sau.

