Ông bà ta có câu “vận đến không ồn ào, nhưng sẽ có điềm báo”. Trong quan niệm dân gian, trước khi gia chủ bước vào một giai đoạn hanh thông hơn, ngôi nhà – nơi giữ khí và nuôi dưỡng vận – thường có những thay đổi rất rõ ràng. Không phải chuyện tâm linh mơ hồ, mà là những tín hiệu đời thường nếu để ý sẽ thấy. Khi sinh khí trong nhà bắt đầu vượng lên, từ cây cối, không khí cho đến con người đều chuyển biến theo chiều hướng tích cực.

Dưới đây là 6 dấu hiệu được người xưa nhắc đi nhắc lại, ai thấy trong nhà mình thì nên biết rằng vận khí có thể đang “đổi chiều”.

1. Cây trong nhà bỗng nhiên tốt lạ thường

Những chậu cây vốn chỉ xanh vừa phải nay đột nhiên đâm chồi liên tục, lá dày, bóng và ít sâu bệnh. Có cây còn bất ngờ ra hoa đúng thời điểm. Trong phong thủy, cây cối là “máy đo sinh khí” tự nhiên. Khi môi trường sống hài hòa, khí lưu thông tốt, cây sẽ hấp thụ đầu tiên và phản ứng bằng sự phát triển mạnh mẽ. Người xưa tin rằng khi cây phát thì tài lộc cũng sắp phát.

2. Không gian tự nhiên sáng và thoáng hơn

Có những lúc bạn không thay đổi nội thất hay sửa sang gì nhưng bước vào nhà lại thấy dễ chịu hơn trước. Ánh sáng lọt vào nhiều hơn, không khí bớt ngột ngạt, cảm giác ẩm thấp giảm đi. Đó được xem là lúc khí tù đọng tan dần. Khi nhà sáng sủa và thông thoáng, năng lượng tích cực dễ tụ lại, vận may cũng có “đường” để vào.

3. Gia đình êm ấm, mâu thuẫn tự nhiên giảm hẳn

Đây là dấu hiệu quan trọng nhất. Nếu trong một khoảng thời gian, các thành viên trong gia đình ít cãi vã, nói chuyện nhẹ nhàng hơn, dễ thông cảm cho nhau hơn, đó không phải ngẫu nhiên. Người xưa cho rằng gia đạo hòa thuận là nền móng của mọi vận tốt. Khi trong nhà yên ấm, khí ổn định, tài lộc mới ở lại lâu. Ngược lại, nhà nhiều xung đột thì dù có tiền cũng khó giữ.

4. Công việc hanh thông hơn bình thường

Tự nhiên công việc trôi chảy hơn, gặp khách dễ ký, buôn bán đỡ ế, cấp trên ghi nhận, đồng nghiệp hỗ trợ. Không nhất thiết phải là bước ngoặt lớn, chỉ cần nhiều việc nhỏ thuận lợi cùng lúc cũng là tín hiệu “vận mở”. Dân gian gọi đó là đà khởi vận – khi mọi thứ bắt đầu chạy trơn tru hơn so với trước.

5. Giấc ngủ sâu, tinh thần ổn định

Khi vận khí trong nhà tốt lên, người sống trong đó cũng cảm nhận rõ nhất. Ngủ ngon hơn, ít mộng mị, sáng dậy không còn uể oải, đầu óc tỉnh táo hơn. Theo quan niệm xưa, khí trong nhà ảnh hưởng trực tiếp đến tâm trạng và sức khỏe. Tâm an thì vận mới đến, vì con người lúc đó đủ sáng suốt để nắm bắt cơ hội.

6. Xuất hiện cơ hội và quý nhân

Có người tự nhiên giới thiệu việc làm, mối làm ăn, hoặc giúp đỡ đúng lúc khó khăn. Những mối quan hệ mới mở ra mà không phải cố gắng quá nhiều. Người xưa tin rằng khi vận nhà khởi sắc, quý nhân cũng sẽ xuất hiện. Đó là giai đoạn năng lượng tích cực giúp bạn “hút” về những cơ hội phù hợp.

Điều quan trọng nhất mà ông bà nhắc lại nhiều lần là: thấy dấu hiệu tốt thì phải giữ cho tốt hơn. Dọn dẹp nhà cửa gọn gàng, để ánh sáng vào nhiều hơn, duy trì hòa khí giữa các thành viên. Vận may có thể gõ cửa, nhưng giữ được bao lâu lại phụ thuộc vào cách gia chủ nuôi dưỡng sinh khí mỗi ngày.