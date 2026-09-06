Ông bà dạy: Trong nhà có 5 loại cây này, ai hỏi cũng đừng bán, bảo sao nhà giàu thích mê

Đây là 5 loại cây vừa làm đẹp không gian, vừa được nhiều người yêu thích.

Cùng với xu hướng sống gần gũi thiên nhiên, cây xanh ngày càng hiện diện nhiều hơn trong nhà ở, căn hộ và cả văn phòng. Một chậu cây đặt đúng vị trí không chỉ giúp không gian bớt đơn điệu, tạo cảm giác thư thái mà còn được nhiều người lựa chọn bởi những ý nghĩa tốt đẹp trong quan niệm phong thủy.

Từ những loài cây tượng trưng cho sự phát triển, sung túc đến các loại hoa gợi nhắc về bình an, mỗi loại đều có nét hấp dẫn riêng. Dưới đây là 5 cái tên được nhiều người chơi cây cảnh quan tâm.

Cây rau má cảnh: Mong cầu sự sung túc

Rau má cảnh, còn được nhiều người gọi là cây đồng tiền, sở hữu hình dáng khá đặc biệt với những chiếc lá tròn, xanh mướt. Chính vẻ ngoài giống những đồng xu nhỏ đã khiến loài cây này thường được liên tưởng tới tiền tài và sự đủ đầy.

Theo quan niệm dân gian, đặt một chậu rau má cảnh trong nhà mang ý nghĩa cầu mong tài chính ổn định, của cải ngày càng sinh sôi. Cây có kích thước nhỏ, phù hợp để đặt trên bàn làm việc, kệ trang trí hoặc những góc cần thêm điểm nhấn xanh.

Một ưu điểm khác của rau má cảnh là khả năng sinh trưởng khá mạnh trong điều kiện nóng ẩm. Nếu được duy trì độ ẩm phù hợp, cây có thể nhanh chóng phát triển thành những mảng xanh tươi, giúp không gian trở nên mềm mại và gần gũi với thiên nhiên hơn.

Lan ý: Thuận buồm xuôi gió

Không sở hữu sắc màu rực rỡ, lan ý lại tạo thiện cảm nhờ vẻ đẹp tinh khôi và thanh nhã. Những bông hoa trắng vươn lên trên nền lá xanh thường khiến người nhìn liên tưởng đến sự trong lành, yên bình.

Lan ý còn được biết đến với tên gọi huệ hòa bình. Trong quan niệm phong thủy, cây thường tượng trưng cho sự hòa hợp, ổn định và mong muốn mọi việc diễn ra thuận lợi. Dáng hoa vươn cao cũng được nhiều người ví với hình ảnh cánh buồm căng gió, gửi gắm ý nghĩa “thuận buồm xuôi gió”.

Đây là lựa chọn phù hợp cho nhiều không gian trong nhà nhờ khả năng phát triển trong điều kiện ánh sáng gián tiếp hoặc vừa phải. Phòng khách, phòng ngủ hay góc làm việc đều có thể trở nên sinh động hơn khi có sự hiện diện của một chậu lan ý được chăm sóc xanh tốt.

Bên cạnh giá trị trang trí, cây xanh cũng góp phần tạo cảm giác mát mắt, dễ chịu, giúp con người cảm thấy thư giãn hơn sau những giờ làm việc căng thẳng.

Hoa trà vàng: Biểu tượng tài lộc và thịnh vượng

Trong số những loài hoa được gắn với ý nghĩa về tài lộc, trà vàng là cái tên tạo ấn tượng nhờ màu hoa nổi bật. Thuộc chi Camellia, cùng nhóm với cây chè quen thuộc, loài cây này sở hữu những bông hoa có nhiều lớp cánh xếp đều, sắc vàng tươi nổi bật trên nền lá xanh đậm.

Khi nở, từng lớp cánh mở ra chậm rãi, giúp hoa giữ được vẻ đẹp trong thời gian tương đối dài. Sự kết hợp giữa sắc vàng rực rỡ và bộ lá bóng khỏe tạo nên vẻ sang trọng, đặc biệt phù hợp với những khu vực cần điểm nhấn như sân vườn hoặc lối vào.

Trong văn hóa Á Đông, màu vàng từ lâu thường gắn với hình ảnh giàu sang và sung túc. Vì thế, trà vàng khi vào mùa hoa được nhiều người xem như biểu tượng của những điều tốt lành, sự phát triển và nguồn tài lộc.

Đặc tính nở bền của cây cũng được liên tưởng đến sự ổn định và lâu dài. Nếu có điều kiện phù hợp về không gian và môi trường sống, trà vàng có thể trở thành một điểm nhấn vừa đẹp mắt vừa mang ý nghĩa tích cực.

Ngũ gia bì: Dễ chăm sóc và tạo cảm giác hài hòa

Ngũ gia bì là loại cây quen thuộc với những người yêu thích cây trồng trong nhà. Tán lá xanh, xòe thành từng cụm mang đến cảm giác sum suê, giúp không gian trở nên có sức sống hơn.

Trong phong thủy, hình dáng những chiếc lá xếp xòe của ngũ gia bì thường được gắn với ý nghĩa đón nhận điều tốt đẹp, đồng thời tạo cảm giác như một lớp bảo vệ cho không gian sống. Vì vậy, cây được nhiều người lựa chọn để đặt trong nhà hoặc tại nơi làm việc.

Về đặc tính sinh trưởng, ngũ gia bì khá dễ thích nghi và không đòi hỏi quá nhiều công chăm sóc. Cây phù hợp với nơi có ánh sáng vừa phải, cần được tưới nước hợp lý và giữ môi trường thông thoáng. Việc loại bỏ lá già, cành yếu định kỳ cũng giúp cây duy trì vẻ xanh tốt.

Nhờ dáng cây gọn gàng, màu lá tươi và khả năng tạo mảng xanh hiệu quả, ngũ gia bì phù hợp với nhiều phong cách bài trí khác nhau, từ nhà ở đến văn phòng.

Cây phát lộc: Tượng trưng cho sự phát triển và may mắn

Đúng như tên gọi, phát lộc từ lâu đã được nhiều người lựa chọn với mong muốn về một cuộc sống thuận lợi và ngày càng phát triển. Cây có hình thức đơn giản, thân thẳng, màu xanh tươi và dễ kết hợp với nhiều kiểu trang trí.

Một trong những ưu điểm khiến phát lộc phổ biến là khả năng trồng linh hoạt. Cây có thể sống trong nước hoặc được trồng bằng đất, phù hợp với bàn làm việc, phòng khách và nhiều không gian nhỏ. Chỉ vài cành cây xanh đặt trong bình cũng có thể mang lại cảm giác tươi mới cho căn phòng.

Theo quan niệm dân gian, sự sinh trưởng của phát lộc được xem như hình ảnh tượng trưng cho việc vun bồi những điều tốt đẹp. Nhiều người coi việc chăm sóc cây mỗi ngày là một cách gửi gắm mong muốn về sự bình an, may mắn và nền tảng tài chính ngày một vững vàng.

Cây nào cũng mang giá trị lớn

Dù mỗi loại cây được gắn với một ý nghĩa phong thủy riêng, điểm chung dễ nhận thấy là chúng đều mang thiên nhiên đến gần hơn với con người. Một góc phòng có thêm màu xanh thường tạo cảm giác dễ chịu, giúp không gian bớt khô cứng và sinh động hơn.

Những quan niệm về tài lộc hay may mắn có thể được xem là yếu tố tham khảo, song giá trị rõ ràng của cây xanh nằm ở phương diện thẩm mỹ và tinh thần. Chăm sóc một chậu cây, quan sát lá mới mọc hay ngắm hoa nở cũng là cách để nhiều người tìm lại sự thư thái giữa nhịp sống bận rộn.

Vì vậy, lựa chọn cây phù hợp với điều kiện ánh sáng, diện tích và khả năng chăm sóc của gia đình vẫn là điều quan trọng nhất. Khi cây phát triển khỏe mạnh, không gian sống cũng trở nên xanh mát, hài hòa và tràn đầy sức sống hơn.

(*Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm / Ảnh minh họa: Internet)