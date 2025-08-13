1. Cây cối, hoa lá quanh nhà xanh tốt

Một ngôi nhà có cây xanh tươi tốt thường mang lại cảm giác mát mẻ, trong lành và đầy sức sống. Theo quan niệm phong thủy, cây cối khỏe mạnh tượng trưng cho nguồn năng lượng dồi dào, đồng thời thu hút tài lộc. Ngược lại, nếu cây trong vườn thường xuyên héo úa, khô cằn, điều đó có thể là dấu hiệu cho thấy môi trường sống thiếu cân bằng hoặc năng lượng trong nhà không được lưu thông tốt. Việc chăm chút cho mảng xanh không chỉ giúp tăng tính thẩm mỹ mà còn nuôi dưỡng vận khí cho gia đình.

2. Không gian luôn tràn ngập ánh sáng và gió trời

Ánh sáng tự nhiên là nguồn năng lượng dương quý giá, giúp ngôi nhà trở nên ấm áp và sinh khí hơn. Những căn nhà thoáng đãng, nhiều cửa sổ, đón nắng sớm và gió mát thường đem lại cảm giác dễ chịu, đồng thời được cho là có khả năng đẩy lùi khí xấu. Ông bà ta quan niệm: “Nhà sáng thì vận sáng”, vì vậy, việc sắp xếp không gian mở, hạn chế che chắn quá mức sẽ giúp nguồn năng lượng tốt luôn hiện hữu trong từng góc nhà.

3. Nhà sạch sẽ, ngăn nắp

Sự gọn gàng không chỉ thể hiện nếp sống văn minh mà còn là yếu tố quan trọng trong việc giữ gìn năng lượng tích cực. Một ngôi nhà sạch sẽ giúp không khí lưu thông, tránh tích tụ bụi bẩn vốn bị xem là ổ của khí xấu. Nhiều gia đình duy trì thói quen lau dọn hàng ngày, sắp xếp đồ đạc hợp lý để tạo cảm giác thư thái khi bước vào. Ngược lại, sự bừa bộn, ẩm mốc lâu ngày có thể ảnh hưởng đến tâm trạng và sức khỏe của các thành viên.

4. Tiếng cười nói vang vọng trong nhà

Ngôi nhà có nhiều tiếng cười đồng nghĩa với sự hòa thuận, gắn kết giữa các thành viên. Âm thanh vui vẻ, ấm áp này được ví như chuông gió xua tan mệt mỏi, mang đến nguồn năng lượng tích cực. Gia đình có mối quan hệ tốt, thường xuyên trò chuyện, chia sẻ với nhau không chỉ sống hạnh phúc hơn mà còn được xem là nơi hội tụ khí lành, dễ dàng đón nhận vận may và tài lộc.