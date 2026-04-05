Oman và Iran đàm phán 'mở lối' cho eo biển Hormuz

Quỳnh Như |

Đại diện của Oman và Iran đã gặp nhau để thảo luận về "các phương án khả thi" cho phép tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz.

Oman và Iran đã tiến hành cuộc gặp cấp thứ trưởng ngoại giao vào ngày 4/4 nhằm tìm kiếm "các phương án khả thi" để nối lại hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz - tuyến vận chuyển năng lượng trọng yếu của thế giới.

"Một cuộc gặp đã được tổ chức giữa Vương quốc Oman và Cộng hòa Hồi giáo Iran vào thứ Bảy (4/4) ở cấp thứ trưởng ngoại giao của hai nước, cùng với sự tham dự của các chuyên gia từ cả hai phía", Bộ Ngoại giao Oman cho biết nền tảng X hôm Chủ nhật.

Bộ này lưu ý rằng, hai bên đã "trình bày một số quan điểm và đề xuất, sẽ được nghiên cứu thêm".

- Ảnh 1.

Cuộc gặp diễn ra ba ngày sau khi Iran tuyên bố đang soạn thảo một nghị định với Oman để giám sát giao thông hàng hải qua eo biển, lập luận rằng việc tàu thuyền đi qua cần phải diễn ra dưới sự "giám sát và phối hợp" của các quốc gia ven biển - ngay cả trong thời bình.

Iran đã đóng cửa phần lớn eo biển Hormuz nhằm trả đũa các cuộc tấn công của Mỹ và Israel, gây gián đoạn khoảng 20% nguồn cung dầu mỏ toàn cầu. Tehran kiểm soát phía bắc của tuyến đường thủy chiến lược này, trong khi Oman quản lý khu vực phía nam.

Trước đó, Oman đã làm trung gian hòa giải các cuộc đàm phán gián tiếp giữa Iran và Mỹ về chương trình hạt nhân của Tehran.

Dữ liệu từ hệ thống theo dõi hàng hải cho thấy một số tàu chở dầu, bao gồm tàu Trung Quốc và tàu xuất phát từ Iraq, đã bắt đầu đi qua khu vực vào sáng 5/4. Truyền thông Iran cho biết hơn 180 tàu đã vượt eo biển kể từ khi xung đột bùng phát, phần lớn thuộc Iran và các nước đồng minh, trong khi một số quốc gia như Trung Quốc, Ấn Độ, Pakistan và Thổ Nhĩ Kỳ đã đàm phán riêng để được cấp phép lưu thông.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa ra cảnh báo cứng rắn, yêu cầu Iran đạt được thỏa thuận mở lại eo biển trong vòng 48 giờ, nếu không sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng.

"Hãy nhớ khi tôi cho Iran mười ngày để đạt được một thỏa thuận hoặc mở cửa eo biển Hormuz", ông Trump viết trên nền tảng Truth Social.

