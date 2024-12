Ôm tham vọng thành hãng xe toàn cầu đầu tiên của Trung Quốc, "gã khổng lồ" này sắp vào thị trường Việt Nam

Khoản đầu tư vào hãng mẹ của Mercedes hay thâu tóm Volvo Cars là chiến lược thâm nhập vào thị trường ô tô cao cấp ở châu Âu của “gã khổng lồ” Trung Quốc – Geely. Thế nhưng, đây chỉ là một phần nhỏ trong hành trình định hình tập đoàn ô tô khổng lồ, định vị thương hiệu và toàn cầu hóa của Geely.

Việt Nam và nhiều quốc gia tại Đông Nam Á cũng đang được Geely xác định là một thị trường tiềm năng để đẩy mạnh các hoạt động đầu tư và phân phối các sản phẩm chất lượng cao thuộc Tập đoàn.

Hành trình định hình tập đoàn ô tô khổng lồ của Geely

Có trụ sở chính tại Hàng Châu, Geely Holding hiện sở hữu và quản lý một số thương hiệu: Geely Auto, Lynk & Co, ZEEKR, Volvo Cars, Polestar, Lotus, London Electric Vehicle Company, Farizon, RADAR và Cao Cao Mobility, cùng các thương hiệu khác đang định vị thương hiệu và tích cực tham gia vào cuộc cạnh tranh trên thị trường.

Geely chính thức tham gia vào ngành công nghiệp ô tô vào năm 1997, và đã nhanh chóng trở thành một trong những nhà sản xuất ô tô lớn nhất thế giới.

Vài năm trở lại đây, Geely thể hiện rõ tham vọng thâm nhập vào những thị trường ngoài châu Á. Năm 2010, Geely đã khiến thế giới kinh ngạc khi mua lại Volvo Cars từ tay Ford Motor Company với giá 1,8 tỷ USD. Sau khi sở hữu Volvo, Geely dốc 10 tỷ USD để tái thiết, đưa thương hiệu xe phổ thông tại châu Âu đến với những mốc tăng trưởng mới.

Năm 2018, Geely trở thành cổ đông lớn thứ hai của Daimler - hãng mẹ của Mercedes-Benz và mua lại 9,69% cổ phần của hãng này.

Bên cạnh việc thực hiện các thương vụ M&A và hợp tác với các thương hiệu lớn trên toàn cầu, Geely tập trung vào việc nghiên cứu, phát triển các thương hiệu xe cao cấp là Lynk & Co và Zeekr.

Hành trình trở thành Tập đoàn ô tô toàn cầu của Geely được đánh dấu bằng những thương vụ M&A chiến lược và các mối quan hệ đối tác.

Sau 8 năm ra mắt, Lynk & Co đã và đang rất được ưa chuộng tại thị trường khó tính như châu Âu, Mỹ và Trung Đông. Zeekr - Thương hiệu xe điện cao cấp của Geely đã giao hơn 310.000 xe trên toàn cầu trong vòng 33 tháng – một kỷ lục đối với các nhà sản xuất xe thuần điện.

Chiến lược toàn cầu hóa được thể hiện rõ nét qua sự mở rộng đáng kể trong hoạt động kinh doanh quốc tế của Geely. Tập đoàn này tuyển dụng hơn 120.000 người, vận hành hơn 40 nhà máy, 8 trung tâm R&D toàn cầu tại Bắc Mỹ, Châu Âu, Trung Quốc và Đông Nam Á. Geely Automobile Holdings, một công ty con nắm giữ cổ phần kiểm soát tại Geely Auto, Lynk & Co và Zeekr đã được niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Hồng Kông từ năm 2005.

Trong 11 tháng của năm 2024, toàn Tập đoàn Geely đat vượt mốc doanh số 3 triệu xe, trong đó, các thương hiệu do Geely Auto Group quản lý (bao gồm Geely, Lynk & Co và Zeekr) đã bán được hơn 1.966.512 xe , đạt 98.3% kế hoạch năm; dự kiến sẽ vượt kế hoạch khi kết thúc tháng 12. Doanh số xe xuất khẩu ra các thị trường cũng tăng mạnh 56% so với năm 2023.

Năm 2024 là một năm then chốt cho sự phát triển của Geely tại các thị trường quốc tế, với mục tiêu xuất khẩu hàng năm tăng từ 330.000 lên 380.000 chiếc. Và trong 11 tháng đầu năm, Geely Auto đã gần đạt kế hoạch năm khi đã xuất khẩu 379.396 chiếc, tăng 56% so với cùng kỳ năm ngoái.

Mục tiêu doanh số của Geely không chỉ giới hạn ở Trung Quốc – đến năm 2025, tập đoàn đặt mục tiêu đạt hơn 600.000 xe bán ra ở thị trường quốc tế.

Thị trường Đông Nam Á đầy tiềm năng và điểm đến mới của Geely: Việt Nam

Cuối tháng 5/2017, Geely thâm nhập sâu vào thị trường Đông Nam Á thông qua việc mua lại 49,9% cổ phần của hãng xe Malaysia Proton.

Nếu Proton là bàn đạp để Geely vào Đông Nam Á thì Lotus là bước đệm để hãng xe Trung Quốc tiến sâu hơn vào phân khúc xe thể thao – khi gã khổng lồ Trung Quốc tiếp tục sở hữu 51% cổ phần của thương hiệu xe thể thao Anh Quốc này.

Các dòng xe như X50 và X70 – được phát triển trên nền tảng công nghệ của Geely – đã nhanh chóng trở thành những sản phẩm bán chạy, đưa PROTON trở lại vị thế dẫn đầu tại thị trường nội địa và mở rộng xuất khẩu ra các nước láng giềng.

Xe Geely, Lynk & Co sẽ được lắp ráp tại Việt Nam từ 2026. Ảnh minh họa.

Tại Việt Nam, Geely đã thiết lập sự hiện diện mạnh mẽ thông qua hợp tác chiến lược với Tasco, một doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực phân phối ô tô và cơ sở hạ tầng giao thông thông minh. Tasco đã là đối tác phân phối và phát triển tốt tại Việt Nam nhiều thương hiệu khác thuộc Tập đoàn Geely như Volvo, Lynk & Co và gần đây nhất là Zeekr và thương hiệu ô tô Geely.

Hai bên đã ký kết hợp đồng liên doanh nhằm sản xuất, lắp ráp và phân phối các dòng xe của Geely tại thị trường Việt Nam. Tận dụng các lợi thế từ mạng lưới phân phối rộng lớn của Tasco và các cơ hội xuất khẩu từ các hiệp định thương mại tự do (FTA) mà Việt Nam tham gia đã mở ra tiềm năng to lớn cho Geely trong khu vực Đông Nam Á.

Cụ thể, việc liên doanh sản xuất lắp ráp xe ô tô giữa Tasco và Geely là một dự án CKD (Completely Knocked Down: lắp ráp trong nước với linh kiện được nhập khẩu), có công suất thiết kế đạt 75.000 xe/năm cho giai đoạn 1, quy mô diện tích đất 30ha, phục vụ cho nhu cầu trong nước và đặc biệt là xuất khẩu sang các nước có hiệp định thương mại tự do với Việt Nam.

Tổng vốn đầu tư của dự án dự kiến khoảng 168 triệu USD, trong đó Tasco sẽ góp vốn đầu tư 64% và Tập đoàn Geely sẽ góp vốn 36%.

Theo kế hoạch, liên doanh sẽ bước đầu lắp ráp các dòng xe thuộc thương hiệu Lynk & Co và Geely Auto, trong tương lai có thể mở rộng lắp ráp các thương hiệu xe khác. Nhà máy dự kiến sẽ được khởi công xây dựng trong nửa đầu năm 2025 và bàn giao mẫu xe đầu tiên tới khách hàng trong đầu năm 2026.

Tại Việt Nam, dự kiến các mẫu xe ô tô đầu tiên mang thương hiệu Geely sẽ chính thức ra mắt thị trường Việt Nam vào tháng 3/2025. "Danh tính” các mẫu xe Geely vẫn chưa được tiết lộ nhưng đây sẽ là những mẫu xe đang được ưa chuộng của tập đoàn ô tô hàng đầu Trung Quốc.