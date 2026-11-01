Olympia thì hay và Khánh Vy thì quá xinh!

MC Khánh Vy gây chú ý với nhan sắc ngày càng rạng rỡ, đặc biệt là tà áo dài hồng nổi bật trên sân khấu.

Sáng 1/11, Chung kết Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 26 chính thức diễn ra, trở thành tâm điểm chú ý của đông đảo khán giả yêu mến chương trình. Bên cạnh màn so tài căng thẳng của 4 nhà leo núi xuất sắc nhất, những gương mặt quen thuộc trên sân khấu Olympia cũng nhận được nhiều sự quan tâm. Trong đó, MC Khánh Vy tiếp tục khiến người xem phải xuýt xoa với diện mạo xinh xắn, rạng rỡ trong tà áo dài nổi bật.

Trận Chung kết năm nay là cuộc tranh tài của 4 thí sinh: Trần Võ Gia Bảo (THPT chuyên Lê Quý Đôn, Khánh Hòa), Lý Thái Dương (THPT chuyên Hùng Vương, Phú Thọ), Nguyễn Huy Quang Minh (THPT chuyên Thái Bình, Hưng Yên) và Đoàn Lê Anh Đức (THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, Hà Nội). Đây đều là những gương mặt đã vượt qua các vòng thi trước đó để giành tấm vé bước vào trận đấu cuối cùng, cùng hướng đến chiếc vòng nguyệt quế danh giá.

Sáng 1/11, Chung kết Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 26 chính thức diễn ra

Đồng hành với các thí sinh tại trường quay tiếp tục là bộ đôi MC quen thuộc Khánh Vy và Ngọc Huy. Nếu MC Ngọc Huy giữ phong thái điềm đạm, dí dỏm thì Khánh Vy vẫn mang đến nguồn năng lượng trẻ trung, tươi tắn đặc trưng. Và ngay từ những hình ảnh đầu tiên tại sân khấu Chung kết, nữ MC đã khiến nhiều khán giả chú ý bởi nhan sắc ngày càng rạng rỡ.

Xuất hiện trong trận Chung kết năm thứ 26, Khánh Vy lựa chọn áo dài truyền thống với gam màu hồng fuchsia pha tím hồng bắt mắt. Chất liệu gấm cùng những họa tiết hoa văn chìm đồng điệu tạo cảm giác sang trọng, nổi bật vừa đủ dưới ánh đèn trường quay. Thiết kế cổ đứng thấp mang nét thanh lịch, nữ tính, đồng thời tôn lên vẻ duyên dáng của nữ MC.

Đồng hành với các thí sinh tại trường quay tiếp tục là bộ đôi MC quen thuộc Khánh Vy và Ngọc Huy

Nhan sắc rạng rỡ của nữ MC

Khánh Vy cũng không sử dụng quá nhiều phụ kiện cầu kỳ. Cô kết hợp áo dài với một chiếc dây chuyền mảnh có mặt nhỏ xinh, điểm thêm cài áo tinh tế bên ngực trái. Trên tay nữ MC là xấp kịch bản dẫn chương trình quen thuộc. Tất cả tạo nên tổng thể chỉn chu nhưng vẫn nhẹ nhàng, trẻ trung.

Điểm khiến nhiều người phải chú ý hơn cả chính là gương mặt rạng rỡ của Khánh Vy. Nữ MC chọn lối trang điểm tự nhiên, với sắc son hồng hài hòa cùng trang phục, phần mắt được nhấn nhẹ để làm nổi bật đôi mắt sáng. Mái tóc buộc nửa đầu, kết hợp phần mái bay rẽ ngôi giữa giúp diện mạo thêm mềm mại, thanh thoát. Đặc biệt, nụ cười tươi tắn quen thuộc càng khiến cô ghi điểm khi xuất hiện trước ống kính.

Xuất hiện trong trận Chung kết năm thứ 26, Khánh Vy lựa chọn áo dài truyền thống với gam màu hồng fuchsia pha tím hồng bắt mắt

Sánh đôi cùng MC Ngọc Huy, Khánh Vy vẫn giữ phong thái tự tin, hoạt bát và gần gũi khi dẫn dắt chương trình. Có thể thấy, qua từng mùa Olympia, nữ MC ngày càng hoàn thiện cả về hình ảnh lẫn phong cách xuất hiện trên sân khấu. Từ một gương mặt trẻ trung, giàu năng lượng, Khánh Vy giờ đây mang đến cảm giác trưởng thành, chỉn chu hơn nhưng vẫn giữ được nét duyên dáng vốn có.

Đây cũng là năm thứ 5 Khánh Vy đồng hành với Đường Lên Đỉnh Olympia trong vai trò MC chính tại trường quay. Sau những mùa đầu còn nhiều bỡ ngỡ và không ít ý kiến nhận xét trái chiều, cô ngày càng tự tin, làm chủ sân khấu và tạo được dấu ấn riêng. Có lẽ vì vậy mà mỗi lần Khánh Vy xuất hiện tại Chung kết, khán giả lại có thêm một điều để chờ đợi, không chỉ là cách cô dẫn dắt các phần thi, mà còn là diện mạo ngày càng xinh đẹp, rạng rỡ.