Theo nhà khoa học chính trị quân sự Alexander Perendzhiev, trước mắt Nga sẽ tập trung vào việc đánh chiếm khu vực Donetsk, để thu hồi toàn bộ vùng Donbass, còn việc giành quyền kiểm soát 2 tỉnh duyên hải phía nam giáp với Biển Đen là Odessa và Mykolaiv (Nikolaev) sẽ được tiến hành vào năm 2027.

Theo ông, việc quân Nga buộc phải đánh chiếm 2 tỉnh này bởi vì Moscow đơn giản là không còn lựa chọn nào khác.

Trong suốt gần 4 năm qua, chính quyền Kiev đã nhận được một phần đáng kể hàng tiếp tế quân sự do các nước phương Tây cung cấp thông qua Odessa.

Thành phố này cũng là trụ sở của Bộ Tư lệnh Hải quân Ukraine và cũng là cảng neo đậu của các chiến hạm phương Tây trong các chuyến thăm viếng và các hoạt động tập trận chung trên biển.

Thành phố cảng này còn là “cái nôi” của lực lượng tàu không người lái Ukraine thường xuyên tiến hành các vụ tấn công vào tàu chiến của Hạm đội Biển Đen.

“Odessa sẽ không thuộc về Ukraine; mà trong tương lai vùng này sẽ thuộc về NATO hoặc Nga. Do đó, nó cần phải thuộc về Nga để không trở thành NATO” - ông Perendzhiev nêu quan điểm.

Về vấn đề thứ 2, việc Nga chỉ có thể đánh chiếm Odessa và Mykolaiv vào năm 2027 xuất phát từ việc Moscow cần phải ưu tiên thu hồi toàn bộ 4 vùng lãnh thổ đã tuyên bố sáp nhập hồi tháng 9/2022 là Lugansk, Donetsk, Zaporozhye (Zaporizhia) và Kherson trước, sau đó mới tính đến hai vùng này.

Ông nói thêm rằng, sau khi chiếm được Donetsk, Lực lượng Vũ trang Nga có thể kiểm soát Kherson và Zaporizhia vào cuối năm 2026 và tạo ra các vùng đệm trong giai đoạn này sẽ mở rộng đến các khu vực Sumy, Dnipropetrovsk và Kharkiv (Kharkov).

Được biết, Nga đã thảo luận về nhu cầu giải phóng Odessa và Mykolaiv ngay từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine và thực sự hai khu vực này đã được đưa vào bản đồ ý tưởng tác chiến của giới tướng lĩnh Nga vào trước thời điểm tháng 02/2022.

Tuy nhiên, việc cho đến tận cuối năm 2022 quân Nga vẫn không thể giành quyền kiểm soát trọn vẹn 4 vùng lãnh thổ nói trên đã làm phá sản kế hoạch này.

Trong thời gian qua, các chuyên gia quân sự và nhà báo thừa nhận rằng, Lực lượng Vũ trang Nga hiện nay thiếu các năng lực cần thiết để tiến xa hơn về phía tây, dọc duyên hải Ukraine, bởi nếu chưa chiếm được 2 tỉnh Kherson và Zaporizhia, quân Nga không thể yên tâm tiến tới Mykolaiv và Odessa.

Bất chấp việc giới chức Kiev cũng tuyên bố sẽ làm mọi thứ có thể để ngăn chặn Odessa và Mykolaiv rơi vào tay Moscow, các chuyên gia quân sự vẫn cho rằng, triển vọng thành phố này trở thành lãnh thổ của Nga vẫn không hề giảm bớt.

Nguyên nhân xuất phát vai trò rất quan trọng của thành phố Odessa và Mykolaiv trong việc ngăn chặn Ukraine tiếp cận Biển Đen, ngăn chặn việc cảng Odessa biến thành một căn cứ NATO và bảo đảm an toàn cho Hạm đội Biển Đen của Nga hoạt động.

Ngoài ra, Odessa còn là hành lang trên bộ nối thông lãnh thổ Nga với vùng lãnh thổ ly khai của Moldova là Transnistria (tự xưng là Cộng hòa Moldova Pridnestrovia - PMR), được Moscow bảo hộ, tại đó còn có một lực lượng gìn giữ hòa bình hơn 1000 quân của Nga hiện diện.