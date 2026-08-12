Ốc Thanh Vân rời Việt Nam

Trước đó, Ốc Thanh Vân từng đưa các con sang Úc để tận hưởng kỳ nghỉ đông.

Cuối tháng 7 vừa qua, Ốc Thanh Vân đăng tải hình ảnh tại Nha Trang, cho biết đã trở về Việt Nam sau khoảng một tháng sang Australia cùng các con. Mới đây, nữ nghệ sĩ tiếp tục gây chú ý khi chia sẻ khoảnh khắc check-in tại Thượng Hải, Trung Quốc.

Trong bức ảnh được đăng tải, Ốc Thanh Vân diện sơ mi trắng, tạo dáng trước khung cảnh Thượng Hải về đêm. Nữ nghệ sĩ giữ vẻ ngoài giản dị, tươi tắn và rạng rỡ. Hình ảnh nhanh chóng nhận được sự quan tâm của bạn bè, khán giả, nhiều người để lại bình luận hỏi thăm và dành lời khen cho diện mạo của cô.

Trước đó, cuối tháng 6, Ốc Thanh Vân từng chia sẻ hình ảnh cùng gia đình trở lại Australia. Tuy nhiên, nữ nghệ sĩ cho biết chuyến đi chủ yếu phục vụ kỳ nghỉ hè của các con, giúp các bé có cơ hội trải nghiệm mùa đông và dành thêm thời gian bên gia đình, thay vì mục đích định cư lâu dài.

Ốc Thanh Vân đăng tải hinh ảnh check-in ở Thượng Hải. Ảnh: FBNV

Nữ diễn viên đã trở về Việt Nam từ cuối tháng 7/2026. Ảnh: FBNV

Trước đó, cô đã đưa các con sang Úc để tận hưởng kỳ nghỉ đông. Ảnh: FBNV

Đầu năm 2024, Ốc Thanh Vân từng đưa 3 con sang Australia sinh sống và học tập với mong muốn các bé có thêm trải nghiệm về môi trường giáo dục cũng như cuộc sống ở nước ngoài. Trong thời gian này, nữ nghệ sĩ dành phần lớn thời gian chăm sóc các con, đồng thời tạm gác một số hoạt động nghệ thuật để thích nghi với cuộc sống mới.

Chia sẻ về quyết định đưa các con sang nước ngoài, Ốc Thanh Vân từng cho hay: "Nhà tôi quen gắn bó, sum vầy. Đến một ngày, vào bữa cơm, mấy mẹ con ăn không còn thấy ngon là tôi hiểu chúng tôi cần điều gì. Cả gia đình không còn muốn xa nhau nữa".

Đến đầu năm 2025, Ốc Thanh Vân đưa các con trở về Việt Nam để ổn định cuộc sống. Sau khi trở lại, cô tiếp tục tham gia một số chương trình truyền hình, hoạt động sân khấu, đồng thời duy trì công việc kinh doanh và chia sẻ những khoảnh khắc đời thường trên mạng xã hội.

Thời gian ở Úc, cô làm nhiều công việc khác nhau như bán hàng, shipper, dạy yoga... Ảnh: FBNV

Đầu năm 2024, Ốc Thanh Vân từng đưa 3 con sang Australia sinh sống và học tập. Ảnh: FBNV

Ốc Thanh Vân sinh năm 1984, là gương mặt quen thuộc của sân khấu, truyền hình và điện ảnh Việt Nam. Cô từng gây ấn tượng qua nhiều vai diễn, đồng thời hoạt động với vai trò MC và nghệ sĩ sân khấu.

Bên cạnh sự nghiệp, cuộc sống gia đình của Ốc Thanh Vân cũng được công chúng quan tâm. Nữ nghệ sĩ có ba người con và thường chia sẻ những khoảnh khắc đồng hành cùng các con trong cuộc sống.