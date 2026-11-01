Có 200 triệu đồng tích lũy sau nhiều năm đi làm, tôi từng nghĩ chỉ cần giữ tiền thật cẩn thận là có thể yên tâm bước vào tuổi trung niên. Thế nhưng, khi thử giữ toàn bộ tiền trong tài khoản thanh toán rồi chuyển sang gửi tiết kiệm có kỳ hạn, tôi mới nhận ra cả hai cách đều có những bất cập. Sau 3 năm thay đổi cách quản lý, tôi tìm được phương án phù hợp hơn với tài chính gia đình.

Năm 43 tuổi, có 200 triệu đồng tích lũy, tôi chọn giữ tiền trong tài khoản thanh toán

Tôi là Minh Phương, 46 tuổi, sống tại Hà Nội. Ba năm trước, khi vừa bước sang tuổi 43, vợ chồng tôi có khoản tích lũy 200 triệu đồng sau nhiều năm đi làm.

Thời điểm đó, tổng thu nhập của hai vợ chồng khoảng 35 triệu đồng/tháng. Sau khi trừ chi phí sinh hoạt, học hành của hai con và những khoản phát sinh, chúng tôi thường để dành được 5–7 triệu đồng mỗi tháng.

Gia đình đã có nhà ở, không phải trả nợ vay mua nhà nên 200 triệu đồng được xác định là khoản dự phòng cho những tình huống bất ngờ, đồng thời chuẩn bị cho tuổi nghỉ hưu sau này.

Trong năm đầu tiên, tôi quyết định giữ toàn bộ số tiền trong tài khoản thanh toán ngân hàng. Tôi không cất tiền giấy ở nhà, nhưng muốn có thể rút hoặc chuyển khoản bất cứ lúc nào.

Lý do rất đơn giản: Ở tuổi ngoài 40, tôi bắt đầu lo nhiều hơn về sức khỏe của bố mẹ, học phí của con và những biến động trong công việc.

Tuy nhiên, sau 12 tháng, tôi nhận ra hai hạn chế.

Thứ nhất, tiền trong tài khoản thanh toán thường có lãi suất rất thấp. Nếu gửi 200 triệu đồng vào tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng với lãi suất giả định 5%/năm, tôi có thể nhận khoảng 10 triệu đồng tiền lãi.

Thứ hai, khi tiền luôn sẵn trong tài khoản, tôi dễ sử dụng cho những khoản chi ngoài kế hoạch. Một chuyến du lịch, vài món đồ gia dụng hay những lần mua sắm đều có thể được thanh toán ngay.

Đến cuối năm đầu tiên, khoản tích lũy ban đầu giảm từ 200 triệu xuống còn 180 triệu đồng. Dù gia đình vẫn có tiền tiết kiệm hằng tháng, tôi đã sử dụng riêng 20 triệu đồng từ khoản dự phòng này cho những nhu cầu không thực sự cấp thiết.

Sang năm thứ hai, gửi toàn bộ 180 triệu đồng tiết kiệm, tôi lại gặp vấn đề khác

Bước sang tuổi 44, tôi quyết định thay đổi cách quản lý. Toàn bộ 180 triệu đồng còn lại được gửi vào một sổ tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng.

Tôi muốn khoản tiền được tách khỏi tài khoản chi tiêu, tránh tình trạng dễ dàng rút ra sử dụng. Với mức lãi suất giả định 5%/năm, nếu giữ đủ kỳ hạn, số tiền này có thể mang lại khoảng 9 triệu đồng tiền lãi.

Thế nhưng, chỉ 5 tháng sau khi gửi, mẹ tôi phải nhập viện. Gia đình cần khoảng 35 triệu đồng để thanh toán các khoản chi trước mắt.

Do không có quỹ dự phòng riêng đủ lớn, tôi buộc phải tất toán sổ tiết kiệm trước hạn.

Với hình thức gửi tiết kiệm thông thường, khi tất toán toàn bộ trước hạn, khoản tiền thường chỉ được hưởng lãi suất không kỳ hạn theo quy định, thấp hơn nhiều so với mức lãi suất đã thỏa thuận.

Sau khi chi 35 triệu đồng cho việc điều trị của mẹ, khoản tích lũy còn khoảng 145 triệu đồng, chưa tính phần lãi không đáng kể nhận được khi tất toán.

Lần này, tôi nhận ra vấn đề không nằm ở việc gửi tiết kiệm mà ở cách phân bổ tiền. Tôi đã đưa toàn bộ khoản dự phòng vào cùng một kỳ hạn, khiến gia đình thiếu sự chủ động khi cần tiền gấp.

Trong những tháng còn lại của năm thứ hai và suốt năm thứ ba, vợ chồng tôi tiếp tục trích một phần thu nhập hằng tháng để bổ sung quỹ tích lũy. Với mức tiết kiệm bình quân khoảng 5 triệu đồng/tháng trong 11 tháng, chúng tôi bù lại được 55 triệu đồng đã sử dụng.

Đến tuổi 46, tổng khoản tích lũy trở về mức 200 triệu đồng.

Tuổi 46, tôi quyết định chia 200 triệu đồng thành 3 khoản

Sau hai lần thay đổi cách giữ tiền, tôi không còn lựa chọn giữa việc giữ toàn bộ tiền trong tài khoản thanh toán hay gửi tiết kiệm dài hạn.

Thay vào đó, tôi phân chia 200 triệu đồng thành ba khoản, dựa trên mức độ cần thiết và thời gian dự kiến sử dụng.

Mục đích Số tiền Cách quản lý Tiền sử dụng linh hoạt 30 triệu Giữ trong tài khoản thanh toán Quỹ dự phòng khẩn cấp 70 triệu Chia thành nhiều sổ tiết kiệm kỳ hạn ngắn Tích lũy dài hạn 100 triệu Gửi tiết kiệm kỳ hạn 6–12 tháng Tổng cộng 200 triệu

Khoản 30 triệu đồng trong tài khoản thanh toán giúp tôi chủ động trước những chi phí phát sinh cần giải quyết ngay.

Với 70 triệu đồng dự phòng, tôi chia thành những sổ tiết kiệm nhỏ, lựa chọn kỳ hạn ngắn để hạn chế việc phải rút toàn bộ tiền trước hạn. Đây là khoản dành cho các tình huống như người thân ốm đau, sửa chữa nhà cửa hoặc thu nhập gia đình bị gián đoạn.

Riêng 100 triệu đồng chưa có kế hoạch sử dụng trong thời gian gần, tôi gửi tiết kiệm kỳ hạn 6–12 tháng để nhận mức lãi suất phù hợp. Tôi cũng chia thành nhiều sổ có thời điểm đáo hạn khác nhau để chủ động hơn khi cần sử dụng.

Cách phân bổ này không phải công thức cố định. Với những gia đình có chi phí sinh hoạt cao hoặc nguồn thu nhập thiếu ổn định, khoản dự phòng có thể cần lớn hơn.

Sau 3 năm, tôi không còn đặt mục tiêu tìm lãi suất cao nhất

Nhìn lại hành trình từ tuổi 43 đến 46, tôi nhận ra cả hai lựa chọn ban đầu đều xuất phát từ mong muốn bảo vệ số tiền gia đình đã vất vả tích lũy.

Năm đầu tiên, tôi ưu tiên sự linh hoạt nhưng bỏ qua khả năng sinh lời. Năm thứ hai, tôi quan tâm đến tiền lãi nhưng lại thiếu khoản dự phòng có thể sử dụng ngay.

Đến năm thứ ba, khi từng bước tích lũy lại số tiền đã chi, tôi bắt đầu xác định rõ mục đích của từng khoản tiền trước khi quyết định gửi ở đâu và trong bao lâu.

Hiện tại, thay vì chỉ so sánh lãi suất giữa các ngân hàng, tôi quan tâm nhiều hơn đến thời hạn gửi, điều kiện rút trước hạn và số tiền gia đình cần duy trì để ứng phó với những tình huống bất ngờ.

Sau tuổi 45, điều tôi rút ra là không nhất thiết phải lựa chọn giữa giữ tiền mặt và gửi tiết kiệm. Quan trọng hơn là biết bao nhiêu tiền cần sẵn sàng để sử dụng, bao nhiêu tiền có thể gửi ngắn hạn và bao nhiêu tiền nên dành cho mục tiêu dài hạn.

Khi mỗi khoản tiền có một nhiệm vụ rõ ràng, gia đình vừa chủ động hơn trong chi tiêu, vừa có cơ hội gia tăng tích lũy để chuẩn bị cho tuổi nghỉ hưu.